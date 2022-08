L'entreprise, qui distribue des colis et des lettres en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, prévoit désormais un bénéfice normalisé avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 145 à 175 millions d'euros (148-178 millions de dollars).

En mai, PostNl avait abaissé ses prévisions de bénéfices à 170 millions à 210 millions d'euros.

(1 $ = 0,9821 euros)