POUJOULAT : termine l'exercice en légère croissance

Poujoulat a publié un chiffre d'affaires consolidé au titre de son exercice 2020-2021 (période d'avril 2020 à mars 2021) en croissance de 1,5%, à 245,4 millions d'euros. L'activité a été particulièrement soutenue durant le quatrième trimestre de l'exercice, qui a connu une progression de 29%, dont +22% pour la branche "conduit de cheminée & cheminées industrielles" et +43% pour la branche "Bois Energie". Sur l'exercice, elles ont connu un repli de 1,1%, à 163,1 millions d'euros, et une croissance de 7,1%, à 81,9 millions d'euros, respectivement.



Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, a déclaré : "Après 6 semaines très perturbées en tout début d'exercice, le groupe a su redémarrer rapidement et efficacement. Cette agilité nous a permis de satisfaire nos clients et d'être au rendez-vous de la reprise de nos marchés. [...] Quant aux perspectives pour l'exercice 2021/2022, elles restent bien orientées. Nous serons néanmoins très vigilants à la disponibilité et au prix des matières premières qui est en très forte hausse".