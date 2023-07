Postmedia Network Canada Corp. est une société de portefeuille basée au Canada qui possède Postmedia Network Inc, une entreprise canadienne de médias d'information représentant plus de 120 marques sur plusieurs plateformes imprimées, en ligne et mobiles. La société exerce ses activités par le biais du segment Newsmedia qui publie des journaux quotidiens et non quotidiens et exploite des médias numériques et des actifs en ligne, y compris le site Web en ligne de chaque journal. Les activités de la société consistent en la collecte et la diffusion de nouvelles et d'informations, avec des produits proposés sur les marchés locaux, régionaux et métropolitains du Canada par le biais de plateformes imprimées, en ligne et mobiles. Les marques de la société comprennent le National Post, le Financial Post, The Province, le Vancouver Sun, l'Airdrie Echo, le Calgary Herald, le Edmonton Journal, le Regina Leader-Post, le Saskatoon StarPhoenix, l'Ottawa Citizen, le Londoner, le Windsor Star, le Today's Farmer, le Community Press, le London Free Press et le Paris Star.

Secteur Edition