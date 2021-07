Poujoulat : CP Groupe Poujoulat - résultats exercice 2020 2021

Groupe Poujoulat : résultats de l'exercice 2020/2021 en forte progression

Paris, le 22 juillet 2021 à 20h00

Le Groupe clôture son exercice comptable sur une croissance de 1,4%. La rentabilité a fortement progressé, le résultat net est multiplié par plus de trois. Cet exercice atypique, marqué par la crise sanitaire et ses restrictions, a connu de fortes variations d'activité trimestrielles par rapport à l'exercice précédent (de -20% au premier trimestre à +29% au quatrième trimestre de l'exercice). Le Groupe a, néanmoins, su s'adapter à ce contexte inédit. Depuis le mois de janvier 2021, la reprise d'activité est très forte (construction, rénovation énergétique et vente d'équipements de chauffage, consommation de bois énergie). Les perspectives du groupe sont bien orientées. Le principal point de vigilance reste la maîtrise des coûts des matières premières.

Résultats consolidés du Groupe – CRC 99-02 – (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

12 mois Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

12 mois Chiffre d'affaires 245 208 241 850 EBITDA 24 595 17 834 Résultat d'exploitation 9 692 2 887 Résultat net 6 931 2 156 CAF 18 680 14 034

Bien que l'exercice 2020/2021 ait été marqué par la crise sanitaire mondiale, le Groupe Poujoulat confirme son leadership sur ses marchés et accentue le redressement de sa rentabilité entamée depuis deux ans.

L'exercice a été marqué par plus de 15 millions d'euros d'investissements et la mise en service de l'usine Bois-Factory 70. Par ailleurs, grâce à une campagne de communication télévisuelle de grande ampleur durant l'automne 2020, le Groupe Poujoulat renforce la notoriété de ses marques.

Des perspectives positives soutenues par la transition énergétique en France et en Europe

Depuis le mois de janvier 2021, les marchés du Groupe connaissent une forte reprise. Le développement du télétravail, le regain de l'appétence pour la maison individuelle et le soutien public à la rénovation énergétique ont amené de nombreux ménages à investir. Cette tendance se confirme pour l'exercice 2021/2022. Par ailleurs, la perspective de la mise en place d'une réglementation environnementale 2020, pour le logement neuf, favorable aux énergies renouvelables, ouvre également de nouvelles opportunités pour les conduits de cheminée Poujoulat.

Après une période d'incertitude liée à la crise qui a gelé temporairement de nombreux projets, le carnet de commandes des cheminées industrielles progresse de nouveau. Le volet du plan de relance qui vise à décarboner l'industrie est par ailleurs un levier de développement pour le groupe (recours accru à la biomasse et à la récupération d'énergie).

En ce qui concerne la branche Bois-énergie, la forte croissance des ventes d'appareils de chauffage au bois et la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le recours aux combustibles de qualité confirment la pertinence du positionnement stratégique de la branche dédiée du groupe. Disposant désormais de quatre sites de production de bois bûche premium et de quinze partenariats industriels, le Groupe est outillé pour aborder la saison de chauffage avec des capacités renforcées.

Enfin avec la présentation par la commission européenne, le 14 juillet dernier, d'un nouveau « paquet climat » très ambitieux, il est incontestable que la transition énergétique va s'accélérer à très court terme dans tous les secteurs (industrie, résidentiel, tertiaire, …) en Europe.

Le prix des matières premières connait de fortes hausses, en particulier les aciers. Le groupe reste particulièrement vigilant aux coûts et à la sécurité d'approvisionnement. Toutes les actions nécessaires sont mises en œuvre pour garantir le sourcing. Le Groupe Poujoulat fait face et s'adapte en répercutant autant que possible les surcoûts et en travaillant la productivité. La personnalisation et l'innovation contribuent, par ailleurs, à créer de la valeur ajoutée.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Nos résultats 2020/2021 sont satisfaisants et s'inscrivent dans la feuille de route que nous nous sommes fixés, il y a deux ans. Quelles que soient les branches d'activité du groupe, nous élargissons nos gammes, continuons à améliorer la qualité de service et notre profitabilité. Le Groupe met tout en œuvre pour accompagner la reprise forte que nous constatons depuis le début de l'année. Pour l'exercice 2021/2022, nos objectifs sont les suivants : une croissance de chiffre d'affaires de 10 à 15% et un résultat net supérieur à 3%. »

A propos du groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industriels et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1 550 salariés dont 80% en France.

