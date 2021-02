Poujoulat : Download PDF (FR) – 904 Kb 15/02/2021 | 09:25 Envoyer par e-mail :

I- GROUPE POUJOULAT - COMPTES CONSOLIDES A - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Compte de résultat Notes 30/09/2019 (99-02) Chiffre d'affaires XVI Autres produits d'exploitation Produits d'exploitation 99 554 107 870 Achats consommés XVII Charges externes Impôts et taxes XVIII Charges de personnel XIX Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges d'exploitation (107 022) Résultat d'exploitation 2 470 848 Produits financiers Charges financières Résultat financier XX (345) Opérations en commun Résultat courant des entreprises intégrées 1 935 504 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel XXI 183 Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées 169 Dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition Résultat net des activités abandonnées Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Résultat net de l'ensemble consolidé Intérêts minoritaires Résultat net (part du groupe) 1 330 (101) B - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE Bilan actif consolidé Capital souscrit non appelé Ecart d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Titres mis en équivalence Actif immobilisé Stocks et en-cours Clients et comptes rattachés Impôts différés - actif Avances et acomptes versés sur commandes Autres créances et comptes de régularisation Disponibilités Actif circulant Total ActifBilan passif consolidé Capital Réserves Résultat net (Part du groupe) Capitaux propres (Part du groupe)Intérêts minoritairesAutres fonds propres Total des capitaux propresProvisions pour risques et charges Impôts différés - passif Provisions et impôts différésDettes financières Fournisseurs et comptes rattachés Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fiscales et sociales Autres dettes et comptes de régularisation Dettes Total PassifNotesVIIIVI VII VII IX XI XValeurs brutes 200 915 224 907 144 418 369 325 707 153 10 931 4 417 Dépréciations 30/09/2020 31/03/2020 (99-02) (99-02) 10 321 10 521 2 165 2 429 (100) 88 837 85 773 (61) 1 779 1 778 87 125 103 187 100 626 71 428 53 032 55 047 32 544 707 724 153 743 10 931 10 153 4 417 8 554 142 683 105 750 245 871 206 376 30/09/2020 31/03/2020 (99-02) (99-02) 12 000 12 000 71 167 69 194 1 330 1 935 84 497 83 129 1 191 1 202 85 688 84 330 6 289 6 220 643 706 6 932 6 926 91 075 70 544 29 041 16 473 7 915 6 726 18 794 14 551 6 426 6 826 153 251 115 120 245 871 206 376 Amortissements 13 790 8 276 1 840 87 72 147 56 063 (3 060) (410) (6 111) (111 978) (121 559) (121 559) (161) (719) (1 016) (1 735) (1 896)NotesXII XIII XIV Tableau de flux de trésorerie consolidé Résultat net total des entités consolidées 1 330 Marge Brute d'Autofinancement 6 046 FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) (16 571) Acquisitions d'immobilisations (7 880) Cessions d'immobilisations 152 FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (8 086) FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) 4 065 INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE (35) VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) (20 628) C - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Dotations aux amort./dépr immos corporelles et incorporelles 4 556 Variation de l'impôt différé 9 Eléments calculés ou gains/pertes liés aux var. de juste valeur Élimination des plus ou moins-values de cessions d'actifs 104 Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE 38 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 10 Dividendes reçus des mises en équivalence Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) (22 617) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (44) Acquisitions d'immobilisations corporelles (7 277) Acquisitions d'immobilisations financières Acquisitions autres immobilisations financières (148) Dettes et créances sur acq/cessions d'immobilisations (411) Cessions d'immobilisations incorporelles 76 Cessions d'immobilisations corporelles 76 Cessions d'immobilisations financières Réduction des autres immobilisations financières 11 (-) Acquisition de titres consolidés (370) Variation nette des placements à court terme Émissions d'emprunts 8 485 Remboursements d'emprunts (4 413) Cessions (acq.) nettes d'actions propres 22 Variation nette des concours bancaires (29) Variation de change sur la trésorerie (IV) (35) Trésorerie : ouverture (2 777) Trésorerie : clôture (23 400) D - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Variation de la situation nette individuelle 31/03/2020 (99-02)Affectation du résultat N-1 Distribution/ brut versé Var. de capital en numéraire et souscription RésultatAutres augmentations et diminutions JV & actualisationReclass. chgt de méthodeEcart de conversion/effet de changeVariations de périmètre Autres 30/09/2020 (99-02)Capitaux propres sociaux en devise de consolidation 128 935 1 511 (71) 5 Total des écritures d'éliminations Total des écritures de retraitements 3 841 (3 757)Total des impacts de fiscalité différée 29 Total des écritures de retraitements IAS 26 Capitaux propres retraités Elimination des écarts de conversion & prov. de change 129 074 Reclassement automatique de consolidation (133) Elimination des provisions intra groupes 450 Elimination des provisions intra groupes (Titres) 797 Elimination des +/- value de cession interne Elimination des marges internes sur stocks Elimination des dividendes des entités consolidées Quote-part CP après élimination des opérations internes Annulation quote-part HG sur ProportionnellesEcart d'acquisition net Annulation du social pour les MEE Calcul des MEE Elimination des titres chez les mères Total des capitaux propres 130 188 254 (296) (9) 1 459 10 521 (200) (356) 109 125 (38) (56 147) 84 330 71 1 459 1 330 26 0 26 3 (5) 1 3 370 370 26 3 (2) 2 4 098 (3 617) 21 26 130 907 (108) 450 797 10 321 (247) 87 (370) (56 518) 85 688 Intérêts minoritaires Capitaux propres groupe 1 202 83 129 1 330 (1) 26 (10) 2 10 1 191 84 497 Total capitaux propres part groupe - Consolidé Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe Capitaux propres groupe après ret. des minoritaires 26 68 (18) 50 (68) 18 (50) 83 129 84 497 4 10 83 129 1 330 0 1 330 26 2 2 10 E - NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020 GENERALITES Le groupe POUJOULAT est leader dans trois domaines d'activité : - les systèmes d'évacuation de fumée métalliques : conduit de cheminée et sortie de toit pour la maison individuelle, l'habitat collectif, l'industrie, le tertiaire et la production d'énergie, - la cheminée industrielle : un savoir-faire unique alliant conception, fabrication, installation et maintenance dans le domaine des grands ouvrages. - les énergies renouvelables : commercialisation et fabrication de bois de chauffage, granulés de bois, bûches densifiées et allumes feu. Les états financiers consolidés intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2020 comprennent l'ensemble constitué par la Société et ses filiales, désigné comme « le Groupe ». POUJOULAT S.A. (« la Société ») est une entreprise française cotée sur le marché Euronext Growth. Les états financiers sont présentés en milliers d'euros. Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2020 du Groupe POUJOULAT ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 janvier 2021. NOTE I - PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES DE CONSOLIDATION a- Principes généraux Les comptes consolidés sont établis à compter du 1er avril 2020 conformément aux dispositions du règlement CRC 99-02 (modifiées par le règlement CRC 2005-10 et selon les règles et principes du plan comptable général complété par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1986) alors que les comptes annuels consolidés au 31 mars 2020 avaient été établis selon les normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Il s'agit du premier exercice pour lequel le Groupe applique ce référentiel. En conséquence, le bilan au 31 mars 2020 et le compte de résultat au 30 septembre 2019 ont été retraités selon les dispositions du règlement CRC 99-02 (Cf. Note II à suivre). Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices. b- Recours à des estimations La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction des estimations et des hypothèses qui affectent les montants figurant dans les états financiers présentés ainsi que les informations données dans les notes annexes du Groupe. Déterminés sur la base des informations et estimations disponibles lors de leur établissement, les résultats réels futurs pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. Ces estimations et hypothèses sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée, ainsi que divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les principales estimations et hypothèses concernent l'évaluation des engagements de retraite, les provisions pour autres passifs, les impôts différés, les tests de valeur des écarts d'acquisition. Au 30 septembre 2020, aucune modification relative aux modalités d'estimation de ces valeurs n'a été apportée. NOTE II - INFORMATION SUR LA TRANSITION DES NORMES IFRS VERS LES NORMES FRANCAISES Les comptes au 31 mars 2020 retraités en normes françaises n'ont pas fait l'objet d'une opinion de revue limitée dans le cadre de l'arrêté semestriel mais feront l'objet d'une opinion d'audit dans le cadre de leur rapport sur les comptes clos au 31 mars 2021. a- Changements comptables significatifs Le groupe a retraité les comptes comparatifs au titre du changement de référentiel comptable des normes IFRS vers le règlement CRC n°99-02. Conformément au règlement ANC n°2010-01, les comptes comparatifs ont été retraités comme si le règlement CRC n°99-02 était appliqué au 1er avril 2019. Principaux reclassements Certaines différences entre les IFRS et le règlement du CRC 99-02 sont sans incidence sur le résultat net et les capitaux propres. Il s'agit notamment des différences de présentation suivantes : • Actifs et passifs courants et non courants En IFRS, les éléments d'actif et de passif sont classés en « non courants » ou « courants ». Une telle distinction n'existe pas dans le règlement CRC 99-02. Ce reclassement concerne les créances, les emprunts et dettes financières, les autres passifs, les provisions pour risques et charges et les impôts différés. • IFRS 5 En IFRS, les actifs non courants détenus en vue de la vente et les activités abandonnées sont présentés distinctement au bilan et au compte de résultat. Dans le référentiel français, les éléments d'actif, de passif et de résultat des entreprises en cours de cession à la clôture de l'exercice doivent être présentés conformément aux règles générales relatives à leur méthode de consolidation. • Escomptes En IFRS, les escomptes accordés sont classés en diminution du chiffre d'affaires et les escomptes obtenus en diminution des achats consommés. En normes françaises, les escomptes font partie du résultat financier. • Production immobilisée Ce poste n'était pas isolé dans la présentation du compte de résultat en IFRS : la production immobilisée était classée en achats consommés. Ce poste sera désormais positionné dans la rubrique dédiée selon le PCG. • Transferts de charges Ce poste n'était pas isolé dans la présentation du compte de résultat en IFRS : les transferts de charges étaient classés en autres produits et charges d'exploitation en fonction de leur nature. Ce principe est maintenu dans le format 99-02. • Résultat courant et résultat exceptionnel Le règlement CRC n°99-02 prévoit une distinction entre les produits et charges courants et les produits et charges exceptionnels. Sont classés en résultat exceptionnel les produits et charges qui ont une nature inhabituelle et peu fréquente et de montants significatifs. Cette présentation sur une ligne distincte du compte de résultat permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante. Il peut s'agir par exemple de : • plus-values ou moins-values de cession

• dépréciations d'actifs pour un montant significatif et inhabituel • certaines provisions pour litiges de montants importants et inhabituels Ces éléments sont détaillés en note XXI. • Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition En normes françaises, les dotations aux amortissements des écarts d'acquisition doivent figurer sur une ligne distincte du compte de résultat en dessous de la ligne « résultat net des sociétés intégrées ». En IFRS, les dépréciations de ces derniers étaient comptabilisées en « autres charges et produits opérationnels non courants ». • Marge à l'avancement Les revenus liés aux contrats de fabrication sont comptabilisés en chiffre d'affaires lorsque le degré d'avancement de la transaction à la clôture peut être évalué de façon fiable, que le montant des produits ainsi que les coûts encourus ou à encourir peuvent être déterminés de façon fiable et dès lors qu'il est probable que les avantages économiques iront au groupe. Les montants bruts dus par les clients relatifs aux contrats de fabrication en cours à la clôture sont présentés en créances clients. • Avances, acomptes reçus sur commandes et clients créditeurs Dans la présentation des comptes en IFRS, les postes « avances et acomptes » et « clients créditeurs » étaient compris dans les autres dettes. Dans la présentation des comptes en normes françaises, une rubrique propre leur est consacrée. • Avances, acomptes versés sur commandes et fournisseurs débiteurs Dans la présentation des comptes en IFRS, les postes « avances et acomptes » et « fournisseurs débiteurs » étaient compris dans les autres créances. Dans la présentation des comptes en normes françaises, une rubrique propre leur est consacrée. • Dettes fiscales et sociales Dans la présentation des comptes en IFRS, les dettes fiscales et sociales étaient comprises dans les autres passifs courants. Dans la présentation des comptes en normes françaises, une rubrique propre leur est consacrée. Principaux retraitements • Ecarts d'acquisition En IFRS, les écarts d'acquisition ne sont pas amortis et font l'objet d'un test de dépréciation annuel conformément à IAS 36. En CRC 99-02, les écarts d'acquisition sont considérés comme ayant une durée d'utilisation non limitée. Conformément au règlement ANC n°2015-06, ils ne sont donc pas amortis mais font l'objet de tests de dépréciation dès qu'un indice de valeur est identifié et au minimum une fois par an à la clôture de l'exercice. Les modalités pratiques de réalisation de ce test de dépréciation sont données en Note VI « Amortissement des écarts d'acquisition et perte de valeur ». Cependant, les écarts d'acquisition dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis linéairement sur cette dernière. L'écart d'acquisition du segment Cheminées Industrielles est amorti sur 20 ans à compter de l'exercice 2017/2018. Cet exercice a été retenu car il correspond à l'année de la stabilité du montant des écarts d'acquisition suite à la fin d'un programme de croissance externe, et permet de respecter la notion de regroupement en une seule unité génératrice de trésorerie instaurée en 2017. Le passage des IFRS aux normes françaises a pour conséquence un impact sur les fonds propres de 1 200 milliers d'euros, et un impact sur le résultat de 200 milliers d'euros, qui sera détaillé ci-après dans le tableau de rapprochement du résultat entre les deux normes. • IFRIC 21 En IFRS, en application de l'IFRIC 21, les taxes dont une entreprise est redevable en vertu d'une loi ou d'un règlement, doivent être provisionnées au moment du fait générateur de la taxe telle que définie légalement. Le règlement CRC 99-02 ne prévoit pas de retraitement spécifique sur la comptabilisation des taxes. • Escomptes Dans le cadre du reclassement en normes françaises des escomptes obtenus en résultat financier et non plus en diminution des achats consommés comme le stipulait le référentiel IFRS, la valorisation des stocks ne doit pas, en application du référentiel CRC 99-02, tenir compte des escomptes. • Provision pour engagement de retraite - Ecarts actuariels Selon le référentiel IFRS, les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements d'indemnités de fin de carrière sont constatées immédiatement en autres éléments du résultat global non recyclables (OCI) pour leur montant net d'impôt. En normes françaises, l'incidence des écarts actuariels est constatée directement en charges d'exploitation. • IFRS 16 Selon le référentiel IFRS, l'ensemble des contrats de location (sauf les contrats d'une durée inférieure ou égale à un an et ceux portant sur des biens de faibles valeurs) font l'objet d'un retraitement conformément à l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. En normes françaises, seuls les contrats de crédit-bail font l'objet d'un retraitement. Ce dernier consiste à annuler les écritures de charges de redevances issues des comptes sociaux et à comptabiliser au bilan consolidé des immobilisations et des dettes financières. Au compte de résultat sont constatés des charges financières et des amortissements. b- Etats de passage du bilan au 31 mars 2020 des normes IFRS vers le règlement CRC 99-02 ➢ Actif du bilan consolidé 31 mars 2020 Actif consolidé - IFRS Goodwill Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Droits d'utilisation Titres mis en équivalence Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers non courants Autres actifs non courants Actifs d'impôts différés Actif non courant Actifs des activités abandonnées Stocks et en-cours Clients Autres créances Autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Actif courantTotal de l'actif consolidé 31/03/2020 IFRS Présentation IFRS 5 Total des reclassemen ts de présentation Total des retraitements 31/03/2020 99-02 11 721 (1 200) 10 521 2 428 1 2 429 85 773 85 773 3 953 (3 953) 125 125 327 (327) 623 327 828 1 778 2 917 (2 917) 0 816 (816) 108 683 1 (3 733) (4 325) 100 626 816 508 268 (508) 9 498 (2 772) 2 647 743 (743)

2 916 816 6 725 816 0 (57) (35) 8 141 8 (57) 106 (92) 724 100 (100) 43 026 10 006 53 032 35 552 4 (3 012) 32 544 743 743 8 097 3 1 904 149 10 153 8 463 92 8 555 95 238 (1) 10 457 57 105 751 -1 6 725 (1 200) 828 (3 945) (57) 106 203 920 6 725 (4 268) 206 376 Actif consolidé - 99-02 Ecarts d'acquisitionImmobilisations incorporellesImmobilisations corporellesTitres mis en équivalence Immobilisations financières Actif immobilisé Actifs d'impôts différés Stocks et en-coursClients Avances-acomptes fourn. débiteurs Autres créances et cptes de régul. Valeurs mobilières de placementDisponibilités Actif circulant Total de l'actif consolidé 9 ➢ Passif du bilan consolidé 31 mars 2020 Passif consolidé - IFRS Capital Réserves de conversion Titres d'auto-contrôle Réserves consolidées Résultat consolidé Capitaux propres - Part du Groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres consolidés 12 000 84 869 Provisions Provisions sur titres mis en équivalence Passifs d'impôts différés Dettes sur droits d'utilisation non courantes Autres passifs non courants Passif non courant 6 220 571 61 831 Passifs des activités destinées à être abandonnées Endettement courant Fournisseurs Dettes sur droits d'utilisation courantes Dettes fiscales et sociales Autres passifs courants 19 864 733 15 275 4 872 Passif courant 57 217 Total du passif consolidé 203 917 (29) (133) 69 657 2 207 83 701 1 168 3 229 51 811 Distinction Courant / Non Courant (51 811) (51 811) 50 684 1 127 51 811 Présentation stocks-créances VL StaalTotal des reclassements Amort. des écarts d'acquisition (800) (400) (1 200) (51 811) (51 811) 50 684 6 725 1 127 6 725 6 725 -1 200 Instruments financiers IFRS 16 IFRIC 21 Frais sur émission emprunts (29) (133) 500 16 23 88 16 523 88 0 16 18 16 5 130 (3 229) (3 224) 130 (4) (733) (724) 828 828 (737) (724) Provisions sur titres mis en équivalence 828 (3 945) (54) 106 Passifs d'impôts différés (3 094) 6 926 Provisions et Impôts différés (4) 70 544 Emprunts et dettes financières 16 472 Fournisseurs (733) 0 (724) 14 551 Dettes fiscales et sociales 6 725 Avances, acomptes reçus sur commandes 828 6 827 Autres dettes et comptes de régularisation (633) 115 119 Dettes (4 264) 206 376 Total du passif consolidé (3 229) Eléments du passif - 99-02 Capital Réserves de conversion Titres d'auto-contrôle Réserves consolidées Résultat consolidé Capitaux Propres - Part du Groupe Intérêts minoritaires Capitaux Propres consolidés Provisions 10 c- Etats de passage du compte des résultats au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2020 des normes IFRS vers le règlement CRC 99-02 31/03/2020 30/09/2019 Résultat IFRS 2 411 619 Amort. Écart acquisition Cheminées industrielles (400) (200) IFRIC 21 30 (615) IFRS 16 22 11 Charges à étaler sur emprunts 141 Impôts différés (46) 125 Résultat CRC 99-02 2 158 (61) d-Etat de rapprochement des capitaux propres consolidés au 31 mars 2020 des normes IFRS vers le règlement CRC 99-02 Capitaux propres 31/03/2020 - IFRS IFRS 16 Charges à étaler sur emprunts IFRIC 21 -TF et C3S Amort. écart d'acquisition Cheminées Industrielles Impôts différés Capitaux propres 31/03/2020 - 99-02 Total des ajustementsCapital 12 000 Réserves ouverture Titres auto-contrôleRéserves consolidéesRéserves et conversionRéserves du (133) Groupe 83 704 Total minoritaires 71 870 (33) 1 168 TOTAL 84 872 22 22 0 117 117 24 680 (800) (183) (400) 29 710 23 (1 200) (40) (223) (13) 22 141 732 (1 200) (236) 12 000 (303) (133) 71 598 (33) 83 129 1 202 84 330 0 (303) 0 (272) 0 (575) 34 (542) e- Etat de rapprochement du résultat consolidé au 31 mars 2020 des normes IFRS vers le règlement CRC 99-02 Résultat part Résultat des Résultat net du Groupe minoritaires consolidé Résultat 31/03/2020 en IFRS 2 207 204 2 411 Amort. Écart acquisition Cheminées industrielles (400) 0 (400) IFRIC 21 29 1 30 IFRS 16 22 0 22 Charges à étaler sur emprunts 117 24 141 Impôts différés (40) (6) (46) Résultat 31/03/2020 en CRC 99-02 1 935 223 2 158 NOTE III - PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 a- Principes comptables lié au périmètre de consolidation Les sociétés dont le Groupe détient le contrôle exclusif de droit ou de fait sont intégrées globalement. Le règlement CRC n°99-02 définit le contrôle exclusif comme le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date de prise de contrôle par le Groupe. Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le contrôle cesse d'être exercé. Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence. L'influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financière et opérationnelle de la société, sans toutefois contrôler ou contrôler conjointement ces politiques. L'influence notable est présumée lorsque plus de 20 % des droits de vote sont détenus. La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence est présentée après le « Résultat net des sociétés intégrées » sur la ligne « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». Les transactions intragroupes, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés du Groupe sont éliminés. Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour aligner les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation. b- Périmètre (Classement par historique) Sociétés Pays % contrôle % intérêts Méthode de consolidation POUJOULAT S.A. France 100,00 % 100,00 % Consolidante S.A. POUJOULAT Belgique 100,00 % 100,00 % Intégration globale S.A. POUJOULAT BELUX Belgique 99,98 % 98,16 % Intégration globale S.A.S. TÔLERIE FORÉZIENNE France 100,00 % 100,00 % Intégration globale S.A.S. WESTAFLEX BÂTIMENT France 99,82 % 99,82 % Intégration globale POUJOULAT UK Ltd Royaume-Uni 98,74 % 98,74 % Intégration globale POUJOULAT BV Pays-Bas 100,00 % 100,00 % Intégration globale S.A.S. BEIRENS France 100,00 % 100,00 % Intégration globale POUJOULAT Sp. z o.o. Pologne 100,00 % 100,00 % Intégration globale S.A.S. EURO ÉNERGIES France 83,04 % 83,04 % Intégration globale POUJOULAT GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % Intégration globale S.A.S. BOIS-FACTORY 36 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale S.A.S. BOIS-FACTORY 42 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale S.A.S. BOIS-FACTORY 70 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale S.A.S. MCC2I FRANCE France 95,00 % 95,00 % Intégration globale VL STAAL Danemark 100,00 % 100,00 % Intégration globale BAO ZHU LI Chine 100,00 % 100,00 % Intégration globale 90,00 % 90,00 % Intégration globale 90,00 % 90,00 % Intégration globale 100,00 % 100,00 % Intégration globale 99,88 % 99,88 % Intégration globale 100,00 % 83,04 % Intégration globale 100,00 % 83,04 % Intégration globale 35,00 % 29,06 % Mise en équivalence POUJOULAT SWITZERLAND (ex-CHIME-FLEX) Suisse TECHNI-FLEX DST AMPERYA 79 Suisse Danemark S.A.S. BOIS-FACTORY 81 S.A.S S.E.F.42 S.A.S BG DK France France France France Variation de périmètre au cours du semestre : Rachat par VL STAAL de toutes les parts détenues par les actionnaires minoritaires de la société DST, passant ainsi sa détention de 70% à 100%. NOTE IV - INFORMATION SECTORIELLE L'information sectorielle est présentée selon le critère des activités opérationnelles du Groupe, à savoir : - activités de conception et fabrication de systèmes d'évacuation de fumée pour l'habitat et le tertiaire « Conduits de cheminée »,

- activités de construction, installation, audit et maintenance des cheminées industrielles « Cheminées industrielles »,

- activités de négoce et de transformation de combustibles « Bois énergie ». NOTE V - ARRETE SEMESTRIEL Les comptes semestriels, qui ne permettent pas de préjuger de l'année complète, prennent en compte toutes les écritures comptables de fin de période considérées comme nécessaires par la Direction du Groupe pour donner une image fidèle des informations présentées. Les tests de valeur des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles sont réalisés de manière systématique au deuxième semestre dans le cadre de l'élaboration des budgets. En cas d'indice de perte de valeur potentielle en cours d'année, l'appréciation de la valeur recouvrable de l'Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) concernée est mise à jour. NOTE VI - ECARTS D'ACQUISITION Regroupements d'entreprises Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de la juste valeur. Selon cette méthode, lors de la première consolidation d'une entité sur laquelle le Groupe acquiert un contrôle exclusif, les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont évalués à leur juste valeur à la date de prise de contrôle. A cette date, l'écart d'acquisition est évalué comme étant la différence entre le coût d'acquisition des titres, et l'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition. Le coût d'acquisition des titres est égal au prix d'acquisition majoré du montant net d'impôt de tous les autres coûts directement imputables à l'acquisition. L'évaluation des actifs et passifs identifiables doit être finalisée dans un délai se terminant à la clôture du premier exercice ouvert après l'exercice de l'acquisition. Au-delà du délai d'affectation, les plus et moins-values constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation sont comptabilisées en résultat. En cas d'acquisition d'une participation complémentaire dans une filiale déjà intégrée globalement, un écart d'acquisition complémentaire est constaté sans que les évaluations opérées à la date de prise de contrôle soient remises en cause. Amortissement des écarts d'acquisition et perte de valeur Le Groupe détermine la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition. Lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l'écart d'acquisition procurera des avantages économiques au Groupe, ce dernier n'est pas amorti. Dans ce cas, un test de dépréciation est réalisé chaque année. Lorsqu'il existe une limite prévisible à sa durée d'utilisation, l'écart d'acquisition est amorti linéairement sur cette durée. Pour les besoins des tests de dépréciation, il convient de retenir le niveau pertinent d'affectation de l'écart d'acquisition au groupe d'actifs auquel il est géré et ses performances suivies. Suite à la décision de publier les comptes selon les normes françaises à partir de l'exercice clôturant au 31 mars 2021, la Direction du Groupe a validé : • l'absence de remise en cause en normes françaises des segments opérationnels retenus en IFRS, qui constituent les entités de regroupement définies par le Groupe.

• l'amortissement des écarts d'acquisition du segment Cheminées industrielles sur une durée de 20 ans, conformément à la règle selon laquelle les écarts d'acquisition dont la durée de vie est limitée sont amortis linéairement. En l'occurrence nous constatons depuis plusieurs années une baisse des marchés traditionnels de notre branche cheminées industrielles. Celle-ci est liée à une contraction de l'industrie lourde en Europe mais également à une évolution profonde en matière d'environnement, de technologie et de réglementation. Le modèle économique actuellement pratiqué doit donc être remis en cause avec le développement de nouvelles offres et technologies auprès de nouveaux clients, notamment à l'international. Cette transformation est en cours mais elle nécessitera du temps. Elle justifie donc un amortissement sur une durée de 20 ans. Par ailleurs, aucun indice de perte de valeur complémentaire n'est identifiable sur le premier semestre de l'exercice 2020/2021 eu égard aux perspectives d'activité du segment.

• le maintien de tests de valeur sur les autres segments du Groupe, pour lesquels la Direction a estimé une durée de vie illimitée des modèles de production, fondée sur la capacité du producteur à peser sur l'évolution des marchés. Aucune perte de valeur n'est identifiable sur le périmètre des activités Conduits de cheminées et Bois énergie. Les tests de valeur seront réalisés au cours du deuxième semestre afin de déterminer la valeur recouvrable des actifs. La valeur recouvrable est définie comme la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l'actif et sa valeur d'utilité : - le prix de vente net de l'actif correspond à une estimation à partir de multiples de critères financiers (chiffre d'affaires, résultat). Le Groupe considère que le prix de vente net est la valorisation la plus faible de la valeur recouvrable. - la valeur d'utilité est calculée sur la base des prévisions à 5 ans établies par le service financier du Groupe. Ces plans sont validés par la Direction. Les principales hypothèses utilisées sont détaillées ci-après. La valeur d'utilité des unités de regroupement est déterminée par référence à la valeur des flux de trésorerie futurs actualisés attendus de ces actifs, dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions d'exploitation prévues par la Direction générale du Groupe. Lorsque la valeur d'utilité des unités de regroupement se révèle inférieure à leur valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée sur la ligne « dotation aux amortissements des écarts d'acquisition » du compte de résultat, afin de ramener la valeur nette comptable des actifs à leur valeur recouvrable. Dans le cas où un scénario de cession est concrètement envisagé, la valeur recouvrable des actifs est déterminée selon le prix de cession envisagé par le Groupe. Libellé 31/03/2020 Entrées de périmètreSorties de périmètreDotationEcart de conversion Variations de périmètreAutres variations Ecart d'acquisition 13 790 13 790 Amortissements des écarts d'acquisition (2 859) (3 059) (200) Dépréciations des écarts d'acquisition (410) (410) Valeur nette 10 521 10 321 Libellé Ecart d'acquisition Brut Amortissement Dépréciation Net 13 790 (3 060) (410) 10 321 POUJOULAT BELUX POUJOULAT BELGIQUE WESTAFLEX BATIMENT POUJOULAT SWITZERLAND (ex-CHIME-FLEX) POUJOULAT GMBH POUJOULAT SP ZOO TECHNI-FLEX TOLERIE FOREZIENNE POUJOULAT UK TOTAL Conduits de Cheminée BEIRENS MCCII VL STAAL DST TOTAL Cheminées Industrielles EURO ENERGIES BOIS-FACTORY 70 TOTAL Bois Energie 71141 033 950 950 410 12126349 12 2 977 (1 492) (410) 1 076 168 362 7 036 (1 038) 548 8 114 (1 568) 6 546 2 084 6152 699 Les amortissements et dépréciations sont appréciés par segment et non par entité. NOTE VII - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Valeurs brutes 31/03/2020 30/09/2020 0 126 0 7 036 548 615 2 699 Augmentation (Inv,Emp)Diminution (Cess, Remb.)Ecart de conversion Reclassement poste à poste Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires 1 121

6 908 Fonds commercial 27 Autres immobilisations incorporelles 131 Immobilisations incorporelles Terrains Agencements et aménagements de terrains Constructions Constructions sur sol d'autrui Installations techniques, matériel & outillage Autres immobilisations corporelles 8 187 7 892

3 890 82 350 3 197 88 232 8 691 Immobilisations corporelles Total 194 251 202 438 1 071 7 048 27 21 23 8 276 7 892 2 788 86 378 3 255 91 719 8 882 44 2 935 58 3 726 558 200 914 209 190 7 277 (42) (2) (44) (2) (6) (251) 11 (263) (13) (516) 7 321 (70) 160 90 (1 102) 1 102 (90) (8) (90) (560) (8) Amortissements 31/03/2020 RepriseEcart de conversion Variations de périmètreAutres variations L0430 L0326 Frais de développement (468) (62) Concessions, brevets et droits similaires (5 186) 42 Fonds commercial (27) (27) Autres immobilisations incorporelles (76) (8) Amortissements des immobilisations incorporelles (5 758) 42 Agencements et aménagements de terrains (1 430)Constructions (35 876) (71) 1 4 405 Constructions sur sol d'autrui (1 893) (83) Installations techniques, matériel & outillage (63 500) Autres immobilisations corporelles (5 778) 161 176 (8) (301) 9 Amortissements des immobilisations corporelles (108 477) 338 5 104 Dépréciations sur installations techniques Amortissements et dépréciations sur actif immobilisé (114 234) 380 5 104 Les acquisitions du semestre portent principalement sur : - la poursuite de la construction du nouveau site industriel de Bois-Factory 70,

- la poursuite de la rénovation du site de production de notre filiale polonaise,

- l'amélioration des process industriels. NOTE VIII - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 30/09/2020 31/03/2020 Clients et comptes rattachés 56 063 33 607 Dont en-cours commande valorisées à l'avancement 2 091 1 548 Provisions pour créances douteuses (1 016) (1 063) Total 55 047 32 544 Les créances clients sont plus élevées sur le bilan semestriel car l'activité de septembre est significativement supérieure à celle de mars. NOTE IX - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 30/09/2020 31/03/2020 Avances et acomptes versés sur commandes 153 743 Total 153 743 NOTE X - AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION 30/09/2020 31/03/2020 Personnel et organismes sociaux 656 1 187 Créances fiscales 7 637 5 916 Créances diverses 536 1 016 Charges constatées d'avance 2 102 2 034 Total 10 931 10 153 NOTE XI - TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 30/09/2020 31/03/2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie (ACTIF) 4 417 8 554 Trésorerie et équivalents de trésorerie (PASSIF) (27 817) (11 359) Trésorerie nette/Tableau des flux de trésorerie (23 400) (2 805) Le Groupe pratique le règlement comptant auprès de ses fournisseurs récurrents. Compte tenu de cette politique, les dettes fournisseurs sont moindres et la trésorerie nette est réduite. NOTE XII - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Engagement de retraiteLitiges Autres TotalA l'ouverture de l'exercice 2020/2021 Dotation Reprise des montants utilisés Reprise des montants non utilisés Variation de périmètre 5 297 243 (296) 897 252 (116) 26 12 (26) 6 220 507 (438) Ecart de change A la clôture du 1er semestre 2020/2021 5 244 1 033 12 6 289 Engagements de retraite : Seules les sociétés françaises du Groupe sont concernées par les engagements de retraites. Les paramètres de calcul n'ont pas été modifiés depuis la dernière clôture annuelle. Ainsi, la variation de l'engagement sur le semestre correspond à l'évolution mécanique des bases (salaires, effectif…) et impacte le résultat de l'exercice. Brut Impôt différé Net A l'ouverture de l'exercice 2020/2021 5 297 (1 310) 3 987 Dotation 243 (69) 174 Reprise (296) 82 (214) Variation de périmètre Ecart de change A la clôture du 1er semestre 2020/2021 5 244 (1 297) 3 947 NOTE XIII - DETTES FINANCIERES 30/09/2020 31/03/2020 Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit 63 008 58 548 Emprunts et dettes financières divers 27 32 Autres dettes 223 604 Concours bancaires 27 788 11 331 Intérêts courus 29 29 Emprunts et dettes financières 91 075 70 544 POUJOULAT SA, maison mère, a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) intégrant les besoins éventuels de trésorerie si les effets de la crise sanitaire devaient se poursuivre sur les mois à venir. Le prêt a été accordé par nos partenaires bancaires pour un montant de 18 millions d'Euros. Un premier déblocage de 8 millions d'euros a été opéré en juin. Des mécanismes similaires ont été activés pour certaines de nos filiales étrangères. NOTE XIV - AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 30/09/2020 31/03/2020 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 061 3 619 Produits constatés d'avance 1 960 2 314 Dettes diverses 1 405 893 Total 6 426 6 826 NOTE XV - INFORMATION SECTORIELLE L'information sectorielle est présentée selon le critère des activités opérationnelles du Groupe, à savoir : - activités de conception et fabrication de systèmes d'évacuation de fumée pour l'habitat et le tertiaire « Conduits de cheminée », - activités de construction, installation, audit et maintenance des cheminées industrielles « Cheminées industrielles », - activité de négoce et de transformation de combustibles « Bois énergie ». 30/09/2020 30/09/2019 Conduits CheminéesCheminées IndustriellesBois Energie TOTALConduits CheminéesCheminées IndustriellesBois Energie TOTALChiffre d'affaires Résultat net 56 400 2 101 15 756 27 209 (629) (142) 99 365 1 330 63 253 14 684 486 (651) 27 571 104 105 508 (61) Investissements de la période 30/09/2020 31/03/2020 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles TOTAL ACQUISITIONS 42 2 44 120 1 633 1 675 368 368 5 276 5 278 7 277 7 321 7 421

7 541 5 852 857 34 6 994

7 028 159 15 267 15 426 Immobilisations nettes 30/09/2020 31/03/2020 Ecarts d'acquisitions Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles TOTAL IMMOBILISATIONS 1 076 6 546 2 699 10 321 1 076 6 746 2 699 10 521 1 783 212 170 2 165 45 615 7 017 36 205 88 837 48 474 13 775 39 074 101 323

1 931 46 742 49 749 307 191 2 429 7 282 31 749 85 773 14 335 34 639 98 723 Dettes 30/09/2020 31/03/2020 Dettes financières Fournisseurs Autres dettes 46 171 4 406 40 498 91 075 43 958 4 585 22 001 70 544 14 136 3 373 11 532 29 041 8 864 15 961 12 720 4 454 33 135 12 320

1 967 11 318 5 641 16 472

4 465 28 103 NOTE XVI - CHIFFRE D'AFFAIRES (En k€) Ventes France 87 267 % Ventes Export 75% 25% Total 18 241 83% 17% 99 365 100% 105 508 100% NOTE XVII - ACHATS CONSOMMES Libellé 30/09/2020 30/09/2019 Achats de marchandises Achats d'études et prestations de services Autres achats Achats non stockés de matières et fournitures Variation stocks de marchandises Achats matières premières, fournitures. & autres approvisionnements Var. stocks matières premières, fournitures & autres approvisionnements Impact de change (33 626) (1 549) (348) (1 994) 16 056 (17 906) 468 103 (38 796) (36 125) (1 148) (508)

(2 202) 16 012 (20 503) 471 (44 003) NOTE XVIII - IMPOTS ET TAXES Libellé 30/09/2020 30/09/2019 Impôts et taxes sur rémunérations (439) (207) CET (CVAE + CFE) (948) (935) Autres impôts et taxes (789) (941) Impôts et taxes (2 177) (2 084) NOTE XIX - CHARGES DE PERSONNEL NOTE XX - RESULTAT FINANCIER Libellé 30/09/2020 30/09/2019 Reprise/Dépréciation sur actifs financiers 11 Gains de change sur opérations financières 101 87 Autres produits financiers 182 356 Produits financiers 294 443 Charges d'intérêts (479) (467) Pertes de change sur opérations financières (243) (238) Autres charges financières (108) (53) Dot. aux provisions à caractère financier (29) Charges financières (830) (788) Résultat financier (535) (345) Libellé 30/09/2020 30/09/2019 Rémunérations du personnel Charges de sécurité sociale et de prévoyance Autres charges de personnel Participation des salariés (22 034) (7 018) (63) (21) (29 136) (24 234) (8 330) (27) (32 591) NOTE XXI - RESULTAT EXCEPTIONNEL Libellé 30/09/2020 30/09/2019 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 387 125 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs 58 1 Produits de cession d'immobilisations 152 100 Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 45 45 Autres produits exceptionnels 17 113 Rep. sur provisions à caractère exceptionnel 9 -0 Produits exceptionnels 668 384 Charges exceptionnelles sur opération de gestion (8) Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs (14) VNC des immobilisations cédées (181) (84) +/- value de consolidation (75) VNC d'autres éléments d'actifs cédés (22) Autres charges exceptionnelles (13) (118) Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations (100) Charges exceptionnelles (413) (202) Résultat exceptionnel 255 183 NOTE XXII - EVENEMENTS POST CLOTURE Aucune autre information significative n'est à relater. II-RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE A. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Le chiffre d'affaires net s'inscrit à 99 365 milliers d'euros au 30 septembre 2020, contre 105 508 milliers d'euros au 30 septembre 2019 (après retraitement à la norme 99-02). Le résultat d'exploitation ressort à 2 470 milliers d'euros au 30 septembre 2020 contre 848 milliers d'euros au 1er semestre 2019/2020. Le résultat net ressort à 1 330 milliers d'euros au 30 septembre 2020 contre (61) milliers d'euros au 1er semestre 2019/2020. B. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE Les capitaux propres - part du Groupe s'élèvent à 84 497 milliers d'euros au 30 septembre 2020 contre 83 129 milliers d'euros à la clôture de l'exercice précédent. Les soldes d'emprunts progressent de 4 millions d'euros et correspondent principalement au déblocage de 8 millions d'euros au titre de la souscription d'un PGE, et de remboursements d'emprunts pour 4 millions d'euros. L'augmentation des autres dettes provient essentiellement de l'utilisation des lignes de trésorerie court-terme et de la saisonnalité des dettes fournisseurs. Les investissements se poursuivent, notamment sur l'extension et le réaménagement de notre filiale polonaise ainsi que la construction de la nouvelle usine de production de biocombustibles BOIS-FACTORY 70. Cette dernière monte en puissance et devrait permettre sous 24 mois de doubler la capacité de production de bois de chauffage haute performance. C. ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2020/2021 Lors du premier trimestre marqué par la crise sanitaire et le confinement du printemps, l'activité a reculé de 20% entre avril et juin. Le second trimestre (juillet à septembre) a connu une croissance de 2,4% dû au rattrapage d'activité. A fin septembre 2020, la chiffre d'affaires consolidé Groupe accuse un recul modéré d'environ 6%. Par branche, l'activité a évolué de la manière suivante : - La branche conduits de cheminée accuse une baisse d'environ 11%. Cette branche a été fortement impactée par le confinement des mois de mars et avril 2020 mais a connu une franche reprise d'activité depuis. - La branche cheminées industrielles a connu une hausse de chiffre d'affaires supérieure à 5% grâce à l'exécution du fort carnet de commandes « pré-covid ». Depuis, le carnet de commandes a connu une nette décrue liée à un report important de décisions d'investissements. -La branche bois-énergie a réalisé des ventes quasi stables sur le 1er semestre avec de très bonnes performances en production et un stock important qui permet de préparer sereinement la saison de chauffe. D. EVOLUTION PREVISIBLE DE L'ACTIVITE DU GROUPE PENDANT L'EXERCICE Au cours du 3ème trimestre (octobre à décembre 2020), l'activité consolidée a évolué à un rythme comparable à celui observé à fin septembre (soit -6 à -7%). Les mesures de restriction sanitaire ont eu un impact sur l'activité du commerce notamment au mois de novembre. Néanmoins les carnets de commandes se sont renforcés en fin de trimestre. L'activité de la branche Bois Energie a été freinée par la grande douceur des températures. Pour le 4ème trimestre de l'exercice (janvier à mars 2021), il est difficile d'anticiper les évolutions de la pandémie et ses conséquences, d'autant que les effets de la vaccination ne sont pas attendus avant plusieurs mois. Concernant le Bois Energie, les températures de saison du mois de janvier laissent présager d'un bon début de dernier trimestre. III-ATTESTATION DU RESPONSABLE DU « RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL » J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Etabli le 28 janvier 2021, Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Frédéric COIRIER Communication financière : finance@poujoulat.fr Prochain communiqué le 15 février 2021 : Publication des chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTH - Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME Attachments Original document

