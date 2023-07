(Alliance News) - Après la sortie de Cassa Depositi e Prestiti Spa, contrôlée par le ministère de l'Économie, du capital du fonds Fsi Spa, dirigé par l'administrateur délégué Maurizio Tamagnini, la galaxie ION du financier Andrea Pignataro, avec des participations en Angleterre, en Irlande et au Luxembourg, est entrée dans l'actionnariat du fonds, candidat à être une sorte de champion national dans le secteur des fintech et des systèmes de paiement.

Comme l'écrit Smartmag, en effet, une inspection de la chambre de commerce du Fsi révèle la présence de ION Capital Partners. Selon l'acte déposé en mai dernier, le groupe de financiers bolonais, qui opère depuis des années au siège londonien du numéro 10 de Queen Street, est également devenu actionnaire du fonds dirigé par Maurizio Tamagnini.

ION a repris 9,9 % à Magenta 71, l'actionnaire principal du fonds d'État, dont il détient désormais 90,1 %.

Comme le rappelle le journal en ligne, l'année dernière a été une période particulièrement chargée pour la structure de l'actionnariat du FSI : le 20 juillet 2022, par le biais d'un rachat d'actions, Magenta 71 a acquis 39 % de CDP Equity et les 9,9 % détenus par Poste Vita. Le 10 novembre de la même année, l'assemblée générale des actionnaires de FSI a annulé toutes les actions propres sans réduire le capital.

ION a été particulièrement actif au cours des deux dernières années, en reprenant Cedacri, Cerved, List et en entrant à la Cassa di Volterra, ainsi que Net Insurance Spa of Poste Italiane Spa et Banca del Fucino, avec environ 32 % du capital. En outre, elle détient 9,8 % de Unlimited Bank Spa et 2 % de Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

En outre, des discussions sont en cours depuis des mois avec Prelios, un groupe actif dans la gestion de portefeuilles de prêts à problèmes, contrôlé par Burlington Loan Management, un véhicule d'investissement enregistré en Irlande et géré par Davidson Kempner Capital Management. Pour cette opération à fort effet de levier, ION frappe aux portes des principales banques italiennes, Intesa Sanpaolo Spa étant, selon les rumeurs de Start Magazine, sur le point d'approuver un prêt au groupe de Pignataro.

https://www.startmag.it/economia/ion-pignataro-fsi/

