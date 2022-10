Les actions de Hong Kong suivent le mouvement de baisse de l'Asie dans son ensemble, les sociétés immobilières chinoises bondissent

Les actions de Hong Kong ont suivi le mouvement de baisse de l'Asie en général lundi, la plupart des investisseurs restant sur la touche en raison d'une semaine de vacances en Chine.

** L'indice Hang Seng a perdu 204,21 points, soit 1,19 %, à 17 018,62. L'indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 1,16% à 5 845,29.

** New World Development a été le plus grand perdant de l'indice Hang Seng, chutant jusqu'à 6,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2008 après avoir fixé un objectif de vente inférieur pour la Chine.

** La société immobilière a fixé un objectif de ventes de 15 milliards de yuans (2,11 milliards de dollars) pour la Chine au cours de l'exercice 2022/23, soit moins que les 17,1 milliards de yuans de ventes réalisées en 2021/22.

** Le plus grand gagnant sur le Hang Seng a été Country Garden Services, qui a augmenté de 8,48%.

** Les actions des promoteurs immobiliers chinois cotées à Hong Kong ont bondi dans l'attente de nouvelles mesures prises par les gouvernements locaux pour soutenir leurs marchés au quatrième trimestre.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a baissé de 0,1%, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 1,71%, le secteur financier a baissé de 1,89% et le secteur immobilier a augmenté de 1,86%.

** Les trois plus fortes baisses en pourcentage de l'action H sont la Postal Savings Bank of China Co Ltd, qui a perdu 9,72%, China Feihe, qui a perdu 5,45%, et Ping An Insurance Group, qui a perdu 3,83%.

** Dans la région, l'indice boursier MSCI de l'Asie hors Japon était plus faible de 0,77% sur fond de craintes de récession, tandis que l'indice Nikkei du Japon était en hausse de 0,37%. (1 $ = 7,1135 yuans chinois) (Reportage de Donny Kwok ; Montage de Subhranshu Sahu)