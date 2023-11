Posiflex Technology Inc. a annoncé la disponibilité du premier terminal POS au monde avec un design à coquille qui optimise l'efficacité de la maintenance, économise de l'espace et améliore la sécurité opérationnelle. Grâce à son design innovant, sans vis et modulaire, la série Haydn ZT permet de soulever l'écran sans effort à l'aide d'un bouton tactile, offrant un accès pratique aux composants modulaires internes pour faciliter les réparations, les remplacements et les mises à niveau. L'ensemble du processus peut être réalisé en une minute seulement, ce qui le rend quatre fois plus rapide que sur les terminaux de point de vente traditionnels.

Cette caractéristique en fait un choix idéal pour un déploiement dans les supermarchés, les magasins de proximité, les épiceries, les restaurants et autres lieux de vente ou d'accueil. Une technologie centrée sur le client pour une expérience utilisateur et une efficacité accrues : Pour la plupart des entreprises en contact avec la clientèle, le point de vente (TPV) est un élément vital. Assurer son bon fonctionnement et son efficacité est crucial, car tout temps d'arrêt peut entraîner une augmentation des coûts et une réduction des marges bénéficiaires.

La série Posiflex ZT présente une gamme inégalée de terminaux POS, dotée d'une technologie brevetée et introduisant un nouveau concept mis en évidence par le premier mécanisme d'ouverture à clapet de l'industrie. Cette innovation redéfinit le facteur de forme mécanique conventionnel avec un design plus intelligent et centré sur le client. Des opérations ultra-robustes et fluides : Alimentée par un processeur Intel® Tiger Lake ou Elkhart Lake haute performance, la série ZT utilise un châssis en aluminium moulé sous pression pour faciliter un refroidissement efficace sans avoir besoin d'un ventilateur.

La conception sans ventilateur et sans vis élimine les points faibles mécaniques et offre des avantages en termes de robustesse et de fiabilité. Une protection rigoureuse IP44 est également intégrée pour protéger contre la poussière, la saleté, la graisse et les déversements, garantissant un fonctionnement sans faille et une durée de vie prolongée dans le cadre d'une utilisation quotidienne et continue. Des conceptions dissimulées pour la protection des données et la prévention de l'encombrement : Pour garantir un fonctionnement et un service ininterrompus, la série Posiflex ZT incorpore une conception d'E/S cachée qui empêche la connexion à des dispositifs non fiables, évitant ainsi une corruption potentielle des données.

Les ports USB sont sécurisés par un mécanisme de verrouillage qui empêche tout transfert de données non autorisé et toute infection virale. De plus, l'alimentation électrique est dissimulée dans la base et un système de gestion des câbles à trois voies maintient l'ordre sur le bureau, améliorant ainsi l'environnement du magasin et l'expérience de l'utilisateur. Flexibilité des installations et de l'angle de vue : Pour s'adapter à divers environnements, la série ZT offre un choix de moniteurs tactiles PCAP de 15 ou 15,6 pouces, ainsi que diverses options de montage sur le bureau et au mur, adaptées aux exigences spécifiques du poste de travail.

En outre, la série ZT prend en charge une conception unique de charnière pivotante de 0 à 90° qui offre aux utilisateurs un angle de vision plus confortable et des scénarios de déploiement adaptables. Connectivité et fonctionnalité améliorées : Les terminaux POSIFLEX ZT améliorent encore la fonctionnalité grâce à un déploiement diversifié et flexible des entrées/sorties. Certains modèles sont équipés d'une prise USB alimentée en 24V, ce qui élargit les options de connectivité.

Les terminaux peuvent être complétés par des accessoires latéraux dédiés afin d'offrir des caractéristiques polyvalentes qui répondent à différents besoins. Cela inclut des ports conservés pour une intégration transparente avec des capteurs d'empreintes digitales/i-Button, MSR et des dispositifs RFID, ainsi qu'un second moniteur doté d'un scanner interne.