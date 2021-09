Poujoulat : Le projet de Poujoulat, lauréat du plan « France Relance »

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Gouvernement début septembre, l'entreprise Poujoulat va bénéficier du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires.

Sélectionnée à l'issue d'une procédure conjointement conduite entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, l'entreprise située à Granzay-Gript (79) sera accompagnée dans le cadre de son projet de modernisation et de verdissement de son outil industriel, ainsi que de son projet de déploiement d'une école de formation de production interne.

- Renforcer la compétitivité de l'entreprise et conforter sa position de leader européen en améliorant la productivité sur les biens et produits les plus techniques, et diversifier la production vers de nouveaux marchés du secteur énergétique.

- Pérenniser le haut niveau de qualification des opérateurs et anticiper la transition générationnelle. L'école de formation doit permettre d'accompagner la montée en compétences de 60 à 70 opérateurs par an, notamment des jeunes. Des recrutements seront réalisés en 2021 et 2022 dans le cadre de ces investissements.

- Accélérer la transition écologique du process industriel et accentuer la performance thermique du site de production dans un contexte où le site est d'ores et déjà chauffé à la biomasse, équipé de LED et bientôt alimenté partiellement par de l'électricité solaire photovoltaïque.

Le soutien de « France Relance » représente environ 10 % sur plus de 6 millions d'euros d'investissements prévus en 2021 et 2022.

« Nous sommes très honorés de la reconnaissance et du soutien de l'État et de la Région Nouvelle-Aquitaine concernant ce nouveau projet d'investissements. Le groupe, à capital familial, s'inscrit dans une relation durable avec les territoires dans lequel il opère et reste très attaché à son ancrage local. Depuis 10 ans, nous avons, en effet, investi près de 50 millions d'euros sur notre site de Granzay-Gript. Par ailleurs, ce projet porte plusieurs enjeux fondamentaux pour l'entreprise : la compétitivité industrielle d'abord, le verdissement de nos process ensuite et la pérennisation des savoir-faire les plus techniques, enfin. »

