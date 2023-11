PostNL N.V. est une société spécialisée dans les prestations de services de transport express, d'acheminement de courrier et de e-commerce. La société propose également des services de gestion de données et de documents, ainsi que des services de marketing direct et d'exécution. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - livraison de colis (55,9%) : en 2022, PostNL N.V. a livré 344 millions de colis en Belgique, aux Pays Bas et au Luxembourg ; - livraison de courrier aux Pays Bas (38,6%) : 1 884 millions d'envois postaux traités en 2022 ; - autres (5,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (87,4%), Hong Kong (3,6%), Belgique (2,5%), Allemagne (1,6%), Espagne (1,6%), Royaume Uni (1%), Italie (0,6%), France (0,3%) et autres (1,4%).

Secteur Frêt aérien et logistique