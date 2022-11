L'entreprise taïwanaise Footgearmex Footwear va licencier des travailleurs dans son usine au Vietnam

Le Vietnam est un important centre de production pour les marques mondiales et le mois dernier, la confédération syndicale de la ville a déclaré que les usines de textile, de chaussures et d'électronique avaient perdu des commandes en raison des difficultés d'approvisionnement en matières premières et de la faiblesse de la demande.

Footgearmex Footwear, qui fournit des marques telles que K-Swiss et Timberland Footwear, emploie 1 800 personnes, bien qu'il s'agisse d'un acteur plus modeste par rapport à d'autres homologues taïwanais du secteur.

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous ne sommes pas en mesure de maintenir la production actuelle", a déclaré Footgearmex Footwear dans une circulaire aux travailleurs examinée par Reuters. La société a déclaré qu'elle devrait mettre fin aux contrats de travail de 1 185 travailleurs à partir du 1er décembre.

Les appels téléphoniques adressés au bureau de la société à Ho Chi Minh Ville pour obtenir des commentaires supplémentaires n'ont pas reçu de réponse immédiate.

La confédération des travailleurs de Ho Chi Minh Ville a déclaré le mois dernier que de nombreuses usines de la ville avaient été contraintes de réduire les heures de travail, de mettre le personnel au chômage technique ou de procéder à des licenciements.

L'activité des usines vietnamiennes en octobre a chuté pour le deuxième mois consécutif à 50,6, bien que les données officielles montrent que les exportations de chaussures ont augmenté de 5 % par rapport à septembre.

Un représentant de la société taïwanaise Pou Chen Corp, l'un des plus grands fabricants mondiaux de chaussures de sport de marque, a déclaré que ses activités à Ho Chi Minh Ville se déroulaient normalement.