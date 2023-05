PostNL N : La valeur du jour en Europe - PostNL bien orienté après ses résultats trimestriels

PostNL,service de livraison de colis, flambe de 8,43% à 1,64 euro à la Bourse d'Amsterdam. L'opérateur postal néerlandais signe sa meilleure performance boursière quotidienne depuis novembre 2022 après avoir fait part de volumes et d'un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes au titre du premier trimestre. Sur cette période, son Ebit normalisé ressort à 7 millions d'euros, en recul de 78% sur un an, les analystes prévoyant une perte de deux millions d'euros. Les volumes de la société s'élèvent à 81 millions d'euros, accusant un repli de 6,5%, contre une baisse attendue de 8%.



Selon une source de marché, Jefferies a indiqué que PostNL avait initialement prévu une baisse importante de ses volumes du fait de la normalisation post-pandémique et de la perte potentielle de parts de marché.



Côté perspectives, PostNL confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant sur un Ebit normalisé compris entre 70 et 100 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible entre 10 et 40 millions d'euros.