Poste Italiane annonce un partenariat avec Deutsche Post DHL

(Alliance News) - Poste Italiane Spa a annoncé vendredi un partenariat stratégique avec Deutsche Post DHL Group pour le marché italien et international des colis.

L'accord est basé sur quatre points clés, a expliqué la société dans une note : DHL eCommerce Solutions se chargera de la livraison des colis de Poste Italiane vers les destinations européennes ; Poste Italiane et DHL Express offriront aux clients italiens plus de choix et de flexibilité pour les expéditions internationales rapides à travers leurs réseaux ; Poste Italiane livrera les colis internationaux arrivant en Italie en provenance de DHL eCommerce Solutions et de DHL Parcel Germany ; Poste Italiane et DHL eCommerce Solutions investiront dans une coentreprise pour construire un réseau moderne et durable de consignes à colis automatisées en Italie.

Matteo Del Fante, PDG et directeur général de Poste Italiane, a déclaré : "Cet accord important est une nouvelle étape dans notre stratégie visant à nous affirmer en tant qu'opérateur logistique polyvalent et à offrir à nos clients une gamme de produits dédiés au marché international. Notre leadership est au service du pays, dont l'économie a une vocation historique pour le commerce international. DHL est le partenaire idéal pour connecter au mieux nos clients italiens aux marchés internationaux, avec des expéditions à destination et en provenance de l'étranger et un réseau d'entrepôts automatisés à la pointe de la technologie, en plus de nos solutions de commerce électronique existantes".

"En associant l'extraordinaire potentiel et l'infrastructure nationale de Poste Italiane à notre réseau mondial et à notre expertise en matière de commerce international, nous serons en mesure de tirer le meilleur parti des atouts de chacun dans le cadre d'un partenariat véritablement efficace. Le commerce électronique n'est pas seulement l'une des quatre "mégatendances" identifiées dans la stratégie de notre groupe, c'est aussi l'un des principaux moteurs de croissance de notre activité. Nous sommes convaincus que notre partenariat offrira une qualité élevée aux clients et répondra à la demande croissante de solutions efficaces et durables", a déclaré Tobias Meyer, PDG désigné de Deutsche Post DHL.

Poste Italiane et DHL apporteront leur expertise et leurs forces au partenariat. "Grâce au vaste réseau d'accès aux services de Poste Italiane, les clients pourront effectuer des envois urgents via le réseau mondial de DHL Express en les livrant à n'importe quel point de collecte de Poste Italiane. En outre, DHL eCommerce Solutions, en collaboration avec Poste Italiane, installera des consignes automatisées modernes, durables et faciles à utiliser dans des lieux stratégiques à travers l'Italie. Enfin, DHL eCommerce Solutions soutiendra Poste Italiane en livrant des colis à travers son réseau européen, et Poste Italiane soutiendra DHL eCommerce Solutions en livrant des colis internationaux en Italie", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

Vendredi, Poste Italiane a clôturé en baisse de 1,6 % à 9,99 euros par action.