Poujoulat : Groupe Poujoulat : CA T3 2021-2022

Paris, le 15 février 2022 à 20h00

Groupe Poujoulat : Chiffre d'affaires au 31 décembre 2021

et perspectives du dernier trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Poujoulat des trois premiers trimestres (avril à décembre 2021) progresse de plus de 26 % par rapport à la même période de l'exercice 2020/2021 et de plus de 18 % par rapport à l'exercice 2019/2020.

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe – Norme 99-02

En milliers d'euros Du 1er avril au 31 décembre 2021

9 mois Du 1er avril au 31 décembre 2020

9 mois Du 1er avril au 31 décembre 2019

9 mois Branche Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 146 348 120 888 130 357 Branche Bois-énergie 76 486 55 442 57 982 TOTAL 222 834 176 330 188 339

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, l'activité reste soutenue dans tous nos marchés. Le chiffre d'affaires des conduits de cheminée et des cheminées industrielles progresse de 21% et celui du bois énergie de 38%.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021/2022, nous confirmons notre prévision d'atterrissage, soit un chiffre d'affaires consolidé d'environ 300 millions d'euros.

A propos du groupe Poujoulat : Le groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (granulés et bûches) à usage domestique. Le groupe emploie 1 600 salariés.

Prochain communiqué le 12/05/2022 :

Publication du chiffre d'affaires du 4e trimestre de l'exercice 2021/22.

Communiqué sur l'éligibilité des titres Poujoulat au PEA-PME.

