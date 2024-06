Atos, Lagardère, Poujoulat : les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

Le 28 juin 2024 à 09:18 Partager

Atos

Atos a été informée par David Layani et Helen Lee Bouygues de leur démission avec effet immédiat du conseil d'administration, et de leur intention d'une sortie de Onepoint du capital de la société. David Layani, le président et fondateur de Onepoint, et Helen Lee Bouygues avaient été cooptés en tant qu'administrateur en février dernier après que le spécialiste de la transition numérique est devenu l'actionnaire de référence d'Atos fin 2023, avec 11,4% de son capital.



Graines Voltz

Graines Voltz, spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes, a dévoilé ses résultats du premier semestre. Son résultat net part du groupe s'établit à 2,9 millions d'euros contre 2,1 millions d'euros comparé au semestre de l'exercice précédent pour un résultat opérationnel de 16,9 millions d'euros, en croissance de 16,6%. Le chiffre d'affaires ressort en recul de 0,9% à 75,9 millions d'euros par rapport à la même période l'an passé.



Infotel

Infotel, spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce une prise de participation à hauteur de 30% dans le capital d'Altanna, expert dans la construction, l'intégration et l'exploitation de solutions d'infrastructures IT complexes. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2023 et projette un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2024. L'opération est financée intégralement en numéraire sur fonds propres, et sera effective début juillet, après la finalisation des audits et la levée des conditions suspensives usuelles.



Lagardère

Arnaud Lagardère reprend la présidence et la direction générale du Groupe Lagardère, a fait savoir le groupe éponyme dans un communiqué. Sur proposition de Jean-Christophe Thiery, qui avait été nommé à ce mandat à titre provisoire le 30 avril, le Conseil d'administration de Lagardère SA a ainsi désigné, à l'unanimité, Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur Général.La nomination fait suite à la levée partielle de la mesure d'interdiction de gérer qui avait été prononcée à son encontre le 29 avril et contre laquelle Arnaud Lagardère avait fait appel.



Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé le 12 juin 2024. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes précise qu'à l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 25 juin 2024, la demande totale s'est élevée à environ 3,9 millions d'actions, représentant environ 7,8 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 77,1%.



Poujoulat

Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, a dévoilé ses résultats 2023-2024 d'où ressortent un résultat net de 10,03 millions d'euros contre 26,15 millions un an plus tôt et un Ebitda de 31,06 millions d'euros contre 50,23 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 352,3 millions d'euros s'affiche en baisse de 12,4% par rapport à 2022/2023.



Téléverbier

Téléverbier, société suisse de remontées mécaniques annonce un résultat net part du groupe en recul au 1er semestre à 9,8 millions d'euros contre 10,3 millions il y a un an, malgré un chiffre d'affaires en progression de 6,2% à 65 millions d'euros. Le groupe vise à réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024 un chiffre d'affaires de 74,3 millions d'euros en hausse de plus de 3% par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du groupe compris entre 3,2 et 3,9 millions d'euros.



TME Pharma

TME Pharma annonce l'approbation de l'ensemble des résolutions de son assemblée générale annuelle des actionnaire 2024 avec notamment la nomination au conseil de surveillance du Dr Lee Schalop. "Lee combine de manière unique une connaissance approfondie de l'industrie financière avec une grande expertise en matière de développement biotechnologique et d'octroi de licences", déclare Maurizio PetitBon, président du conseil de surveillance de cette biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer.



Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce "un fort succès" de son troisième plan d'actionnariat salarié lancé le 15 mai dernier. Après ses deux précédentes opérations d'actionnariat salarié, en 2019 et 2022, un nouveau plan a été proposé aux salariés de Voltalia en France, au Brésil, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce et au Royaume-Uni. Au total, 53,7% des collaborateurs éligibles ont investi dans Voltalia à l'occasion de ce plan.