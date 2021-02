PostNL : bien orienté avec un relèvement de broker

PostNL grimpe de 3% à Amsterdam, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de trois à 4,5 euros, sur l'action de l'opérateur postal historique des Pays-Bas.



'PostNL dispose maintenant de la plus forte exposition aux colis, générant 65% de l'EBIT, et a probablement vu le pire en termes de déclin des volumes de courrier', explique le broker, qui juge en outre la valorisation attractive.



