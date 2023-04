Le fabricant de chaussures Nike et Adidas Pou Chen va investir près de 281 millions de dollars en Inde

Le fabricant taïwanais de chaussures pour des marques telles que Nike, Adidas, New Balance et Timberland a fabriqué et expédié plus de 272 millions de paires de chaussures au cours de l'exercice 2022 dans le monde entier, soit une hausse de près de 14 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise possède déjà des usines au Bangladesh, au Cambodge, au Myanmar et au Viêt Nam.

"Nous espérons que cet investissement sera le premier d'une longue série (en Inde)", a déclaré George Liu, vice-président de Pou Chen, lors d'une réunion retransmise en ligne avec M.K. Stalin, ministre en chef du Tamil Nadu.

L'investissement, qui devrait créer environ 20 000 emplois au Tamil Nadu sur une période de 12 ans, interviendrait près d'un an après que le groupe taïwanais Hong Fu a signé un accord d'investissement de 10 milliards de roupies pour la fabrication de chaussures dans l'État du sud.

Au cours des cinq dernières années, le Tamil Nadu a représenté 45 % des exportations indiennes de chaussures. De nombreuses marques, dont Giorgio Armani et Gucci, fabriquent leurs produits ou s'approvisionnent en matières premières dans cet État, selon un rapport d'une agence gouvernementale.

D'autres grands noms, comme les fournisseurs d'Apple Foxconn, Salcomp et Pegatron, ont également augmenté leur production au Tamil Nadu et dans l'ensemble du pays, car ils cherchent à diversifier leur empreinte manufacturière en s'éloignant de la Chine et de Taïwan.

Par ailleurs, Pou Chen a prévu de supprimer environ 6 000 emplois dans son usine de Ho Chi Minh City, au Viêt Nam, en raison de la faiblesse de la demande, a rapporté Reuters en février, citant deux responsables locaux.

(1 $ = 81,9630 roupies indiennes)