PostNL : en chute après ses résultats annuels

PostNL dévisse de près de 8% à Amsterdam, après la publication d'un EBIT normalisé de 84 millions d'euros au titre de 2022, pratiquement divisé par quatre (-73%) par rapport à l'année précédente, pour des revenus en contraction de 9% à environ 3,14 milliards.



Le groupe postal néerlandais explique que ses volumes de colis au niveau national ont chuté de 10,2%, ce qu'il attribue à un effet non récurrent de la Covid-19 sans lequel ils auraient augmenté de 2,3%, tandis que ses volumes de courrier aux Pays-Bas ont baissé de 8%.



La direction de PostNL va proposer un dividende de 16 centimes d'euro par action au titre de 2022 et indique tabler, pour l'exercice qui commence, sur un EBIT normalisé compris entre 70 et 100 millions d'euros.



