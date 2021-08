PostNL N : La valeur du jour en Europe PostNL livre de bons résultats mais le titre chute quand même

Le service de livraison de colis PostNL trébuche à la bourse d'Amsterdam, le titre cédant plus de 3% à 4,42 euros par action. Le groupe néerlandais a pourtant livré ce matin des résultats en hausse et des perspectives relevées. En effet, celui-ci a réalisé au second trimestre 2021 un EBITDA normalisé de 63 millions d'euros, en croissance de 16,7% sur un an. En revanche, hors éléments exceptionnels et liés au covid-19, celui-ci a reculé de 10% à 26 millions d'euros.



PostNL a également publié un chiffre d'affaires en hausse de 6,2% à 838 millions d'euros, grâce notamment à la croissance de 11,4% des volumes de colis, avec 95 millions d'unités livrées. Parmi ceux-ci, 11 millions sont considérés comme non-récurrents et liés au Covid-19. "Avec l'assouplissement des mesures de verrouillage en avril, la partie non récurrente s'est estompée", ajoute le néerlandais. En excluant l'impact non récurrent, la croissance du volume a été d'environ 10%.



"Principalement en raison de l'impact du Covid-19, le comportement des consommateurs a changé, avec une intensification des achats en ligne et une accélération du commerce électronique, explique Herna Verhagen, la CEO du groupe. Pour faire face à la plus forte croissance des volumes de colis, nous allons étendre notre capacité plus tôt et plus que prévu", notamment en ce qui concerne les critères ESG.



PostNL a également annoncé des investissements totaux pour la période 2022-2024 d'environ 950 millions d'euros. Il a enfin relevé son objectif d'EBITDA normalisé, celui-ci étant désormais attendu entre 280 et 310 millions d'euros en 2021, et entre 330 et 370 millions d'euros (soit 60 à 80 millions d'euros de plus que prévu auparavant) en 2024.