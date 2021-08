Poujoulat : CP Groupe Poujoulat T1 exercice 2021-2022

Paris, le 12 aout 2021 à 20h00

Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 : une forte dynamique qui se confirme

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression d'environ 60 % par rapport à la même période lors de l'exercice 2020/2021 et d'environ 29 % par rapport à l'exercice 2019/2020, année plus représentative d'une activité « normale ».

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe – CRC 99-02 – (en milliers d'euros)

Du 1er avril au 30 juin 2021

3 mois Du 1er avril au 30 juin 2020

3 mois Du 1er avril au 30 juin 2019

3 mois Branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles 41 960 27 083 35 891 Branche Bois-énergie 10 187 5 442 4 652 TOTAL 52 147 32 525 40 543

La branche Conduits de cheminée profite de la très bonne dynamique du marché installée depuis le mois de janvier, notamment en France. D'une façon générale, la rénovation énergétique est très dynamique. A titre d'illustration, les statistiques relatives en la matière, dévoilées au mois de juillet par l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, confirment le succès de « MaPrimeRénov » notamment pour les travaux concernant le chauffage. A l'international, l'activité est également bien orientée.

Concernant l'activité Cheminées industrielles, la remontée d'activité est sensible. Les deux usines du groupe ont retrouvé un bon niveau de charge depuis début juin et les carnets de commandes repartent à la hausse.

Enfin, concernant le segment Bois-énergie, l'activité du printemps a été très soutenue en raison de températures relativement froides et de l'intérêt grandissant des consommateurs pour des produits prêts à l'emploi. L'acquisition de la société Bois Bûche Centre Atlantique dans l'Indre, début juillet, va concourir à accélérer notre croissance.

Perspectives du premier semestre

Quelles que soient les branches d'activité, les carnets de commandes laissent présager d'un second trimestre dynamique. Cette croissance devrait néanmoins être moins forte qu'au premier trimestre.

Sur le secteur résidentiel, l'année 2021 devrait connaître un haut niveau d'investissements chez les particuliers avec un recours accru aux énergies renouvelables (pompes à chaleur et bois énergie). Avec son positionnement stratégique (conduits de cheminée pour poêles / inserts à bûches ou à granulés) et ses nouveautés (systèmes d'habillage et de protection des unités extérieures de pompes à chaleur et de climatisation), le groupe devrait poursuivre sa croissance. Dans le secteur de la forte puissance et de l'industrie, les plans de relance et leurs volets décarbonation, en Europe, seront source d'investissements à court terme.

Enfin concernant la branche Bois-énergie, le groupe s'attend à une saison dynamique portée par l'accroissement du parc d'appareils modernes (poêles à bûches et à granulés, inserts et chaudières).

Le point de vigilance principal reste la hausse des matières premières, notamment des aciers, et de facto la sécurisation des approvisionnements. Sur ce sujet, des actions sont d'ores et déjà mises en œuvre pour en limiter l'impact (design to cost, réduction des chutes, augmentation de la productivité). Néanmoins, des augmentations tarifaires seront nécessaires au cours des prochains mois pour compenser ces hausses de coûts inédites.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général, déclare : « La conjoncture actuelle est bonne. Elle repose sur la volonté des particuliers d'améliorer leur confort, de réduire leurs factures énergétiques et de personnaliser leur intérieur. Concernant l'industrie, les plans de relance viennent soutenir les investissements dans le cadre de la transition énergétique et la baisse des émissions de carbone. A la lumière de ces constats, nous confirmons nos objectifs pour l'exercice 2021/2022 : une croissance de chiffre d'affaires de 10 à 15% et une rentabilité nette supérieure à 3%. »

A propos du groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1 550 salariés.

Prochain communiqué le 20 août 2021 : avis de réunion valant avis de convocation

