Poste Italiane S.p.A. est spécialisé dans les prestations de services postaux. Le groupe propose parallèlement des prestations de services financiers. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services financiers (41,5%) ; - prestations de services postaux (30,7%) : collecte, tri, acheminement et livraison de courriers et de colis. Poste Italiane S.p.A. propose également des prestations de services logistiques ; - prestations d'assurance (18,1%) ; - prestations de services de gestion des paiements, de monnaie électronique et de téléphonies fixe et mobile (9,7%).

Secteur Frêt aérien et logistique