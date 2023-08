L'entreprise postale néerlandaise PostNL a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2023 lundi, en raison de l'augmentation des volumes de colis.

L'entreprise, qui livre des colis et des lettres en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, s'attend à ce que son bénéfice normalisé avant intérêts et impôts (EBIT) se situe entre 100 et 130 millions d'euros (142,92 millions de dollars) pour l'ensemble de l'année, contre une estimation précédente comprise entre 70 et 100 millions d'euros. (1 $ = 0,9096 euros) (Reportage de Victor Goury-Laffont ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)