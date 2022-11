PostNL confirme les résultats du troisième trimestre

"Nous nous attendons à ce que ces vents contraires se poursuivent dans les trimestres à venir, provoquant une incertitude prolongée", a déclaré Herna Verhagen, directrice générale du groupe, dans un communiqué.

Le groupe, qui distribue des colis et des lettres à travers la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, a enregistré un chiffre d'affaires total de 709 millions d'euros, une perte normalisée avant intérêts et impôts (EBIT) de 20 millions d'euros (19,89 millions de dollars) et une sortie de trésorerie libre de 49 millions d'euros au troisième trimestre, comme annoncé au préalable en octobre.

(1 $ = 1,0055 euros)