(Alliance News) - La Banque européenne d'investissement (BEI) et Poste Italiane ont signé jeudi un accord de prêt de 450 millions d'EUR visant à stimuler la numérisation des services et la création d'un écosystème logistique et postal plus moderne, plus efficace et plus durable. L'accord a été signé à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Matteo Del Fante, directeur général de Poste Italiane.

Plus précisément, les principales mesures concernent l'automatisation et la numérisation des processus logistiques, notamment par l'ouverture de deux nouveaux centres de traitement des colis, dont le premier dans le sud de l'Italie, la migration des plateformes logicielles vers le cloud, l'amélioration des canaux physiques et numériques afin de garantir une excellente expérience aux clients lorsqu'ils interagissent avec Poste Italiane, l'introduction d'outils d'intelligence artificielle à l'appui de l'automatisation des processus commerciaux et opérationnels, et le renforcement de la sécurité physique et informatique.

Le financement comprend également une composante "verte" pour les investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et l'électrification de la flotte de véhicules.

Ces interventions contribueront à accélérer la transformation de Poste Italiane d'un opérateur postal traditionnel en un opérateur logistique complet, garantissant la durabilité économique et environnementale de ses processus.

Jeudi, Poste Italiane s'est échangée juste au-dessus du pair, à 12,12 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.