Données financières EUR USD CA 2023 396 M 431 M - Résultat net 2023 24,9 M 27,0 M - Dette nette 2023 57,5 M 62,4 M - PER 2023 7,56x Rendement 2023 1,01% Capitalisation 196 M 213 M - VE / CA 2023 0,64x VE / CA 2024 0,56x Nbr Employés 1 704 Flottant 29,1% Graphique POUJOULAT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique POUJOULAT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 25,30 € Objectif de cours Moyen 32,40 € Ecart / Objectif Moyen 28,1% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Frédéric Coirier Chairman & Chief Executive Officer Jean-François Bénot Director-Finance & Administrative Laurent Grolier Director-Information Technology Guillaume Neveu Technical Manager André Prunier Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) POUJOULAT -8.99% 213 SAINT-GOBAIN 17.22% 29 717 ASSA ABLOY AB 9.57% 26 237 BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 78.55% 14 847 MASCO CORPORATION 11.42% 11 705 CARLISLE COMPANIES INCORPORATED -10.86% 10 681