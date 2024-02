L'opérateur postal néerlandais PostNL a prévu lundi un bénéfice d'exploitation pour 2024 supérieur à celui de l'année dernière, au milieu de sa fourchette, car il s'attend à une croissance du commerce électronique en Asie, à des prix plus élevés et à des contrôles de coûts stricts pour aider à compenser l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

L'entreprise, qui distribue des colis et des lettres en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, prévoit un bénéfice normalisé avant intérêts et impôts compris entre 80 et 110 millions d'euros (87 et 119 millions de dollars) cette année.

Elle a confirmé ses chiffres préliminaires pour 2023, à savoir un bénéfice d'exploitation normalisé de 92 millions d'euros et un chiffre d'affaires annuel de 3,17 milliards d'euros, conformément aux attentes du marché selon un consensus fourni par l'entreprise.

PostNL prévoit également un pourcentage de croissance à deux chiffres pour les volumes de colis internationaux cette année, grâce à l'augmentation du trafic de colis provenant des boutiques en ligne asiatiques. En 2024, cela devrait se traduire par une croissance des volumes de colis de 7 à 10 % pour l'ensemble du groupe.

"Nous restons confiants dans la croissance future du marché du commerce électronique, soutenue par la tendance positive de la pénétration en ligne, tout en reconnaissant l'incertitude persistante de l'environnement économique", a déclaré Herna Verhagen, PDG, dans un communiqué.

L'entreprise prévoit de renforcer sa présence sur le marché en conservant ses clients existants et en en acquérant de nouveaux, tant en Asie qu'en Europe.

PostNL a déclaré avoir livré 95 millions de colis au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, généralement très chargé, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente, avec une forte croissance continue de la part des clients internationaux.

Elle proposera un dividende de 0,09 euro par action pour 2023, en baisse par rapport au dividende de 0,16 euro versé l'année précédente. (1 $ = 0,9240 euros) (Reportage de Lina Golovnya à Gdansk ; édition de Milla Nissi)