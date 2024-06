Poste Italiane S.p.A. est spécialisé dans les prestations de services postaux. Le groupe propose parallèlement des prestations de services financiers. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services postaux (49,4%) : collecte, tri, acheminement et livraison de courriers et de colis. Poste Italiane S.p.A. propose également des prestations de services logistiques ; - prestations de services financiers (33,4%) ; - prestations de services de gestion des paiements, de monnaie électronique et de téléphonies fixe et mobile (9,4%) ; - prestations d'assurance (7,8%).

Secteur Frêt aérien et logistique