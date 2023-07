Posco Holdings Inc, anciennement Posco, est une société coréenne dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits en acier. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment Acier produit et vend des produits en acier tels que l'acier laminé à chaud, l'acier laminé à froid, l'acier inoxydable, entre autres. Le segment Trading s'engage dans le commerce mondial, y compris l'exportation et l'importation de produits en acier. Le segment Ingénierie et construction (E&C) planifie, conçoit et construit des installations industrielles, des projets de génie civil, des bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment Autres est engagé dans les centrales électriques, les services liés à l'information et à la communication et d'autres activités.

Secteur Acier