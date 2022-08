Potasios de Chile S.A. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Au deuxième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 62,22 millions de dollars, contre 75,42 millions de dollars l'année précédente.

Pour le semestre, le bénéfice net s'est élevé à 127,71 millions d'USD, contre 80,61 millions d'USD un an plus tôt.