POSaBIT Systems Corporation est une société de technologie financière qui fournit des systèmes de traitement des paiements et des systèmes de point de vente (POS) pour les entreprises qui n'utilisent que de l'argent liquide. La société se spécialise dans la résolution des problèmes des industries complexes, à haut risque et émergentes telles que le cannabis, grâce à une solution tout-en-un. Son système de point de vente est spécialement conçu pour répondre aux besoins des détaillants de cannabis et pour éliminer les difficultés liées à la gestion d'un magasin. Il fournit une solution de paiement complète pour tous les détaillants et dispensaires de cannabis. Son portail en ligne donne accès à des rapports en temps réel sur les performances du magasin, les données démographiques des clients et les données relatives aux transactions. POSaBIT PIN Debit est la solution de paiement pour un coffee shop, une épicerie ou tout autre détaillant. POSaBIT ACH permet aux clients de se connecter et de stocker leurs informations bancaires dans son portail de paiement. POSaBIT POS et POSaBIT POS 2.0 sont des systèmes de point de vente. Sa filiale à 100 % est POSaBIT US, Inc.