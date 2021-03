PostNL : entouré après ses résultats annuels

PostNL bondit de 6% à Amsterdam, suite à la publication d'un profit opérationnel (EBIT) normalisé de 245 millions d'euros au titre de 2020, à comparer à 135 millions l'année précédente, pour des revenus en croissance de plus de 14% à 3,25 milliards.



L'opérateur postal néerlandais vise pour 2021 un EBIT normalisé entre 205 et 225 millions d'euros, ainsi qu'un free cash-flow entre 200 et 230 millions, prévenant toutefois de la persistance des incertitudes liées à la Covid-19.



PostNL a décidé de proposer un dividende de 0,28 euro par action au titre de l'exercice écoulé, et a pour objectif de le porter à au moins 0,29 euro par action pour 2021 et 2022, en tenant compte des investissements dans la numérisation.



