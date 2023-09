Posco Chemical Co Ltd est une entreprise qui se consacre principalement à la production et à la vente de chaux vive et de matériaux anodiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la chaux chimique est impliqué dans la production et la vente de chaux vive, de matériaux anodiques et de produits chimiques. Elle est également impliquée dans l'exploitation d'usines chimiques. Le segment de la fabrication et de l'entretien des réfractaires est impliqué dans la fabrication et la vente de réfractaires, ainsi que dans la fourniture de services d'entretien pour les fours industriels.

Secteur Matériaux de construction