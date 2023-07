Poujoulat est le leader européen de la fabrication et de la commercialisation de conduits de cheminées et de sorties de toits métalliques. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception, fabrication, installation et maintenance de cheminées (58,9%) : conduits à double paroi isolés, conduits à simple paroi et conduits flexibles, conduits industriels, etc. ; - négoce et transformation de combustibles bois (41,1%). 85,2% du CA est réalisé en France.

Secteur Fournitures de construction et installation