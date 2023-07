POSaBIT Systems Corporation est une société de technologie financière basée au Canada. La Société est un fournisseur d'infrastructures de paiement dans l'industrie du cannabis. La Société est engagée dans la livraison de systèmes de traitement des paiements et de points de vente compatibles avec la blockchain pour les entreprises qui ne fonctionnent qu'en espèces. Elle s'occupe principalement des dispositifs de point de vente conçus pour proposer aux consommateurs un moyen facile d'acheter des biens et des services. Les systèmes de point de vente de la société sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des détaillants de cannabis et des fournisseurs de services d'accueil. Ses systèmes sont également dotés de diverses fonctionnalités, telles que la commande en ligne intégrée, la création de profils et de favoris pour les clients. Il propose également aux utilisateurs l'historique des achats des clients, des remises personnalisées, des paiements par débit et des détails sur les produits. Le Pocket POS de la société permet aux budtenders de rencontrer leurs clients lorsqu'ils achètent des produits dans leur magasin.