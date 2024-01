(Alliance News) - Poste Italiane Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé la fusion par incorporation d'Address Software Srl, dont le capital social est entièrement et directement détenu par Poste Italiane elle-même.

"L'opération vise à standardiser, faire évoluer et concevoir les processus opérationnels des plates-formes technologiques du groupe et à rendre la structure opérationnelle plus efficace et rationalisée, dans le but de réduire les coûts typiques de chaque structure d'entreprise et d'améliorer en conséquence les résultats économiques du groupe", a expliqué la société dans une note.

Jeudi, Poste Italiane a clôturé en baisse de 0,4 pour cent à 10,27 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

