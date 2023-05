PostNL annonce un bénéfice pour le premier trimestre, citant l'impact des mesures d'adaptation

L'entreprise a déclaré que ses résultats ont été favorisés par l'impact positif des mesures d'adaptation mises en œuvre l'année dernière, telles que l'optimisation des itinéraires, du personnel et de la flotte, ainsi que le contrôle strict des coûts indirects.

La société, qui livre des colis et des lettres en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, a enregistré un bénéfice normalisé avant intérêts et impôts (EBIT) de 7 millions d'euros (7,73 millions de dollars), alors que le consensus tablait sur une perte de 2 millions d'euros.

(1 $ = 0,9056 euros)