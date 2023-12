(Alliance News) - Yolo Group Spa a annoncé lundi qu'il a élargi son offre d'assurance avec un nouveau produit d'assurance habitation produit en partenariat avec Net Insurance, qui a rejoint le groupe Poste Italiane Spa l'année dernière.

Cette nouvelle solution d'assurance s'inscrit dans la stratégie de Yolo visant à étendre son offre dans les zones de marché à fort potentiel de croissance, conformément au plan de développement de l'entreprise.

"Bien que la propriété soit le bien le plus important des Italiens (80 % des ménages en possèdent une), seulement la moitié des maisons italiennes sont assurées contre le risque d'incendie, selon les données de l'ANIA", explique Yolo.

Yolo Home protège contre les risques liés à la propriété ou à la location de logements à usage résidentiel et est conçu pour garantir une flexibilité maximale et un haut niveau de personnalisation. Le contrat a une durée mensuelle et est automatiquement renouvelé à l'échéance, avec la possibilité de résilier la police ou de modifier les garanties et les limites à chaque récurrence mensuelle. La souscription, l'activation et la gestion sont toujours entièrement numériques. En outre, les clients peuvent accéder à un réseau de services supplémentaires pour la prise en charge de leur domicile et de leur famille.

Le portefeuille de Yolo compte aujourd'hui plus de 30 produits, élaborés en collaboration avec des compagnies d'assurance de premier plan et distribués par un réseau de distribution intégré comprenant des banques, des compagnies d'assurance, des détaillants et des courtiers d'assurance professionnels.

Avec Yolo Home, nous proposons aux familles une offre d'assurance capable de s'adapter dynamiquement à l'évolution des besoins du client dans le temps", a déclaré Gianluca De Cobelli, PDG du Groupe Yolo : "Il n'est plus nécessaire de remplacer l'ensemble du produit, mais il suffit d'un simple clic pour modifier les niveaux de couverture et ajouter ou supprimer des garanties, transformant ainsi la police au fil du temps".

L'action du Groupe Yolo reste inchangée à 2,40 euros par action.

