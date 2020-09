Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > Poujoulat ALPJT FR0000066441 POUJOULAT (ALPJT) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 11/09 16:30:27 17.9 EUR +1.13% 18:29 Les valeurs à suivre lundi 14 septembre 2020 à la Bourse de Paris AO 18:26 POUJOULAT : croissance de 4,2% amputée par le covid-19 AO 17:55 POUJOULAT : 2019/2020 fiscal year's results PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Poujoulat : Rapport financier 2019/2020 0 11/09/2020 | 17:44 Envoyer par e-mail :

201 9-2020 RAPPORT FINANCIER Financial Report POUJOULAT GROUP 53 SOMMAIRE Summary* 55 RAPPORT DE GESTION 75 RAPPORT DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT (OTI) RELATIF À LA VÉRIFICATION DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION 90 RÉSULTATS FINANCIERS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 92 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 116 COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 132 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 134 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 137 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 138 TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 SEPTEMBRE 2019 * in French only 201 9-2020 DPEF Groupe Poujoulat *In french only RAPPORT DE GESTION 55 RAPPORT DE GESTION DU GROUPE ET DE POUJOULAT SA Mesdames, Messieurs, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en application des statuts et de la Loi sur les sociétés commerciales afin de vous présenter le compte-rendu de la gestion du Groupe et de la société Poujoulat SA au cours de l'exercice 2019/2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels et consolidés de la société Poujoulat SA. A. Rapport de gestion du Groupe 1. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE Conformément aux articles L.225-102-1 et R.225-105 du Code de commerce, le Groupe Poujoulat fournit ci-après des informations extra-financières relatives à sa Responsabilité Sociale et Environnementale. Il est rappelé que le Groupe est tenu de publier une déclaration consolidée de performance extra- financière dans son rapport de gestion car son chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros et son effectif dépasse 500 personnes. Les informations communiquées ont fait l'objet d'un avis de conformité et de sincérité par un organisme tiers indépendant, annexé au présent rapport. LA CARTE D'IDENTITÉ DU GROUPE Le Groupe Poujoulat est structuré autour de trois pôles d'activités : L'activité Conduits de cheminée à destination des logements individuels ou collectifs qui emploie 1 098 personnes. L'activité Cheminées industrielles pour les applications productrices d'énergie de forte puissance et pour les process industriels qui emploie 252 personnes. L'activité Bois énergie qui consiste en la fabrication et la commercialisation de biocombustibles de qualité supérieure qui emploie 123 personnes. La part relative des trois activités ainsi que les structures juridiques qui les composent sont rappelées dans le diagramme ci-après.

la commercialisation de biocombustibles de qualité supérieure qui emploie 123 personnes. La part relative des trois activités ainsi que les structures juridiques qui les composent sont rappelées dans le diagramme ci-après. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 56 POUJOULAT SA (F) Conduits Cheminées Bois de cheminée industrielles énergie 56 % 12 % 32 % POUJOULAT SA (B) POUJOULAT BELUX (B) POUJOULAT GMBH (D) POUJOULAT UK LTD (UK) POUJOULAT SP. Z O.O. (PL) POUJOULAT BV (NL) POUJOULAT SWITZERLAND (CH) AMPÉRYA 79 SAS (F) WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (F) TÔLERIE FORÉZIENNE SAS (F) BEIRENS SAS (F) MCC2I SAS (F) VL STAAL A/S (DK) DST A/S (DK) EURO ÉNERGIES SAS (F) BOIS-FACTORY 36 SAS (F) BOIS-FACTORY 42 SAS (F) SEF 42 SAS (F) BOIS-FACTORY 70 SAS (F) BOIS-FACTORY 81 SAS (F) RAPPORT DE GESTION 57 Conduits de cheminée Acier & laine de roche 1 CONCEPTION & FABRICATION 2 LOGISTIQUE & LIVRAISON Vente à la distribution Vente aux professionnels Vente aux constructeurs Cheminées industrielles Acier & laine de roche 1 CONCEPTION & FABRICATION 2 LOGISTIQUE & LIVRAISON 3 MONTAGE 4 INSPECTION & MAINTENANCE Bois énergie Exploitation forestière 1 PRODUCTION BOIS-FACTORY SCIERIES Bois sec Pellets EURO ÉNERGIES

LOGISTIQUE & LIVRAISON Distribution GSB,GSA,LISA professionnelle À domicile DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 58 LES VALEURS DU GROUPE Le Groupe Poujoulat privilégie une vision de long terme pour développer ses activités. Cette démarche s'articule autour de quatre engagements : Des produits exemplaires Concevoir et développer durablement,

Améliorer le pouvoir d'achat des utilisateurs grâce à l'efficacité énergétique,

Sourcer de façon exemplaire les matières premières nécessaires à la fabrication,

Tester de façon rigoureuse les performances des produits et valider celles-ci in situ. Des entreprises engagées S'ancrer durablement dans les territoires,

Investir dans les outils de production pour pérenniser les activités locales,

Recourir aux énergies renouvelables et décarbonées pour chauffer et éclairer nos usines et bureaux,

Soutenir les initiatives sportives, culturelles et éducatives. L'investissement humain Promouvoir la mobilité en interne dès que faire se peut,

Encourager la formation des équipes et notamment en vue d'améliorer la sécurité au travail,

Développer des outils éducatifs comme l'école interne,

Promouvoir et développer l'apprentissage,

Améliorer les conditions de travail. La digitalisation Apporter davantage de services aux clients,

Gagner en productivité,

Réduire notre empreinte écologique,

Améliorer le service après-vente pour qu'il soit plus performant et plus diligent. RAPPORT DE GESTION 59 Rappel des enjeux choisis par le Groupe La déclaration de performance extra-financière de l'exercice précédent avait permis de déterminer 8 enjeux pertinents choisis parmi 4 piliers (environnemental, sociétal, social et transversal). Comme indiqué à l'époque, le Groupe Poujoulat a souhaité intégrer 3 enjeux nouveaux dont l'un, relatif aux achats, possède un indicateur clé de performance. Comme l'année dernière, il ne nous est pas apparu pertinent, au regard de l'activité du Groupe, de reporter les données sur les enjeux suivants : Le gaspillage alimentaire, la précarité alimentaire, l'alimentation responsable, équitable et durable ;

Le bien-être animal ;

bien-être animal ; La consommation de matières premières qui sera inclus dans l'enjeu environnemental lié à l'empreinte carbone et suivi au travers du taux de rebut. Le pilier social Améliorer la sécurité au travail et développer le bien-être au travail

bien-être au travail Développer les compétences et les savoir-faire

savoir-faire Informer sur les accords collectifs

Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité Le pilier sociétal Développer les valeurs de l'entreprise au travers du sponsoring sportif et du mécénat culturel et humanitaire

Développer la démarche consumériste

Développer les achats responsables incluant l'approvisionnement en bois Le pilier transversal • Digitalisation 4 PILIERS11 ENGAGEMENTS Le pilier environnemental Lutter contre le changement climatique : améliorer la performance énergétique

Réduire l'empreinte carbone

Réduire l'empreinte environnementale liée aux déchets DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 60 MÉTHODOLOGIE ET REPORTING Une démarche structurée et transversale Afin de structurer la démarche et de couvrir toutes les dimensions de la RSE, le Groupe s'est appuyé sur la norme internationale ISO 26 000. Ce référentiel a permis de donner un cadre de référence et une cohérence globale aux différentes actions menées au sein de l'entreprise dans les domaines sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques. (1) PÉRIMÈTRE a. Périmètre temporel Sauf exception, les données quantitatives et qualitatives portent sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 correspondant l'exercice comptable du Groupe Poujoulat. Les exceptions feront l'objet d'une mention explicite au sein du présent rapport. b. Périmètre de consolidation Les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble des filiales intégrées globalement dans le périmètre consolidé. Le périmètre du taux de couverture exclut : Pour le segment Conduits de cheminée : La société SA Poujoulat Belgique qui est une holding financière sans activité propre,

La société AMPÉRYA 79 qui clôture son deuxième exercice mais n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et ne compte aucun salarié au titre de l'exercice. Pour le segment Bois énergie : La société SEF 42 qui est entrée récemment dans le périmètre du Groupe

La société BGDK, sur laquelle Euro Énergie n'exerce pas de contrôle, car il s'agit d'une société mise en équivalence. Taux de couverture Taux de couverture Taux de Piliers Enjeux par KPI par enjeu par pilier (moyenne) couverture globale Digitaliser les services aux clients en interne et en externe 92,6 % 92,6 % TRANSVERSAL Améliorer la sécurité au travail et développer le bien-être au travail 97,8 % 98,4 % SOCIAL Développer les compétences et savoir-faire 99,1 % Améliorer la performance énergétique 83,5 % 79 % Réduire l'empreinte carbone 35,4 % 62 % ENVIRONNEMENTAL Réduire l'impact environnemental lié aux déchets 67,2 % Développer les valeurs de l'entreprise au travers 100 % du sponsoring sportif et du mécénat culturel et humanitaire 78,5 % SOCIÉTAL Développer la démarche consumériste 35,4 % Développer les achats responsables incluant l'approvisionnement du bois 100 % Le périmètre de consolidation des indicateurs peut varier selon les informations considérées. Dans un souci de cohérence et afin de faciliter la lecture, le taux de couverture sera toujours exprimé au regard du chiffre d'affaires pour les 4 piliers. Qu'est-ce qu'un KPI ? Le KPI pour « Key Performance Indicator » est l'indicateur clé de performance qui va permettre de mesurer la performance de l'entreprise pour les enjeux déterminés suite aux actions mises en place. (2) MÉTHODOLOGIE L'animation de la démarche RSE pour l'ensemble des activités et la consolidation des indicateurs sont assurées par la responsable RSE de la société Poujoulat SA. Un processus de collecte a notamment été mis en place afin de garantir la cohérence et la fiabilité des données (qualitatives et quantitatives) sur les volets social, environnemental et sociétal. Cette méthodologie permet une analyse fine selon cinq critères : définition, périmètre, unité, mode de calcul et contributeurs concernés. La DPEF a été construite en capitalisant sur l'approche risque du Groupe. Nous avons alors repris la cartographie du Groupe pour trier les risques sociaux, sociétaux et environnementaux déjà identifiés par ailleurs. Ce travail d'identification des risques extra-financiers a permis de mettre en exergue la maîtrise et les politiques liées à ces enjeux de responsabilité sociétale. Nous nous sommes appuyés sur l'article R.225-105 du code de commerce pour procéder à notre analyse de risque ainsi que sur les travaux menés depuis 2011 en interne sur la norme ISO 26000. 61 PILIER SOCIAL Enjeu AMÉLIORER LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL Le bien-être au travail de l'ensemble des collaborateurs du Groupe Poujoulat est un enjeu majeur dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. L'Humain tient une place prépondérante dans la vision de long terme et de progrès que porte le Groupe. L'ambition de Poujoulat est donc tout naturellement d'améliorer la santé et la sécurité au travail, de développer le bien-être au travail, de développer les compétences et les savoir-faire pour l'ensemble de ses collaborateurs et ceci tout au long de leur carrière professionnelle. Pour mesurer l'amélioration de la sécurité au travail de manière globale et comparable, le Groupe Poujoulat suit Indicateurs clés (KPI) deux indicateurs clés de performance : le taux de fréquence (TF) et le taux de gravité (TG). TF = (Nombre d'accidents avec arrêts / nombre d'heures travaillées) x 106 TG = (Nombre de jours d'arrêt de travail suite à un accident / nombre d'heures travaillées) x 103 Taux de couverture 97,8 % des indicateurs Principales actions conduites QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL / POUJOULAT SA • OSTÉOPATHE: Depuis juin 2019, Poujoulat fait venir une fois par mois un ostéopathe afin de faciliter l'accès aux soins et de contribuer à la réduction des douleurs (en lien ou non avec l'activité professionnelle). 84 salariés ont pu bénéficier de ce service depuis sa mise en place. La personne prend rendez-vous via un lien doodle avec l'osthéopathe. La consultation se déroule ensuite selon les mêmes modalités que dans le privé, dans un local mis à disposition par l'entreprise. 85 % des consultations étaient en lien avec des douleurs au dos ou aux cervicales. Ce dispositif vient améliorer la qualité de vie au travail et contribue à la prévention des risques professionnels. • DON DU SANG: Le vendredi 24 janvier 2020, 46 personnes ont donné leur sang au sein de Poujoulat soit 22 litres de sang prélevés. • MAINTIEN DANS L'EMPLOI (Concernant le maintien dans l'emploi en 2019/2020): Afin de favoriser le maintien dans l'emploi de nos collaborateurs, un travail en partenariat avec le SAMETH (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés.) est réalisé. Sur l'exercice, cet échange a permis d'aboutir à 2 dossiers de financement pour des appareils auditifs, 1 dossier de cofinancement de casque anti-bruit bluetooth pour gérer les communications dans l'atelier, 1 dossier de cofinancement pour un bureau réglable en hauteur et les supports pour écran réglable, 1 dossier de cofinancement pour un tampon automatique. ERGONOMIE - SÉCURITÉ : Nous poursuivons la prévention des risques professionnels sur plusieurs aspects. Chaque accident de travail est analysé avec les différents protagonistes en élaborant un arbre des causes et en identifiant les actions préventives. De plus, la sécurité est intégrée en amont de l'industrialisation afin de prévenir les risques professionnels. Des newletters sécurité paraissent hebdomadairement afin de communiquer à l'ensemble des collaborateurs du site sur un message de prévention spécifique (prévention canicule, chasse aux risques, protection visuelle…). Sur 2019-2020, par exemple, un travail de fond a été mené sur les modalités de palettisation lors du filmage des produits en sortie de ligne de production afin de réduire les risques professionnels (moins de contrainte au niveau du dos, suppression de déplacement en marche arrière...). Le choix s'est porté sur un outil manuel d'aide à la palettisation qui sera déployé sur le prochain exercice. BEIRENS • La certification MASE : la démarche est engagée depuis le 3 décembre 2018. La société aurait dû passer l'audit de certification avant le 03/06/2020. Cependant, avec la crise sanitaire, il nous est accordé une prorogation de 12 mois. La société a donc théoriquement jusqu'au 03/06/2021 pour se présenter à l'audit de certification ; La démarche TMS Pro : la société est engagée dans la démarche TMS Pro V2 de la CARSAT Centre Val de Loire. Nos personnes ressources ont fait la formation e-learning INRS « acquérir les bases en prévention des risques professionnels» préalable à la formation CARSAT « Devenir personne ressource du projet de prévention des TMS de l'entreprise ». Le début de cette formation CARSAT était prévue début avril. Cette dernière a été annulée en raison de la crise sanitaire. Les nouvelles dates de formation ne sont pas encore arrêtées. MCC2I • Acquisition de projecteurs de peinture pour réduire la pénibilité. BF 36 • Acquisition de systèmes d'aspiration des poussières de bois. 62 Résultats 2018/19 2019/20 Évolution du taux de Fréquence des accidents Évolution du taux de gravité des accidents 50 1,13 33,85 36,75 32,39 38,29 34,85 40 1 0,87 0,88 1,2 22,55 30 0,8 0,68 20,04 16,45 0,52 0,48 0,48 0,57 20 0,6 10 0,4 0,2 0 0 Conduits Cheminées Bois Groupe Conduits Cheminées Bois Groupe de cheminée industrielles énergie Poujoulat de cheminée industrielles énergie Poujoulat Commentaires et analyses Les baisses de 35 % du taux de fréquence des accidents et de 16 % du taux de gravité des accidents s'expliquent par : une meilleure appréhension de l'enjeu de sécurité par toutes et tous,

des nouveaux investissements en production qui apportent plus de sécurité et de confort,

l'interdiction de certaines tâches identifiées comme dangereuses. FOCUSL'adaptation du Groupe Poujoulat au contexte COVID19 Comme tous les hivers, une communication est diffusée sur la prévention des maux de l'hiver. Cette année, cette communication s'est vue renforcée par l'arrivée de la COVID-19 et les gestes barrières associés. Une cellule de crise a été activée dès fin février afin d'adapter au fur et à mesure les consignes du gouvernement. Les managers ont relayé les informations auprès de leurs équipes via des supports de communication. Les personnes vulnérables ont été mises en relation avec la médecine du travail. Les Sauveteurs Secouristes au Travail ont été formés sur les procédures spécifiques à la COVID-19. Le site a été fermé le 17 mars 2020, en conservant une activité minimum grâce aux personnes clés identifiées. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour la reprise d'activité : les horaires des équipes décalés pour faciliter le flux, des sens de circulation mis en place, des jauges affichées limitant le nombre de personnes dans chaque lieu, la désinfection quotidienne des postes de travail et des communs, des aménagements de postes, la mise en place de plexiglas pour supprimer les contacts physiques, un protocole de chargement/ déchargement spécifique… Le travail a moins d'un mètre est interdit, si une activité indispensable le nécessite, une dérogation écrite est émise pour l'activité et la personne avec une formation au port du masque. Des masques barrières sont mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs pour ceux qui souhaitent en porter dans l'entreprise. De plus, Poujoulat a offert deux masques lavables à chacun pour une utilisation personnelle. Chaque collaborateur a suivi un accueil sécurité spécifique son retour sur site avec la remise d'un flyer reprenant l'ensemble des consignes sanitaires ainsi qu'un kit hygiène (contenant du désinfectant, du gel hydroalcoolique, de l'essuie- tout). Les collaborateurs travaillant hors site ont également reçu un accueil sécurité (en visio), un kit hygiène adapté (contenant des masques et une visière) et un flyer spécifique. Des audits terrain sont réalisés pour veiller à la bonne application des consignes sanitaires. FACEAU CORONAVIRUS: POUR SE PROTÉGERETPROTÉGERLES AUTRES Selaver Tousser ou éternuer dans Utilisez un mouchoir Ne pas serrerla main, Si vous êtes malades, régulièrementles mains son coude ou un mouchoir à usage unique etle jeter et éviterles embrassades portez un masque 63 PILIERSOCIAL Enjeu DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ET LES SAVOIR-FAIRE La formation des collaboratrices et des collaborateurs est le moyen privilégié par le Groupe Poujoulat pour accroître les compétences et les savoir-faire. Pour incrémenterl'expertisedechacun,sourced'épanouissementintellectueletpermettreledéveloppementdelapolyvalence,sourcederésiliencepourl'entreprise, le Groupe ouvre la possibilité à tout salarié la possibilité de se former dans le cadre d'une démarche cohérente avec ses fonctions ou en anticipation d'une évolution de ses tâches. Les formations peuvent être assurées inter-entreprise ou intra-entreprise par des formateurs internes ou externes. Indicateurs clés (KPI) Pour mesurer cet enjeu, l'indicateur choisi est le nombre total d'heures de formation sur le périmètre Groupe (le périmètre temporel est l'année civile). Taux de couverture des indicateurs 99,1 % Principales actions conduites Le principal projet concerne l'école de formation production dont l'enjeu est le maintien des compétences dans un contexte de renouvellement des collaborateurs au regard de la pyramide des âges. Le processus se poursuit et se concrétise. Le comité de pilotage a validé l'ensemble des modules de formation. 9 formateurs internes (5 hommes, 4 femmes) ont été accompagnés par la CCI et sont en capacité de dispenser l'ensemble des modules, aussi bien théoriques (sécurité, qualité) que pratiques. Depuis début 2020, 52 salariés ont bénéficié de 1 367 heures de formation dans ce cadre. Concernant les filiales, la majorité des heures de formation ont été consacrées à la sécurité au travail. Résultats 13 609,75 heures de formation dispensées (vs 17 129 heures l'année précédente) Commentaires et analyses Le programme réalisé de formation a connu un écart avec le prévisionnel pour les raisons suivantes : • 3.000 heures de formations étaient prévues dans le cadre de l'école de formation. Le projet ayant pris du retard, les formations n'ont pas eu lieu. • 1.300 heures étaient prévues pour le service ADV, du fait de la réorganisation du service client, ces formations n'ont pas eu lieu. Lors de la précédente Déclaration de Performance Extra- Financière, le Groupe avait indiqué suivre deux enjeux nouveaux au sein du pilier social : les informations liées aux accords collectifs,

la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité. Sur le premier enjeu, en raison notamment de la crise sanitaire qui a contraint fortement les réunions et l'organisation

du dialogue social, il a été convenu de surseoir au suivi de cet enjeu. Néanmoins, il est utile de rappeler que la signature de l'accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires a été réalisée en juillet 2019. Entre octobre 2019 et mars 2020 ont eu lieu des échanges entre la direction et les représentants du personnel visant à la signature d'un accord collectif sur l'égalité professionnelle, articulé autour de 4 thèmes que sont la rémunération effective, les promotions et l'évolution professionnelle, les qualifications et la formation. La crise sanitaire n'a pas permis la signature de cet accord, qui sera proposé

au cours des NAO débutant en juin 2020. Le dialogue social pour une majorité des sociétés françaises du Groupe est assuré par un comité social et économique.

Sur le second enjeu, rappelons en premier lieu que quasiment toutes les offres d'emploi sont diffusées au sein de l'entreprise afin de favoriser l'évolution en interne. Chaque collaborateur postulant se voit systématiquement proposer un entretien par le service Ressources Humaines et reçoit une réponse objective et argumentée sur le devenir de sa candidature. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau règlement intérieur, un module de formation abordant les sujets de l'équité et du respect de tous les collaborateurs a été dispensé à l'ensemble des managers. 8 sessions ont regroupé 70 collaborateurs, représentant 140 h de formation. En matière de lutte contre les discriminations, la société Beirens a embauché en contrat d'apprentissage, le 2 septembre dernier, un jeune réfugié de nationalité camerounaise. Le 1er septembre, un jeune réfugié de nationalité malienne a été embauché en CDD après une période d'apprentissage. Enfin, la société compte un troisième jeune réfugié en apprentissage de nationalité guinéenne. Ces trois jeunes ont effectué un CAP serrurier métallier. Enfin, concernant l'index d'égalité femmes/hommes : Poujoulat SA obtient la note de 79 sur 100. Sur l'un des indicateurs les plus pertinents, à savoir l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la différence de rémunération est de 0,20 % à l'avantage des collaboratrices en moyenne pondérée. FOCUSCharte de management Une charte de management a été distribuée aux managers du Groupe Poujoulat pour donner un cadre et des orientations de management autour de trois axes : « je pilote mon activité, je guide mon équipe et je communique. » 64 PILIERENVIRONNEMENTAL Enjeu LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Le Groupe Poujoulat est pleinement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique en tant qu'acteur économique mettant en marché des produits permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone des clients finaux (produits permettant le recours à des générateurs utilisant des énergies renouvelables, produits permettant d'accroître l'efficacité des systèmes utilisant une énergie fossile, fabrication et commercialisation de biocombustibles en substitution d'énergie fossile). Mais le Groupe est également engagé en tant qu'utilisateur d'énergie en privilégiant des sources d'énergie renouvelable (biomasse pour le chauffage des principaux sites industriels) et en réduisant ses approvisionnements en électricité par l'utilisation de systèmes économes (éclairage, machines-outils, …). Pour mesurer l'amélioration de son empreinte carbone (EC) et de son efficacité énergétique (EE), Indicateurs clés (KPI) le Groupe Poujoulat suit deux indicateurs de performance : EC = Masse de CO2 en kg / heure travaillée EE = Nombre de kWh d'électricité / heure travaillée des indicateurs 35,4 % Taux de couverture EC : du chiffre d'affaires EE : 83,5 % du chiffre d'affaires Principales actions conduites Un plan de remplacement pluri-annuel de l'ensemble des luminaires par des technologies à LED a été engagé suite à dans l'année des études réalisées sur les sites de Beirens et de Poujoulat. Il est prévu qu'il permettra la réduction de jusqu'à 70 % des consommations d'électricité liées à l'éclairage. Concernant l'empreinte carbone, le Groupe Poujoulat a dans les années passées réalisé des projets afin de valoriser celle-civis-à-vis des énergies fossiles. Ainsi par exemple, en 2012, la construction d'une chaufferie biomasse a permis de substituer l'utilisation du gaz propane par le bois énergie pour le chauffage de l'ensemble du site de Niort. De même, l'intégration d'une chaufferie Bois sur le site de Bois-Factory 36 lors de sa création en 2012 a permis de s'affranchir de l'utilisation d'énergie fossile pour le séchage du bois. Cette chaufferie a de plus été dimensionnée de manière à fournir 100 % du chauffage à l'usine de Beirens située à proximité, en lieu et place du gaz naturel. Dans l'optique de réduire les émissions indirectes de gaz à effet de serre pour Poujoulat SA, 2 groupes de travail visant à baisser le taux de chutes de matière en production ont été créés en 2018 afin de traiter les causes principales de génération de rebuts d'une part et de chutes techniques d'autre part. Des mesures et des analyses ont ainsi été mises en œuvre pour trouver des leviers d'amélioration et des actions correctives selon ces 2 axes. L'objectif est ici de mettre l'accent sur la diminution du premier poste identifié comme émetteur de GES dans le bilan carbone, à savoir les intrants : ceux-ci représentent en effet 57 % des émissions globales sur l'exercice 2018-2019. Résultats INDICATEUR CARBONE INDICATEUR DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE en kg CO2 eq / heure travaillée en kWh / heure travaillée 35 9 30 8 32,9 8,2 6 20 30,6 7 7,8 5 25 4 15 10 3 2 5 1 0 0 2017/18 2018/19 2018/19 2019/20 Commentaires et analyses Les indicateurs clés de performance ont augmenté par rapport à l'an dernier. Les gains de productivité ont une influence majeure sur les résultats de ces KPI. Néanmoins, le Groupe Poujoulat continue de verdir son approvisionnement énergétique (recours à la biomasse, électricité bas carbone, ...). Le KPI relatif à l'efficacité énergétique repose sur les consommations facturées entre avril 2019 et mars 2020. Le bilan carbone est réalisé conformément au scope 3, il s'agit du périmètre le plus exigent. RAPPORT DE GESTION 65 FOCUS Un groupe qui s'approvisionne majoritairement en énergie décarbonée Une large part du chauffage des locaux de Niort et de Buzançais est alimentée par la biomasse (près de 100 000 m²). Concernant l'électricité, avec un contenu carbone moyen de 16,3 g de CO2 équivalent / kWh, le Groupe Poujoulat bénéficie d'un contrat de fourniture d'électricité en France qui est extrêmement performant du point de vue de l'impact climatique. En effet, selon une étude de PWC publiée le 10 février dernier, le contenu CO2 moyen des grands producteurs européens d'électricité s'élève à 296 g de CO2 équivalent / kWh. FOCUS Bientôt du solaire photovoltaïque Le Groupe Poujoulat envisage de poursuivre la diversification de son mix de consommation d'énergie renouvelable en investissant dans les prochains mois dans une centrale de production solaire photovoltaïque de 200 kWc afin de couvrir une partie de ses besoins avec une électricité renouvelable autoconsommée. Cet investissement devrait permettre de couvrir 5 à 6 % des besoins du site de Niort. La chaufferie biomasse Celsius (Poujoulat SA) - The biomass plant Celsius (Poujoulat SA) 66 PILIERENVIRONNEMENTAL Enjeu RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE LIÉE AUX DÉCHETS Réduire l'impact environnemental lié aux déchets est une priorité. Cet enjeu répond à la fois à une éthique environnementale et à l'amélioration de la performance économique en réduisant des charges et en identifiant des voies de valorisation économique. Chaque entité est responsable de ses déchets dans le respect de la réglementation du pays concerné. Quelle que soit la branche d'activité (Conduits de cheminée, Cheminées industrielles ou Bois énergie), les responsables de site sont sensibilisés à cet enjeu majeur par le service QSE ou par des animateurs dédiés à ces problématiques. Indicateurs clés (KPI) Part des déchets recyclés (en %) Taux de couverture 67,2 % des indicateurs Principales actions conduites Le Groupe Poujoulat a revisité sa politique de gestion des déchets durant l'exercice en s'attachant les services d'un prestataire unique pour l'ensemble des sites de production en France. Ce changement a permis d'harmoniser les pratiques des différents sites français et d'augmenter le taux de recyclage notamment en intégrant les cendres issues de la combustion de biomasse dans un système de récupération et de valorisation (compostage). D'une façon plus générale, l'ensemble des entités du Groupe Poujoulat ont été sensibilisées au tri, action indispensable à l'amélioration du taux de recyclage des déchets. Résultats 93 % Commentaires et analyses Le contrat avec le prestataire unique a permis d'organiser des actions de tri pour l'aluminium et les différents types d'inox (316 et 304). Il a également permis la mise en place d'actions de packmattage afin de réduire les volumes. Concernant les usines de production de bois de chauffage (BF 36 et BF 42), le calcul du taux de recyclage a été réalisé en « neutralisant » les sous-produits qui ont été valorisés dans la chaudière biomasse sur site, permettant le séchage des bois (et parfois le chauffage des locaux) à partir d'une source d'énergie renouvelable. 93 % des déchets recyclés en 2019/2020 sur le périmètre concerné RAPPORT DE GESTION 67 FOCUSPour la branche Bois énergie et ses unités de production, une gestion circulaire de la ressource biomasse L'exemple de Bois-Factory 36 : Replantation Valorisation soutenue énergétique des sous-produits CHAUFFERIE Écorces & plaquettes Consommation chaleur renouvelable > Certification PEFC > Made in France Forêt locale et Produits finis gérée durablement Écorces Matériaux de construction Cendres & sciures Jardinerie Agriculture Réduction Recyclage Compostage des déchets industriels optimisé L'activité des unités de production Bois-Factory se caractérise par la transformation de grumes en différents produits finis (bois bûches, bois d'allumage et briquettes). Cette activité génère des déchets plastiques liés à l'opération de conditionnement et des sous-produits provenant de la matière première bois (écorces, chutes, sciures). Chez BF36, une grande majorité des sous- produits (écorces principalement) est valorisée dans la chaudière biomasse dont la production renouvelable permet d'alimenter en énergie le process industriel de séchage du bois et de chauffer les locaux de la société Beirens. Cette combustion génère des cendres qui seront valorisées comme le surplus d'écorces et la sciure via des voies de valorisations diverses (matériaux de construction, jardinerie, agriculture, compostage). Enfin, Euro Énergies, filiale de Poujoulat SA et actionnaire majoritaire des sociétés Bois-Factory 36 et Bois-factory 42, abonde chaque année un fond de replantation (Plantons pour l'avenir) qui permet de rajeunir la forêt française et de stocker du carbone sur pied. L'engagement annuel d'Euro Énergies permet de replanter 10 000 arbres sur 8 hectares. 68 PILIER SOCIÉTAL Enjeu DÉVELOPPER LES VALEURS DE L'ENTREPRISE AU TRAVERS DU SPONSORING SPORTIF ET DU MÉCÉNAT ÉCOLOGIQUE, CULTUREL ET HUMANITAIRE Le Groupe Poujoulat est fondamentalement attaché aux secteurs du sport, de la culture, de l'environnement et aux actions humanitaires. C'est la raison pour laquelle, en se reposant sur ses valeurs - l'humain, l'ancrage territorial, le progrès, le patrimoine et le développement durable - le Groupe continue à soutenir des projets sportifs, culturels, environnementaux et humanitaires. Indicateurs clés (KPI) % du chiffre d'affaires consolidé dédié au sponsoring et au mécénat. Taux de couverture 100 % des indicateurs Principales actions conduites En matière de sponsoring sportif, le soutien s'est porté cette année encore sur la voile et d'autres sports (école de formation des chamois niortais, clubs de rugby et de volley-ball de Niort, …). Sur le volet culturel, le Groupe Poujoulat a accompagné le festival de peinture de Magné et cette année, il a décidé de soutenir le domaine national de Chambord à l'occasion des 500 ans du château (voir focus ci-après). Sur le volet environnemental, le Groupe Poujoulat poursuit son soutien au fonds de replantation « Plantons pour l'avenir » (voir focus ci-après). Résultats 0,12 % du chiffre d'affaires consolidé Groupe Commentaires et analyses Le ratio alloué au sponsoring et au mécénat est stable dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires. Ce qui correspond à une augmentation du soutien financier de plus de 4 %. FOCUS Lionel DRUETTE, Frédéric COIRIER, Marion BLIN, Pierre de SOUFFRON & Thomas ROGAUME Soutenir l'éducation, la recherche et l'innovation Le Groupe Poujoulat travaille régulièrement avec les universités et les laboratoires de recherche associés. Ces collaborations permettent de développer les connaissances en matière de sécurité et de qualité des équipements et systèmes, d'émissions de polluants, d'efficacité énergétique, … Au cours de l'exercice écoulé, le Groupe a inauguré un laboratoire conjoint OPTIFUM avec les scientifiques du laboratoire Pprime (CNRS, Université de Poitiers, ISAE- ENSMA). Ce projet soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche et la région Nouvelle-Aquitaine va permettre de travailler sur les questions de sécurité incendie. RAPPORT DE GESTION 69 FOCUS Plantons pour l'avenir : un fonds de replantation forestier dans lequel le Groupe Poujoulat s'implique. La forêt française est en croissance biologique nette puisque sur 90 millions de mètres cube d'accroissement biologique annuel, environ 50 % de cette croissance est prélevée. Cela s'est traduit par un doublement de la surface forestière en France métropolitaine depuis 1830 qui s'établit aujourd'hui à 17 millions d'hectares. Néanmoins, pour régénérer la forêt et la rajeunir, des démarches de replantation sont nécessaires. C'est la vocation du fonds de replantation Plantons pour l'avenir » qui accompagne des projets qui répondent à une demande de propriétaires forestiers. Le Groupe Poujoulat s'y investit depuis sa création. Selon le fonds, le soutien financier du Groupe Poujoulat, depuis 2015, a permis de porter les actions et obtenir les impacts suivants : 46 57 500 8 050 10 350 104 hectares arbres tonnes eq CO2 m3 de bois produits emplois ETP reboisés et gérés plantés substituées/stockées pour une filière locale créés dans la filière durablement dans les produits en bois forêt-bois FOCUSLe Groupe Poujoulat soutient le château de Chambord l'occasion du 500 e anniversaire de l'édification du château de Chambord, le Groupe Poujoulat et le Domaine national de Chambord ont signé une convention de mécénat financier afin que le Groupe Poujoulat apporte un soutien à plusieurs opérations de rénovations. Il s'agit notamment de restaurer les poêles de masse, les cheminées et d'entretenir la réserve forestière. Fleuron de l'architecture édifié à partir de 1519 à la demande de François 1er, amoureux des arts et de la chasse, le château de Chambord est aujourd'hui l'emblème de la Renaissance, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1981. Plus d'un million cent mille visiteurs ont découvert ou redécouvert le château en 2019. 70 PILIERSOCIÉTAL Enjeu DÉVELOPPER LA DÉMARCHE CONSUMÉRISTE L'activité principale du Groupe Poujoulat est la fabrication et la commercialisation de conduits de cheminée pour des clients professionnels (installateurs, grossistes ou distributeurs). Le Groupe est donc dans une démarche commerciale classiquement B to B. Pourtant, le Groupe a choisi de développer un service intégré d'accompagnement pour les consommateurs/particuliers soucieux, en amont d'un projet ou même une fois l'installation réalisée, de recueillir des informations utiles et des conseils avisés pour que l'installation de chauffage fonctionne de façon optimale. Un service consommateur a donc été créé pour la marque Poujoulat. Il a pour objectif d'insuffler une démarche consumériste au sein de l'entreprise comme une véritable philosophie. Cette démarche concerne l'ensemble des services de l'entreprise et place le consommateur au cœur du système. Les objectifs de cette démarche consumériste et de la mise en place d'outils sont multiples : Accompagner chaque consommateur quelle que soit la nature de sa demande (projet ou installation réalisée avec ou sans produits du Groupe) pour lui apporter un conseil avisé,

Rendre les consommateurs ambassadeurs des produits,

Se différencier de la concurrence,

Donner une dimension nouvelle et des moyens supplémentaires à l'esprit de responsabilité qui anime la marque. Échanger avec le consommateur sur ses envies et ses besoins pour que demain, consommer les marques du Groupe Poujoulat signifie « consommer mieux » aux yeux de tous nos consommateurs. Nous intégrons cet état d'esprit consumériste dans notre système. Ainsi nous allons pouvoir les écouter, les comprendre et créer une réelle relation durable avec eux car la satisfaction du client et sa montée en compétence permettent de valoriser nos métiers et nos produits. Indicateurs clés (KPI) La note moyenne obtenue par les installateurs évalués entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 dans le cadre du service CAT-LEAD (évaluation dans les 60 jours qui suivent la mise en relation) Taux de couverture Cet indicateur mesure la satisfaction client dans le cadre d'un service ayant reçu 4 165 demandes sur l'exercice. Le taux de couverture s'élève à 35,4 % des indicateurs Principales actions conduites Le service consommateur a enregistré sur l'exercice 4 165 demandes de mises en contact avec un installateur (soit une croissance de demande de 19 %). Chaque mise en relation fait l'objet d'un questionnaire de satisfaction dont le taux de réponse s'élève à 16 %. Cette année, le service consommateur a rappelé systématiquement les consommateurs, mis en relation, le désirant. Les forces de vente du Groupe Poujoulat ont été sensibilisées à la réactivité des réponses des installateurs partenaires de la démarche. Résultats La note moyenne obtenue est de 2,8/5 (vs 2,8/5 l'année dernière) Commentaires et analyses Cette note moyenne est stable par rapport à l'an dernier. Les notes inférieures à la moyenne traduisent majoritairement l'absence de succès dans la mise en relation entre le consommateur final et l'installateur partenaire. Le Groupe Poujoulat vise à atteindre la note de 3,5/5 à court terme. Par ailleurs, le Groupe reste très présent sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) De son côté, Euro Énergies organise un service pour prendre les questions et les remarques relatives au bois énergie, aux biocombustibles et aux bonnes pratiques. RAPPORT DE GESTION 71 Le service consommateur vous accompagne avant, pendant et après la réalisation de vos projets. Un projet, une question, une idée ... Interagissez avec le service consommateur de Poujoulat, nous sommes à votre écoute pour porter la meilleure solution en termes de confort, de bien-être et d'efficacité énergétique. Une question concernant une installation de chauffage déjà réalisée ? ? Projet de chauffage Consommateurs/particuliers Votre contact: le service consommateur Poujoulat Mise en relation Votre contact : avec un des partenaires le service consommateur poseurs Poujoulat Conseil avisé Poujoulat pour un fonctionnement optimal 72 PILIERSOCIÉTAL Enjeu DÉVELOPPER LES ACHATS RESPONSABLES INCLUANT L'APPROVISIONNEMENT DU BOIS Le Groupe Poujoulat en qualité d'industriel sur ses différents segments de marché (conduits de cheminée, cheminées industrielles et bois énergie) sollicitent des fournisseurs de matières premières et de consommables. Le Groupe attache une grande importance au sourcing auprès de fournisseurs qui partagent ses valeurs et qui le manifestent par des engagements sociaux, environnementaux et sociétaux. En contrepartie, le Groupe Poujoulat s'engage avec ses fournisseurs à privilégier les contrats de long terme, les fournisseurs locaux pour le bois, le paiement comptant, … Pour l'activité Bois énergie, le Groupe Poujoulat souhaite travailler dans un cadre de durabilité maximisée auprès de ses fournisseurs de bois. Il privilégie ainsi les bois issus de forêts gérées durablement (PEFC) et prélevés dans un rayon kilométrique raisonnable autour des usines de production de bois de chauffage. Indicateurs clés (KPI) Nombre de fournisseurs signataires de la charte achats responsables (résultats attendus courant de l'exercice 2020/21) Rayon moyen pondéré d'approvisionnement de matières forestières (grumes, rondins) pour nos sites de production de bois de chauffage et bois d'allumage de l'indicateur 100 % du périmètre concerné Taux de couverture Principales actions conduites Au cours de l'exercice passé, le Groupe Poujoulat a préparé les éléments pour une charte achats responsables qui sera soumise aux principaux fournisseurs des branches « métal ». Cette charte permettra de valider des engagements mutuels entre Poujoulat et ses fournisseurs en matière d'équité financière, de respect des normes, d'éthique des affaires, de qualité, de sécurité, de respect de l'environnement, de lutte contre les discriminations, … Par ailleurs, au cours de l'exercice passé, la branche Bois énergie, à travers l'entreprise Euro Énergies et ses filiales Bois-Factory 36 et Bois-Factory 42, a obtenu la certification PEFC respectivement sur le domaine d'application « négoce de bois énergie » et « bois de chauffage » selon la méthode utilisée dite du transfert en crédit quantité. Résultats 126 kilomètres Commentaires et analyses Notre rayon d'approvisionnement moyen montre que nos produits sont « made in France », issus de forêts de proximité réduisant autant que possible les distances de transport en camion FOCUSQu'est-ce que la certification PEFC ? La certification forestière atteste du respect des fonctions environnementales, sociétales et économiques de la forêt. La certification PEFC repose sur deux mécanismes complémentaires : la certification forestière,

la certification des entreprises qui transforment le bois afin d'assurer la traçabilité de la matière depuis la forêt jusqu'au produit fini. C'est cette deuxième certification qu'ont obtenu les sociétés Euro Énergies, Bois-Factory 36 et Bois-Factory 42. La certification de la chaîne de contrôle PEFC est délivrée aux entreprises par un organisme certificateur indépendant. Elle consiste à suivre les bois certifiés depuis la forêt, et tout au long de la chaîne de transformation et de commercialisation, pour aboutir en bout de chaîne à un produit fini certifié PEFC. chaque étape, le bois certifié utilisé doit être clairement identifiable dans les stocks et sur les documents commerciaux des entreprises. La chaîne de contrôle concerne

tous les maillons de la production, de la récolte du bois jusqu'à la commercialisation du produit en bois ou à base de bois (tel que le papier par exemple). Achats et ventes sont ainsi contrôlés et tracés, pour assurer au consommateur final une fiabilité maximale. 73 PILIERTRANSVERSAL Enjeu DIGITALISER LES SERVICES AUX CLIENTS EN INTERNE ET EN EXTERNE La transformation digitale désigne les changements associés à l'intégration de la technologie digitale dans tous les process et activités de l'entreprise, jusqu'à s'immiscer dans le business model. Elle se base sur plusieurs grands piliers : la mobilité, le temps réel, l'internet des objets, le big data et l'universalité d'internet. Elle est aujourd'hui incontournable pour garantir un haut niveau de satisfaction utilisateur (utilisateurs internes, clients, fournisseurs) à côté de la qualité et des conditions de contractualisation. La transformation digitale a bouleversé les chaînes de valeurs en plaçant encore davantage le besoin client au cœur de la stratégie de l'entreprise. Elle modifie les habitudes de travail pour l'ensemble des équipes du Groupe. Les métamorphoses engagées par le Groupe Poujoulat reposent sur la participation nouvelle des salariés aux nouveaux outils, l'évolution constante des métiers et des modes de travail. Elle participe à toujours mieux répondre aux besoins de nos collaborateurs, clients et fournisseurs. Elle contribue à améliorer la performance de l'entreprise sur le plan économique et social. Les intérêts de la digitalisation des services aux clients internes et externes sont multiples : positionner les clients au centre des échanges avec le Groupe pour en améliorer la relation et la satisfaction ;

renforcer l'innovation et se différencier de la concurrence ;

améliorer la productivité des équipes internes ;

faciliter et accompagner les clients dans la distribution des produits du Groupe ;

communiquer sur les spécificités des produits du Groupe ;

s'adapter aux nouveaux usages induits par les nouvelles technologies digitales pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Indicateurs clés (KPI) Nombre de jours de travail dédiés à la digitalisation des activités du Groupe Poujoulat par les services DSI et digital. Taux de couverture 92,6 % des indicateurs Principales actions conduites L'effort de digitalisation se traduit par la conduite de projets numériques pouvant impliquer différents services du Groupe Poujoulat, et pour lesquels la Direction des Systèmes d'Information (back-office) assure la mise en œuvre réelle ou déléguée en lien avec le service digital (front-office). Ainsi et afin de répondre à l'enjeu de digitalisation, la DSI a pu entreprendre les actions suivantes : • le maintien en condition opérationnelle d'outils connectés accessibles responsive design (qui s'adaptent aux différents supports pc / tablette / mobile) et l'ajout de nouvelles fonctionnalités ; • la modernisation de l'ERP afin d'apporter de la souplesse et d'enrichir les informations à disposition des collaborateurs ; • l'automatisation et la dématérialisation des échanges de documents ; • la formation des acteurs de la DSI sur les évolutions technico-fonctionnelles apportées par les nouvelles technologies. Par ailleurs, voici différentes actions menées sur l'exercice liées à la digitalisation par le service digital : mise en place de solutions de relation client en self-care : développement d'une plateforme d'aide en ligne pour rendre les clients le plus autonome possible, et faciliter leur recherche d'information (aide.poujoulat.fr) ;

self-care : développement d'une plateforme d'aide en ligne pour rendre les clients le plus autonome possible, et faciliter leur recherche d'information (aide.poujoulat.fr) ; développement d'interfaçages pour améliorer la qualité et automatiser la distribution de nos flux produits vers nos clients (mise en place d'un format d'échange Fab Dis) ;

plan de sécurisation des sites en implémentant des accès sécurisés https ;

refonte du parcours de contact en ligne pour aider les utilisateurs à trouver plus facilement leurs réponses et limiter les demandes entrantes https://www.poujoulat.fr/fr/article/comment-vous-aider

refonte du magazine en ligne Energie Positive pour plus de valeur ajoutée ; ex : https://www.poujoulat.fr/fr/ energie-positive/personnalisation-et-art-de-vivre/comment-personnaliser-son-poele-et-son-conduit-interieur ;

; développement de pages distributeurs géolocalisées pour donner plus de visibilité à nos distributeurs et faciliter la recherche pour les clients finaux ; ex : https://www.poujoulat.fr/fr/distributeurs/deux-sevres

segmentation de l'audience pro/particuliers pour proposer des informations et parcours plus ciblés (via la mise en place d'une popin à l'entrée du site) ;

mise à disposition de nos clients directs et de la force de vente de l'outil Cat-View pour un suivi de commande en ligne en autonomie. Également déployé pour le moment pour WestaFrance et Euro Énergies ;

Cat-View pour un suivi de commande en ligne en autonomie. Également déployé pour le moment pour WestaFrance et Euro Énergies ; mise en place d'une opération collaborative auprès du grand public pour sélectionner les 3 designs à développer pour les nouvelles plaques de décoration murales et les habillages ventilés (système de vote en ligne sur Facebook et le site poujoulat.fr) ; 74 • mise en place d'un outil SaaS pour la génération rapide de formulaires pour améliorer les parcours utilisateurs, et remplacer les parcours habituels (papier, email, téléphone). Utilisation aussi bien en interne qu'en externe ; • développement d'un nouveau site groupe pour mieux véhiculer les valeurs de l'entreprise et permettre une véritable expression 360° des marques employeurs et institutionnelles ; • en lien avec les RH, organisation d'un Job Dating avec parcours de découverte des offres et inscription 100 % en ligne. Résultats 1 936,5 jours (vs 1 534 jours l'année précédente) Commentaires et analyses Cette année, le périmètre du KPI a été modifié pour prendre en compte les heures effectivement réalisées par l'ensemble des salariés du Groupe Poujoulat en charge de la digitalisation et plus uniquement les heures passées par les services de la DSI. Ce changement de périmètre permet de mieux mesurer l'effort de digitalisation au sein du Groupe Poujoulat. FOCUS Les actions de digitalisation se sont concentrées sur 3 points principaux : la mise en œuvre d'un nouveau service de tracking

de commandes (outil CAT-VIEW) qui vient s'inscrire dans la série des CAT-TOOLS. Cet outil permet aux utilisateurs internes mais également aux clients, de suivre les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une interface moderne

et ergonomique. Le déploiement de ce service s'échelonnera sur l'exercice suivant pour plusieurs sociétés du Groupe Poujoulat;

de commandes (outil CAT-VIEW) qui vient s'inscrire dans la série des CAT-TOOLS. Cet outil permet aux utilisateurs internes mais également aux clients, de suivre les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une interface moderne et ergonomique. Le déploiement de ce service s'échelonnera sur l'exercice suivant pour plusieurs sociétés du Groupe Poujoulat; le service CAT-RANGE (catalogue produit) a été complété par une fonctionnalité de e-commande permettant aux clients de saisir une commande de matière dématérialisée à partir du catalogue en ligne. Ce service est déployé pour la société WestaFrance et ses relais services ;

CAT-RANGE (catalogue produit) a été complété par une fonctionnalité de e-commande permettant aux clients de saisir une commande de matière dématérialisée à partir du catalogue en ligne. Ce service est déployé pour la société WestaFrance et ses relais services ; après une année de travail collectif et transverse, Euro Énergies a mis en place en février 2020 la numérisation des factures de fournisseurs. Cette démarche permet de traiter avec une meilleure réactivité les factures de plusieurs dizaines de partenaires

et de fournisseurs tout en s'inscrivant dans une démarche plus éco-responsable. Poujoulat SA devrait, au cours de l'exercice 2020/21, mettre en place une démarche similaire. Si cette initiative vise à fluidifier l'amont (fournisseurs), elle permet se sécuriser

l'ensemble de la chaîne. RAPPORT DE GESTION 75 Rapport de l'organisme tiers indépendant (OT I) relatif à la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales figurant dans le rapport de gestion EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 Aux actionnaires, En notre qualité d'organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1103 (dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de performance extra financière relative à l'exercice clos le 31/03/2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce. RESPONSABILITÉ DE L'ENTITÉ Il appartient au Directoire d'établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d'affaires, une description des principaux risques extra financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de l'entité, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la Déclaration. INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ Notre indépendance est définie par les dispositions prévues l'article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d'assurance modérée sur : la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues

l'article R. 225-105 du code de commerce ;

la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225 105 du code de commerce,

savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : le respect par l'entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ;

la conformité des produits et services aux réglementations applicables. NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225 1 et suivants du code de commerce déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Nous avons mené des travaux nous permettant d'apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité des Informations : nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de l'exposé des principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette activité, et, le cas échéant,

de ses effets quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs résultats ;

de ses effets quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs résultats ; nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d'information prévue au III de l'article L. 225 102 1

en matière sociale et environnementale ;

en matière sociale et environnementale ; nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d'affaires et les principaux risques liés à l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation,

y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance ; DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 76 nous avons vérifié, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques présentés, que la Déclaration présente les informations prévues au II de l'article R. 225-105 ;

225-105 ; nous avons apprécié le processus de sélection et de validation des principaux risques ;

nous nous sommes enquis de l'existence de procédures

de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l'entité ;

de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l'entité ; nous avons apprécié la cohérence des résultats et

des indicateurs clés de performance retenus au regard des principaux risques et politiques présentés ;

des indicateurs clés de performance retenus au regard des principaux risques et politiques présentés ; nous avons vérifié que la Déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons justifiant l'absence de politique concernant un ou plusieurs de ces risques ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;

233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ; nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l'entité visant à l'exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés

de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants (1) :

de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants : des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives.

Ces travaux ont été menés auprès d'une sélection d'entités contributrices (2) , sur l'ensemble des activités du Groupe Poujoulat (marchés des conduits de cheminées, cheminées industrielles et combustibles bois) et couvrent entre 35,41 % et 85,53% des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés pour ces tests ;

nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes ;

nous avons apprécié la cohérence d'ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Informations sociales : Indicateurs liés à l'enjeu « améliorer la sécurité au travail et développer le bien-être au travail » : taux de fréquence, taux de gravité

bien-être au travail » : taux de fréquence, taux de gravité Indicateur lié à l'enjeu « développer les compétences et les savoir-faire » : nombre total d'heures de formation ; Informations environnementales : Indicateurs liés à l'enjeu « lutter contre le changement climatique : améliorer la performance énergétique » : masse de CO2 / heures travaillées, nombre de kWh d'électricité / heures travaillées

Indicateur lié à l'enjeu « réduire l'empreinte environnementale liée aux déchets » : part des déchets recyclés ;

Informations sociétales :

Informations sociétales : Indicateur lié à l'enjeu « développer les valeurs de l'entreprise au travers du sponsoring sportif et du mécénat écologique, culture et humanitaire » : pourcentage du CA dédié au sponsoring et au mécénat,

Indicateur lié à l'enjeu « développer la démarche consumériste » : satisfaction client au travers de la note obtenue par les installateurs,

Indicateur lié à l'enjeu « développer les achats responsables incluant l'approvisionnement du bois » : nombre de fournisseurs signataires de la charte achats responsables, - Indicateur lié à l'enjeu « digitaliser les services aux clients en interne et en externe » : nombre de jours de travail dédiés à la digitalisation. Pour les informations sociales exclusivement : Poujoulat SA, Poujoulat Belux, Tôlerie Forézienne, Beirens, BF 36, BF 42, Euro Énergies et Westaflex.

Pour les informations environnementales et sociétales : Poujoulat SA. MOYENS ET RESSOURCES Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4 personnes et se sont déroulés entre les mois de juin et d'août 2020, sur une durée totale d'intervention d'environ 2 semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené huit entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration auprès des directions en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques. CONCLUSION Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel. Fait à Niort, le 2 septembre 2020 L'ORGANISME TIERS INDEPENDANT GROUPE Y Audit Arnaud MOYON Associé Département Développement Durable RAPPORT DE GESTION 2. FAITS MARQUANTS ET ACTIVITÉ DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2019/2020 Les états financiers consolidés ont été établis conformément au référentiel IFRS. Le chiffre d'affaires consolidé 2019/2020, en hausse de 4,2 %, s'inscrit à 241 758 milliers d'euros. Ce chiffre d'affaires ne tient pas compte de l'activité : de notre filiale turque POUJOULAT BACA, déjà isolée en activités destinées à être cédée lors de l'exercice précédent et fermée définitivement le 14 janvier 2020 ;

de l'activité de notre filiale BAO ZHU LI pour laquelle le Conseil d'Administration a décidé au cours du second semestre de l'exercice de stopper l'activité compte tenu de la situation économique, géopolitique et du manque de visibilité à moyen terme. Par conséquent, il a été fait application de la norme IFRS 5 qui consiste à isoler les éléments de l'actif, du passif, du compte de résultat et du tableau de flux des activités destinées à être cédées. Les incidences sur les états financiers sont présentées en détail à la note XXXV

des annexes consolidées. Compte tenu du caractère non significatif de ces éléments, les données comparatives ne sont pas retraitées. Le chiffre d'affaires à l'export est en progression mais sa part sur le chiffre d'affaires total est stable compte tenu de la forte évolution du segment bois énergie sur le marché français. La part à l'export représente 18 % du chiffre d'affaires consolidé et se ventile de la manière la suivante : 2019/2020 2018/2019 (En milliers d'euros) 12 mois 12 mois ROYAUME-UNI 7 122 8 040 PAYS SCANDINAVES 7 605 7 416 ALLEMAGNE 8 318 8 515 BELGIQUE 6 459 6 134 SUISSE 6 029 5 330 POLOGNE 3 226 2 524 PAYS-BAS 1 823 1 735 AUTRES PAYS UE 1 599 1 929 AUTRES PAYS HORS UE 1 582 524 TOTAL 43 763 42 147 Le résultat opérationnel courant ressort à 3 579 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 2 249 milliers d'euros au 31 mars 2019. Le résultat opérationnel s'élève à 3 895 milliers d'euros comparé à 2 108 milliers d'euros pour l'exercice précédent. Le résultat net ressort 2 411 milliers d'euros pour l'exercice (484 milliers d'euros pour 2018/2019) et représente 1 % du chiffre d'affaires consolidé. Le total du bilan net ressort à 203 920 milliers d'euros à la fin de l'exercice contre 181 490 milliers d'euros au 31 mars 2019. L'actif non courant net se situe à 108 683 milliers d'euros à la fin de l'exercice

contre 90 776 milliers d'euros au 31 mars 2019. 77 Les investissements principaux de l'exercice sont : (En milliers d'Euros) Immobilisations incorporelles................................................................................... 612 Immobilisations corporelles • Terrains, aménagements et constructions......................................................... 15 023 • Agencements, matériels et outillages................................................................ 8 247 • Autres immobilisations corporelles..................................................................... 1 020 Immobilisations financières • Augmentation des participations............................................................................... - • Augmentation autres immobilisations financières...................................................... 38 TOTAL ..................................................................................................... 24 940 Les investissements relatifs aux bâtiments correspondent principalement à l'extension de la filiale polonaise et réaménagement de l'existant ainsi qu'à la construction de notre nouvelle usine BOIS-FACTORY 70 basée en Haute Saône. Les autres investissements corporels portent essentiellement sur l'amélioration des process industriels et l'augmentation de capacité de production en France et à l'international. 3. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU 31 MARS 2020 Sociétés intégrées globalement : CONDUITS DE CHEMINÉE POUJOULAT SA, Société mère .................... 100 %............................................... France 1. SA POUJOULAT .................................... 100 %............................................ Belgique 2. SA POUJOULAT BELUX ....................... 99,98 %............................................ Belgique 3. SAS TÔLERIE FORÉZIENNE .................... 100 %............................................... France 4. SAS WESTAFLEX BÂTIMENT................. 99,82 %............................................... France 5. POUJOULAT UK Ltd ........................... 98,74 %...................................... Royaume-Uni 6. POUJOULAT BV ................................... 100 %............................................ Pays-Bas 7. POUJOULAT Sp z oo.............................. 100 %............................................. Pologne 9. POUJOULAT GmbH ............................... 100 %.......................................... Allemagne 10. CHIME-FLEX......................................... 90 %................................................ Suisse 11. TECHNI-FLEX........................................ 90 %................................................ Suisse 12. SAS AMPERYA 79............................ 99,88 %............................................... France CHEMINÉES INDUSTRIELLES 13. SAS BEIRENS* .................................. 100 %............................................... France 14. SAS MCC2I FRANCE.............................. 95 %............................................... France 15. VL STAAL a/s..................................... 100 %.......................................... Danemark 16. BAO ZHU LI....................................... 100 %................................................. Chine 17. DST.................................................... 70 %.......................................... Danemark * Une partie de l'activité de BEIRENS est rattachée au segment Conduits de cheminée. BOIS ÉNERGIE 18. SAS EURO ÉNERGIES....................... 83,04 %............................................... France 19. SAS BOIS-FACTORY 36..................... 83,04 %............................................... France 20. SAS BOIS-FACTORY 42..................... 83,04 %............................................... France 21. SAS BOIS-FACTORY 70..................... 83,04 %............................................... France 22. SAS BOIS-FACTORY 81..................... 83,04 % .............................................. France 23. SAS S.E.F.42.................................. 83,04 %............................................... France RAPPORT FINANCIER 2019-2020 78 Société mise en équivalence : 24. SAS BG DK..................................... 29,06 %............................................... France VARIATIONS DE L'EXERCICE : Sortie de POUJOULAT BACA, liquidée le 14 janvier 2020, anciennement détenue à 100 %.

Rachat par POUJOULAT SA de toutes les parts détenues par les actionnaires minoritaires de la société POUJOULAT BV ; passant ainsi sa détention de 90 % à 100 %. Rachat par la SA POUJOULAT d'un minoritaire de

la SA POUJOULAT (BELGIQUE) ; faisant ainsi passer sa détention de la SA POUJOULAT de 99,98 % à 100 %.

la SA POUJOULAT (BELGIQUE) ; faisant ainsi passer sa détention de la SA POUJOULAT de 99,98 % à 100 %. Augmentation de capital par la SA POUJOULAT dans EURO ÉNERGIES pour un montant de 10 millions d'euros, portant son pourcentage de détention à 83,04 %.

Rachat par EURO ÉNERGIES des actions des minoritaires de BOIS-FACTORY 70 pour en détenir la totalité des droits, contre 80 % au 31 mars 2019. 4. ACTIVITÉS DU GROUPE 31 mars 2020 31 mars 2019 Conduits de Cheminées Combustibles Conduits de Cheminées Combustibles (En milliers d'euros) cheminée industrielles bois TOTAL cheminée industrielles bois TOTAL Chiffre d'affaires 135 415 29 857 76 486 241 758 138 439 29 910 63 610 231 958 Résultat opérationnel 1 768 (339) 2 466 3 895 2 932 (2 067) 1 243 2 108 Résultat net 2 170 (1 324) 1 565 2 411 1 632 (1 719) 571 484 Capacité d'autofinancement 11 014 509 3 876 15 399 7 738 (765) 1 795 8 767 Le Groupe clôture son exercice comptable sur une croissance de 4,2 % portant le chiffre d'affaires à près de 242 millions d'euros. Cette croissance aurait pu être sensiblement supérieure (de l'ordre de 2 points) sans l'impact de la COVID 19 sur les 15 derniers jours de l'exercice et du radoucissement très sensible des températures au cours des mois de février et mars 2020. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité Conduits de cheminée voit son chiffre d'affaires baisser de 2,2 % (il aurait été stable sans l'effet du confinement lié à la pandémie), l'activité Cheminées industrielles est quasi stable et l'activité Bois énergie progresse quant à elle de plus de 20 %. Bien qu'impactés par la crise de la COVID 19, les résultats nets des 3 branches d'activité du Groupe sont en nette amélioration. La capacité d'autofinancement progresse très sensiblement et permet au Groupe de poursuivre ses investissements tout en faisant face à ses engagements financiers 5. PERSPECTIVES DU GROUPE Le contexte lié à la COVID 19 réduit considérablement la visibilité sur nos différents marchés et il nous paraît aujourd'hui prématuré de communiquer un prévisionnel précis pour notre chiffre d'affaires et nos résultats 2020/21. Néanmoins, sur la base des chiffres réalisés à date et des carnets de commandes, nous anticipons les évolutions suivantes sur les mois à venir : Pour l'activité Conduits de cheminée : nous espérons limiter

la baisse de chiffre d'affaires à environ 15 % grâce à notre action commerciale volontariste, la profondeur de nos gammes de produits et la diversité de nos réseaux de distribution dans les différents marchés européens. Le marché de la rénovation devrait être plus porteur que celui de la construction neuve qui a très fortement ralenti lors du confinement. Même si le marché immobilier montre des signes encourageants la quasi absence de dépôt de permis de construire pendant plusieurs semaines aura un impact

l'année prochaine.

la baisse de chiffre d'affaires à environ 15 % grâce à notre action commerciale volontariste, la profondeur de nos gammes de produits et la diversité de nos réseaux de distribution dans les différents marchés européens. Le marché de la rénovation devrait être plus porteur que celui de la construction neuve qui a très fortement ralenti lors du confinement. Même si le marché immobilier montre des signes encourageants la quasi absence de dépôt de permis de construire pendant plusieurs semaines aura un impact l'année prochaine. Pour l'activité Cheminées industrielles : malgré un carnet de commandes nettement supérieur à celui de l'année passée, nous anticipons au mieux une stabilité de chiffre d'affaires et de résultats. Nous subissons des surcoûts sur les chantiers liés aux contraintes logistiques et sanitaires consécutives à la pandémie. De même nous enregistrons des reports de projets mais peu d'annulations de commandes à ce stade. Dans le domaine de l'entretien et de la maintenance les perspectives sont encourageantes car les reports d'investissements impliqueront un entretien plus important des équipements existants. La baisse des investissements attendue dans les domaines industriels et énergétiques nous pousse à accélérer nos démarches de diversification. Pour l'activité Bois énergie : nous attendons une forte croissance (25 %) confirmant à la fois le dynamisme du marché et la position stratégique et le savoir-faire d'EURO ÉNERGIES, leader du marché via ses marques Woodstock ® et Crépito ® . Jusqu'à présent

la pandémie a eu peu d'impact sur l'activité de cette branche du Groupe. Elle dispose d'un stock important en préparation de la nouvelle saison et de nouvelles capacités industrielles et logistiques avec la mise en service prochaine de l'usine BOIS- FACTORY 70. Les objectifs affichés dans la Loi de programmation pluriannuelle de l'énergie confortent les perspectives positives de ce marché. RAPPORT DE GESTION court et moyen terme, le plan de relance annoncé par l'exécutif et soutenu au niveau européen devrait permettre une nette relance de l'activité du bâtiment et de la rénovation. Le Groupe Poujoulat est particulièrement bien placé pour tirer profit de cette évolution

et du Green Deal annoncé par la Commission européenne. D'une manière générale, les ambitions réitérées d'accélération en matière de transition énergétique sont des signaux positifs pour le Groupe. 6. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Pour accélérer son développement et sa transformation, le Groupe Poujoulat a nettement renforcé son activité de recherche et développement qui concerne les conduits métalliques, les systèmes d'évacuation de fumée et le développement des énergies renouvelables. Les dépenses de la période ressortent à 1 705 milliers d'euros et sont comptabilisées en charges. 7. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS À LA DATE DE CLÔTURE ET EFFETS POST CLÔTURE L'épidémie du coronavirus, dont il est encore difficile de mesurer l'ampleur et la durée, s'est propagée dans le monde entier depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France et d'autres pays européens ont pris des mesures de confinement de février à mai 2020, afin de limiter la propagation du virus. 79 Les conséquences de cette crise sanitaire ont généré un très fort ralentissement de notre activité dès la deuxième quinzaine de mars 2020. Notre production a été fortement diminuée pendant plusieurs semaines mais nous avons néanmoins répondu aux urgences de nos clients tout en soutenant notre chaîne économique. Les activités essentielles telles que la production d'énergie (bois énergie) et les produits liés aux secteurs de la santé et de l'agroalimentaire ont été poursuivis. Le déconfinement progressif a permis de relancer largement notre production et notre logistique. Une nette reprise d'activité est constatée depuis quelques semaines. Il est également rappelé que POUJOULAT SA, maison mère, a sollicité un prêt garanti par l'État (PGE), intégrant nos besoins éventuels de trésorerie si la crise devait se prolonger sur les mois à venir. À ce titre, nos partenaires bancaires du Groupe ont accordé un montant de 18 millions d'euros et un premier déblocage de 8 millions d'euros a été opéré en juin. Dans cette période intermédiaire, nous avons également bénéficié du dispositif de « chômage partiel ». Des mécanismes similaires ont également été activés pour certaines filiales étrangères du Groupe. 8. INFORMATIONS PRO FORMA Nous estimons qu'aucune information ne nécessite d'être présentée en pro forma. B. Rapport de gestion de Poujoulat SA 1. EXAMEN DES COMPTES SOCIAUX Les comptes annuels qui vous sont soumis sont établis selon les formes et méthodes d'évaluation prescrites par les textes en vigueur et précisées dans l'annexe. Celles-ci n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Sur l'exercice, le chiffre d'affaires net ressort à 108 115 milliers d'euros et se répartit comme suit : Par familles de produits % Par familles de clients % Sorties de toit et accessoires 11 Distribution spécialisée 76 Conduits à double paroi 58 Constructeurs et installateurs 8 Conduits à simple paroi et conduits flexibles 23 Spécialistes de la cheminée 9 Autres produits 8 Exportation 7 TOTAL 100 TOTAL 100 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 80 Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation représente 7 629 milliers d'euros au 31 mars 2020 et se répartit ainsi : (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 ROYAUME-UNI 2301 2 937 BELGIQUE / PAYS-BAS 2 898 2 662 SUISSE 730 699 PAYS SCANDINAVES 433 417 POLOGNE 248 223 ITALIE 454 212 IRLANDE 42 75 ESPAGNE 112 107 ALLEMAGNE 76 70 AUTRES PAYS DE L'UE 78 132 AUTRES PAYS HORS UE 257 212 TOTAL 7 629 7 746 Le résultat d'exploitation s'élève à 1 420 milliers d'euros sur l'exercice contre 845 milliers d'euros au cours de l'exercice précédent. Le résultat financier s'établit à 601 milliers d'euros à la clôture de l'exercice, contre 959 milliers d'euros au 31 mars 2019. Le résultat courant avant impôt est de 2 022 milliers d'euros contre 1 804 milliers d'euros au 31 mars 2019. Le résultat exceptionnel est de 544 milliers d'euros contre 139 milliers d'euros au 31 mars 2019. L'intéressement ressort à 1 077 milliers d'euros contre 810 milliers d'euros au 31 mars 2019. L'impôt sur les bénéfices s'élève à 205 milliers d'euros sur l'exercice contre -605 milliers d'euros au 31 mars 2019. Le résultat net de l'exercice s'établit à 2 360 milliers d'euros contre 2 548 milliers d'euros au 31 mars 2019. L'effectif moyen sur l'exercice ressort à 685 salariés (386 ouvriers, 180 employés, 119 cadres et assimilés) contre 700 salariés au 31 mars 2019. Le total du bilan net ressort à 154 168 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 148 344 milliers d'euros au 31 mars 2019. L'actif immobilisé net se situe à 86 444 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 75 016 milliers d'euros au 31 mars 2019. Les acquisitions de l'exercice se décomposent : (En milliers d'euros) Immobilisations incorporelles 276 Immobilisations corporelles • Terrains et aménagements 367 • Bâtiments et agencements 2 427 • Matériels et outillages 4 273 • Autres immobilisations corporelles 266 • Immobilisations corporelles en cours 3 308 • Avances et acomptes 107 Immobilisations financières • Augmentation des participations 10 843 • Augmentation autres immobilisations financières 250 TOTAL 22 117 Les acquisitions portent principalement sur l'automatisation des process industriels et sur l'extension du bâtiment de la filiale polonaise et réaménagements associés. Les acquisitions financières correspondent essentiellement l'augmentation de capital sur EURO ÉNERGIES pour 10 millions d'euros. L'actif net circulant ressort à 67 557 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 73 024 milliers d'euros au 31 mars 2019. Les stocks nets passent globalement de 20 907 milliers d'euros au 31 mars 2019 à 19 642 milliers d'euros au 31 mars 2020. Les créances « clients et comptes rattachés » passent de 18 563 milliers d'euros au 31 mars 2019 à 15 123 milliers d'euros au 31 mars 2020. Les autres créances passent de 32 433 milliers d'euros au 31 mars 2019 à 31 307 milliers d'euros au 31 mars 2020. Au passif, les capitaux propres s'établissent à 78 210 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 76 673 milliers d'euros au 31 mars 2019, et représentent 51 % du total du bilan. Le total des soldes d'emprunts et dettes financières se situe à 55 067 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 49 236 milliers d'euros au 31 mars 2019. Les autres dettes ressortent à 20 028 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 22 061 milliers d'euros au 31 mars 2019. Le total des emprunts et dettes financières à plus d'un an représente 26 795 milliers d'euros. Est joint, en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 mars 1967. 2. FILIALES ET PARTICIPATIONS Les variations significatives de périmètre sont mentionnées dans le rapport de gestion du Groupe. 3. INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Conformément à l'art D441-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous fournit les informations requises sur les délais de paiement, à savoir : Nombre et montant total TTC des factures reçues non réglées à

la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage

au montant total des achats de l'exercice.

la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice. Nombre et montant total TTC des factures émises non réglées à

la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage

au chiffre d'affaires de l'exercice. RAPPORT DE GESTION 81 Article D. 441 I.-1° : Factures reçues non réglées 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours TOTAL à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (indicatif) jours jours jours et plus (1 jour et +) (A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT : Nombre de factures concernées 9 x x x x 304 Montant total des factures concernées en TTC (En milliers d'euros) 38 55 550 40 - 645 Pourcentage du montant total des achats de l'exercice en TTC 0,04 % 0,06 % 0,64 % 0,05 % - 0,75 % (B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES ET CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES : Nombre de factures exclues Néant Montant total des factures exclues en TTC (En milliers d'euros) Néant (C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉS (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) : Les retards de paiement sont calculés par différence entre la date d'arrêté des comptes et les dates d'échéance mentionnées sur les factures d'achat. Article D. 441 I.-2° : Factures émises non réglées 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours TOTAL à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (indicatif) jours jours jours et plus (1 jour et +) (A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT : Nombre de factures concernées 796 x x x x 2 253 Montant total des factures concernées en TTC (En milliers d'euros) 550 89 871 562 - 1 522 Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice en TTC 0,43 % 0,07 % 0,68 % 0,44 % - 1,18 % (B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES ET CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES : Nombre de factures exclues 825 Montant total des factures exclues en TTC (En milliers d'euros) 419 (C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉS (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) : Les retards de paiement sont calculés par différence entre la date d'arrêté des comptes et les dates d'échéance mentionnées sur les factures de vente, elles-mêmes issues de la LME. La société POUJOULAT SA privilégie le paiement comptant avec escompte. Au cours de l'exercice, les escomptes obtenus représentent 1,45 % des achats éligibles, contre 1,48 % l'an passé. Si les fournisseurs avaient été réglés à échéance, les dettes fournisseurs se seraient élevées à 11 927 milliers d'euros au lieu de 8 470 milliers d'euros. 4. PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 mars 2020 représentait moins de 0,2 % des actions. La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel dans le cadre d'un Plan d'Épargne d'Entreprise ou d'un Fond Commun Placement d'Entreprise selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce était nulle au 31 mars 2020. 5. DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts (C.G.I.), nous vous signalons la prise en charge par la Société d'une somme globale de 181 185 euros correspondant des amortissements et loyers excédentaires non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I.) ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges. 6. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Les frais de recherche et de développement concernent les différents projets menés par le laboratoire CÉRIC et, le cas échéant, en collaboration avec la Direction technique de la Société. Les coûts engendrés par cette activité sont portés en charge sur l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Pour l'exercice 2019-2020, ils s'élèvent à 1 390 milliers d'euros. 7. PERSPECTIVES Pour l'exercice 2020/21, la société POUJOULAT SA table sur un recul de ses ventes de l'ordre de 15 %. Nous anticipons un marché de construction neuve en baisse sensible du fait de l'absence d'activité sur les chantiers pendant le confinement. Nous prévoyons une activité plus soutenue dans le domaine de la rénovation. En effet, les besoins en termes d'efficacité énergétique sont considérables et la transition vers les énergies renouvelables s'accélère. Par ailleurs les investissements réalisés dans nos filiales étrangères doivent se traduire par une bonne tenue du chiffre d'affaires à l'exportation et la prise de parts de marché. Afin de limiter l'impact de cette baisse d'activité et ses conséquences sur les marges, un effort important d'optimisation des coûts a été engagé conduisant à un abaissement sensible du seuil de rentabilité. Les mesures d'accompagnement mises en place rapidement par l'État permettent également d'amortir pour partie l'effet de cette crise. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 82 Le travail de fond engagé depuis 18 mois en matière d'optimisation des achats et de productivité doit également concourir à préserver au mieux les résultats. Malgré toutes ces mesures nous anticipons une forte baisse de nos résultats mais notre cashflow devrait néanmoins rester nettement positif. La société POUJOULAT dispose d'une structure financière solide et de lignes de crédit lui permettant de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire avec sérénité. Cette solidité permet de poursuivre la mise en œuvre de nos projets de développement qu'il s'agisse d'innovation, de digitalisation, de productivité et de transformation écologique. Elle permet également de continuer à investir dans un actif stratégique - la marque Cheminées Poujoulat - dont la notoriété et la réputation progressent nettement. En cultivant ainsi son avance sur la concurrence, la société POUJOULAT est en position de force pour profiter de toutes les opportunités de marché qui se présenteront dans les mois à venir. 8. ÉVOLUTIONS DES AFFAIRES DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ La société POUJOULAT SA a conforté ses parts de marchés dans un contexte concurrentiel très intense. Elle renforce ainsi son rôle de leader européen du marché des conduits de cheminée et sorties de toit métalliques. Elle a accru ses investissements industriels pour accroître sa compétitivité et conforter ses capacités. Elle a également renforcé sa participation dans sa filiale EURO ÉNERGIES dont le développement s'accélère. Bien que sa rentabilité ait diminué sur le denier exercice (notamment du fait du confinement qui a amputé l'exercice de 2 semaines), la société POUJOULAT dispose d'une structure financière solide qui lui permet à la fois de faire face à tous ses engagements mais surtout d'investir pour préparer l'avenir, qu'il s'agisse d'améliorer la productivité ou d'innover en permanence. Il est également rappelé que POUJOULAT SA a sollicité un prêt garanti par l'État (PGE), si la crise devait se prolonger sur une longue période. À ce titre, ses partenaires bancaires lui ont accordé un montant de 18 millions d'euros et un premier déblocage de 8 millions d'euros a été opéré en juin. L'endettement à long terme reste bien maîtrisé au regard des fond propres. Rappelons par ailleurs que la société POUJOULAT règle la plupart de ses fournisseurs comptant contre escompte ce qui a pour résultat de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement et de conforter la trésorerie de ses fournisseurs. 9. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS À LA DATE DE CLÔTURE ET EFFETS POST CLÔTURE L'épidémie du coronavirus, dont nous ignorons encore l'ampleur et la durée, s'est propagée dans le monde entier depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de confinement en mars dernier afin de limiter la propagation du virus. Les conséquences de cette crise sanitaire ont généré un très fort ralentissement de notre activité sur la deuxième quinzaine de mars. Notre production a été fortement diminuée pendant plusieurs semaines mais nous avons néanmoins répondu aux urgences de nos clients tout en soutenant notre chaîne économique. Le déconfinement progressif, qui a débuté le 11 mai dernier, nous a permis de relancer largement notre production et notre logistique. Une nette reprise d'activité est constatée depuis quelques semaines. Il est également rappelé que POUJOULAT SA a sollicité un prêt garanti par l'État (PGE), intégrant nos besoins éventuels de trésorerie si la crise devait se prolonger sur les mois à venir. À ce titre, nos partenaires bancaires ont accordé un montant de 18 millions d'euros et un premier déblocage de 8 millions a été opéré en juin. Dans cette période intermédiaire, nous avons également bénéficié du mécanisme de « chômage partiel ». 10. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons compte ci-après de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l'exercice à chaque mandataire social par la Société. Les membres du Conseil d'Administration et les Directeurs Généraux ne perçoivent aucune rémunération ni aucun avantage de quelque nature que ce soit de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce RAPPORT DE GESTION 83 Ont perçu au cours de l'exercice écoulé : Contrat de travail Mandat Membre Société disposant Rémunérations Avantages / Directeur du Conseil d'admin. d'un contrôle Total par brutes en nature Général (jetons de présence) exclusif ou conjoint mandataire Jean MENUT Membre du CA 27 280 27 280 André PRUNIER Membre du CA 27 280 27 280 Hedwige DE PENFETENYO Membre du CA 11 080 11 080 Jérôme COIRIER Membre du CA 11 080 11 080 Florence COIRIER Membre du CA 11 080 11 080 Frédéric COIRIER Pdt du CA - 6 240 86 400 11 080 70 000 173 720 Jean-François BÉNOT Directeur Administratif et Financier 102 979 4 806 28 200 135 985 Gildas LÉAUTÉ Directeur Commercial 101 727 4 377 28 200 134 304 Stéphane THOMAS Directeur Stratégie et Développement 105 483 5 839 28 200 139 522 Christophe ORDUREAU Directeur Industriel 94 667 3 920 28 200 126 787 11. BOURSE ET ACTIONNARIAT Le nombre d'actions POUJOULAT en circulation sur Euronext Growth Paris est de 1 959 000. Nombre Valeur (En euros) de titres nominale Montant À l'ouverture 1 959 000 6,125 12 000 000 Émis Remboursés À la clôture 1 959 000 6,125 12 000 000 Mi-juillet 2020, le cours de bourse de l'action POUJOULAT SA s'établit à 21,20 euros, contre 21,40 euros au 31 mars 2019. Un an plus tôt, ces chiffres étaient respectivement 32,00 euros et 34,80 euros. Durant l'exercice 2019-2020, 26 826 titres ont été échangés à un cours moyen de 25,947 euros. À fin juin 2020, le capital social se compose de 1 959 000 titres qui se répartissent comme suit : SAS SOPREG contrôlée par la SMFC (famille COIRIER) ......................................... 47,3 % Famille COIRIER (dont SMFC).............................................................................. 22,1 % Public et établissements financiers* .................................................................... 30,6 % OCEAN PARTICIPATIONS est le 2e actionnaire après la famille COIRIER et possède 8,02 % du capital de POUJOULAT. À notre connaissance, les établissements suivants ont une détention directe ou indirecte comprise entre 2 % et 5 % : ARKEA et UNEXO. Conformément à l'article L. 233-13 du Code de commerce, il est précisé que nous n'avons pas eu connaissance de dépassement de seuil au cours de l'exercice. En vertu des articles L 621-18-2 du Code monétaire et financier et 223.26 RGAMF relatifs aux opérations sur titres des dirigeants et personnes assimilées, nous vous informons qu'il n'y a pas eu d'opérations de vente ou d'achat de titres POUJOULAT SA par les sociétés SOPREG, STAGE ou SMFC. 12. DÉTENTION PAR POUJOULAT SA DE SES PROPRES ACTIONS Au titre du contrat de liquidité confié par POUJOULAT SA à Portzamparc Société de Bourse depuis le 1er septembre 2018, les opérations suivantes ont été réalisées en cours d'exercice : Titres d'autocontrôle Nombre de titres Titres au 31 mars 2019 3 934 Achats 3 842 Ventes 3 106 Titres au 31 mars 2020 4 670 Au cours de l'exercice 2019-2020, aucune opération sur actions propres n'a été réalisée en dehors du contrat de liquidité présenté ci-dessus. Ainsi, à la clôture de l'exercice, la Société auto-détient 4 670 actions POUJOULAT soit 0,24 % du capital social. 13. PROJET DE RACHETER PAR LA SOCIÉTÉ SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L.225-209 DU CODE DE COMMERCE Nous sollicitons l'Assemblée Générale pour renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce. Si vous renouvelez cette autorisation d'achat, il conviendra de prévoir : une délégation pour une période de dix-huit mois,

dix-huit mois, un volume d'achat cumulé limité à 5 % du nombre d'actions composant le capital social ;

un prix maximum d'achat fixé à 50 euros par action ;

les motifs d'acquisition suivants :

assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de

RAPPORT FINANCIER 2019-2020 84 l'action POUJOULAT par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF, conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,

procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, dans le cadre de l'autorisation conférée ou à conférer par l'Assemblée Générale extraordinaire. Cette autorisation mettrait fin à celle donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 13 septembre 2019 dans sa cinquième résolution. 14. PROJET D'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL Nous vous avons réunis en Assemblée Générale à titre Extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits,

délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de

la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,

la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

ou de répartir les titres non souscrits,

L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,

augmentation du capital social au profit des salariés,

suppression du Droit préférentiel de souscription au profit des salariés,

pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, l'effet de vous demander de vous prononcer sur l'octroi de délégations globales de compétence à votre Conseil d'Administration en vue de décider et réaliser une ou plusieurs augmentations de capital.

L'octroi de telles délégations permettrait, en effet et, à votre Conseil d'Administration, de bénéficier, dans les limites et le cadre fixés par les actionnaires, de la souplesse et de la réactivité nécessaires pour procéder, au moment et selon les modalités qui seront opportunes, aux levées de fonds nécessaires au développement de la Société et au financement de ses investissements. A. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES EN VUE D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES Ces délégations ont pour objet de conférer au Conseil d'Administration toute latitude pour procéder aux époques de son choix à l'émission d'actions ordinaires pendant une période de 26 mois. Pour chacune des émissions d'actions ordinaires le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l'article L 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l'assemblée, lorsque le Conseil d'Administration constate une demande excédentaire. B. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES EN VUE D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION Nous vous proposons de fixer le montant global, prime d'émission incluse, maximum des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation à 5 000 000 euros. Au titre de cette délégation, les émissions d'actions ordinaires seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait utiliser les facultés suivantes : limiter l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devrait astreindre au moins les 3/4 de l'émission décidée pour que cette imitation soit possible,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. C. DÉLÉGATIONS AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES EN VUE D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR OFFRE AU PUBLIC. Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires serait supprimé avec la faculté pour le Conseil d'Administration de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité. Le montant global, prime d'émission incluse, des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 5 000 000 euros. RAPPORT DE GESTION La somme revenant ou devant revenir à la Société serait déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires au moment où le Conseil d'Administration mettra en œuvre la délégation. Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires, le montant des souscriptions devrait atteindre au moins les 3/4 de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES EN VUE D'ÉMETTRE

DES ACTIONS ORDINAIRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR UNE OFFRE VISÉE

AU II DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires serait supprimé. Le montant global, prime d'émission incluse, des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 5 000 000 euros. Il serait en outre limité à 20 % du capital par an. Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des actions susceptibles d'être émises sur la base de la délégation permettant d'émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public. La somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ordinaires émises serait déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires au moment où le Conseil d'Administration mettra en œuvre la délégation.

Si vous acceptez ces propositions, cette délégation de compétence générale privera d'effet toutes les délégations antérieures ayant le même objet. Nous vous rendrons compte de l'utilisation de ces délégations dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 15. AFFECTATION DU RÉSULTAT Nous vous proposons d'affecter comme suit le résultat de l'exercice : Origines du résultat à affecter (En euros) Résultat bénéficiaire de l'exercice 2 360 164 Reprise du report à nouveau créditeur antérieur 11 687 TOTAL 2 371 851 Affectation proposée (En euros) Dividendes 783 600 Autres réserves 1 580 000 Solde au report à nouveau 8 251 TOTAL 2 371 851 Le dividende par action serait de 0,40 euro. Le montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40 % (Article 158-3-2º du C.G.I.) s'élèverait à 783 600 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution. Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seraient de 77 426 114 euros. Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant- dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard

le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende. L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans

ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes. Le paiement des dividendes interviendra au plus tard le 15 novembre 2020. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 86 Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes : Exercice clos Exercice clos Exercice clos (En euros) le 31/03/2017 le 31/03/2018 le 31/03/2019 Dividendes distribués 783 600 979 500 783 600 Dividendes par action 0,40 0,50 0,40 Dividendes distribués éligibles (à l'abattement de 40 %) 783 600 979 500 783 600 Dividendes distribués non éligibles Néant Néant Néant 16. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Conformément à l'article L. 225-88 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé. Votre Commissaire aux Comptes est dûment avisé des conventions relatives à son rapport spécial. 17. CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Nous allons maintenant vous donner lecture des rapports de vos Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et annuels ainsi que de leur rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 18. SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Nous vous informons du décès de Monsieur Jean Menut intervenu le 9 novembre 2019. Nous vous précisons qu'aucun mandat des autres membres du Conseil d'Administration n'est arrivé à expiration. 19. FIXATION DU MONTANT ANNUEL DE LA RÉMUNÉRATION À ALLOUER AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Ex. Jetons de Présence) Nous vous rappelons que l'enveloppe globale de la rémunération allouée par l'Assemblée Générale du 14 septembre 2018 aux membres du Conseil d'Administration est de 98 880 euros. 20. SITUATION DES MANDATS DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES Nous vous rappelons que les mandats des co-Commissaires aux Comptes, titulaires et suppléants, ne sont pas arrivés à expiration : Les fonctions de la SAS Groupe Y Audit, co-Commissaire

aux Comptes titulaire se poursuivent jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.

co-Commissaire aux Comptes titulaire se poursuivent jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. Les fonctions de la SARL ACCIOR Consultants, co-Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Olivier Charrier, co-Commissaire aux Comptes suppléant se poursuivent jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021. RAPPORT DE GESTION 87 C. Rapport sur le gouvernement de l'Entreprise 1. INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Conformément aux dispositions des articles L. 225-37 alinéa 6, L. 225-68 alinéa 6 et L. 226-10-1 alinéa 1er, nous vous présentons notre rapport sur le gouvernement d'entreprise. Au 31 mars 2020, les administrateurs sont : Monsieur Frédéric COIRIER,

Madame Florence COIRIER,

Monsieur Jérôme COIRIER,

Madame Hedwige DE PENFENTENYO,

Monsieur André PRUNIER, Le Conseil d'Administration est ainsi composé de 3 hommes et 2 femmes. MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE Conformément à l'article R 225-102du Code de commerce, nous vous rappelons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1du Code de commerce. Le Conseil d'Administration a décidé en date du 14 septembre 2018 d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. En tant que de besoin, nous vous rappelons également que Monsieur Frédéric COIRIER est assisté de 4 Directeurs Généraux Délégués, en la personne de : Monsieur Jean-François BÉNOT, qui cumule son mandat avec ses fonctions salariales de Directeur Administratif et Financier,

Gérante de la SARL ROC (Recherche Organisation Conseil) MADAME FLORENCE COIRIER ÉPOUSE GIRAUDON • Administrateur de la SA POUJOULAT MONSIEUR JÉROME COIRIER, Administrateur de la SA POUJOULAT

Président de la SAS FINANCIÈRE DE BERCE MONSIEUR FRÉDÉRIC COIRIER, Administrateur et Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la SA POUJOULAT ;

Président de la SAS STAGE

Gérant de la Société SMFC

Représentant de la Société SMFC, Présidente de la SAS SOPREG

Directeur général de la SAS SOPREG

Représentant permanent de POUJOULAT SA dans : - SAS TÔLERIE FORÉZIENNE

- SAS WESTAFLEX BÂTIMENT

- POUJOULAT SA (Belgique)

- SAS EURO ÉNERGIES

- SAS BEIRENS

- POUJOULAT BACA (Turquie) jusqu'au 14 janvier 2020, date de fermeture définitive de la société SAS AMPERYA 79

Représentant permanent de POUJOULAT SA, Administrateur et Vice-Présidente de l'Association AGÉCIC

Vice-Présidente de l'Association AGÉCIC Administrateur et représentant permanent de POUJOULAT SA (Belgique) dans POUJOULAT BELUX (Belgique)

Administrateur unique de CHIME-FLEX (Suisse)

CHIME-FLEX (Suisse) Gérant de TECHNI-FLEX (Suisse)

TECHNI-FLEX (Suisse) Président de POUJOULAT UK Ltd (R-U)

(R-U) Administrateur délégué de POUJOULAT BACA (Turquie) jusqu'au 14 janvier 2020, date de fermeture définitive de la société

Membre du directoire de POUJOULAT SP ZOO

Gérant de POUJOULAT GmbH (Allemagne)

Administrateur et Président du Conseil d'Administration de VL STAAL (Danemark) RAPPORT FINANCIER 2019-2020 88 Administrateur de DST (Danemark)

Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS EURO ÉNERGIES, elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 36

elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 36 Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS EURO ÉNERGIES, elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 42

elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 42 Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS EURO ÉNERGIES, elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 70

elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 70 Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS EURO ÉNERGIES elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 81

elle-même Présidente de SAS BOIS- FACTORY 81 Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS EURO ÉNERGIES, elle-même Présidente de SAS SEF 42

elle-même Présidente de SAS SEF 42 Représentant Permanent de la SA POUJOULAT, Présidente de la SAS BEIRENS, elle-même Présidente de SAS MCC2I FRANCE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BÉNOT, Directeur Général Délégué de la SA POUJOULAT

Représentant permanent de POUJOULAT SA dans POUJOULAT BV (Pays-Bas)

(Pays-Bas) Directeur général de la SAS EURO ÉNERGIES MONSIEUR GILDAS LÉAUTÉ, Directeur Général Délégué de la SA POUJOULAT

Directeur général de la SAS BEIRENS

Administrateur de VL STAAL (Danemark)

Représentant légal de BAO ZHU LI (Chine) MONSIEUR CHRISTOPHE ORDUREAU, Directeur Général Délégué de la SA POUJOULAT

Directeur général de la SAS BEIRENS MONSIEUR STÉPHANE THOMAS, Directeur Général Délégué de la SA POUJOULAT

Administrateur et Président de la SA POUJOULAT (Belgique)

Administrateur de la SA POUJOULAT BELUX (Belgique) 3. CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L 225-37-4 DU CODE DE COMMERCE En application des dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions, ne portant pas sur des opérations courantes et non conclues à des conditions normales, intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital : Entre la Société SOPREG et la SAS BEIRENS : Personne concernée : F. COIRIER

Entre la Société SOPREG et la SAS BEIRENS : Personne concernée : F. COIRIER Nature et objet : prestations de services La Société SOPREG a facturé à la Société BEIRENS des prestations de services pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour un montant hors taxes de 12 000 euros et aucun remboursement de frais. Entre la Société SOPREG et la SAS TÔLERIE FORÉZIENNE : • Personne concernée : F. COIRIER • Nature et objet : prestations de services La Société SOPREG a facturé à la Société TÔLERIE FORÉZIENNE des prestations de services pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour un montant hors taxes de 6 000 euros et aucun remboursement de frais. RAPPORT DE GESTION 89 4. RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES Conformément à l'article L.225-100 al 7 du Code de commerce, nous vous présentons un récapitulatif des délégations de compétences accordées par l'Assemblée Générale au Directoire dans le domaine des augmentations de capital. Suite au changement de mode de gouvernance adopté lors de l'AGE du 14 septembre 2018, ces délégations ont été transférées au Conseil d'Administration dans la 10e résolution de cette même AGE.

Mise en œuvre : néant Assemblée Générale Extraordinaire du 14 septembre 2018 (2e résolution) Nature de l'augmentation du capital envisagée : émission d'actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public

Montant de l'augmentation du capital envisagée :

Mise en œuvre : néant Assemblée Générale Extraordinaire du 14 septembre 2018 (3e résolution) Nature de l'augmentation du capital envisagée : émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

L.411-2 du Code monétaire et financier Montant de l'augmentation du capital envisagée :

Mise en œuvre : néant B. DÉLÉGATION DE POUVOIRS Néant Le Conseil d'Administration vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. Le Conseil d'Administration, Le 11 septembre 2020. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 90 RÉSULTATS FINANCIERS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES (En euros) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1 - SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D'EXERCICE : Capital social 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Nombre d'actions ordinaires existantes 1 959 000 1 959 000 1 959 000 1 959 000 1 959 000 2 - RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES : Chiffre d'affaires hors taxes 106 747 859 103 747 323 109 900 138 111 476 897 108 114 813 Résultat avant impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 8 532 237 7 118 179 7 831 901 6 913 421 7 020 362 Impôts sur les bénéfices (596 752) (680 855) (407 969) (605 085) 205 348 Participation des salariés due au titre de l'exercice y compris forfait social - 80 308 308 941 - Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 3 386 308 3 014 736 3 789 090 2 547 778 2 360 164 Montant des bénéfices distribués 783 600 783 600 979 500 783 600 783 600 3 - RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À UNE SEULE ACTION : Résultat après impôts, participation des salariés mais avant amortissements et provisions 4,66 3,94 4,00 3,84 3.48 Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 1,73 1,54 1,93 1,30 1,20 Dividendes versés par action 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 4 - PERSONNEL : Nombre de salariés 728 680 668 700 685 Montant de la masse salariale 23 673 358 22 432 611 22 889 145 23 394 261 23 810 582 Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres soc.) 9 630 448 9 275 727 9 370 735 9 448 555 9 270 209 91 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 92 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT AU 31 MARS 2020 A. Compte de résultat consolidé Résultat consolidé (En milliers d'euros) Notes 2019/2020 2018/2019 Chiffre d'affaires IV 241 758 231 958 Production stockée (822) (203) Achats consommés V (155 836) (152 381) Charges de personnel VI (66 175) (64 021) Impôts et taxes VIII (4 258) (4 490) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions IX et X (11 055) (8 239) Autres produits et charges opérationnels courants (32) (375) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 3 579 2 249 Autres produits et charges opérationnels non courants XI 421 (36) Dépréciations des écarts d'acquisition XI (105) (105) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 3 895 2 108 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie - 9 Coût de l'endettement financier brut (731) (796) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET XII (731) (787) Autres produits et charges financiers XIII 64 (166) Impôts sur le résultat XIV (584) (348) Résultat des sociétés mises en équivalence XV 1 (16) RÉSULTAT NET AVANT RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION 2 517 791 RÉSULTAT NET D'IMPÔT DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION XXXIV (106) (307) RÉSULTAT NET 2 411 484 PART DU GROUPE 2 207 304 INTÉRÊTS MINORITAIRES XVI 204 180 Résultat net (part du Groupe) par action 1,13 euros 0,16 euro Résultat net dilué (part du Groupe) par action 1,13 euros 0,16 euro RÉSULTAT NET PAR ACTION Le mode de calcul des résultats nets par action est énoncé dans la norme IAS 33. Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Pour le calcul du résultat dilué par action, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Les actions ordinaires sont traitées comme dilutives si et seulement si leur conversion en actions ordinaires aurait pour effet de réduire le bénéfice net par action. Le calcul des actions dilutives est réalisé selon la méthode du rachat d'actions. COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 93 B. Bilan consolidé 31 mars 31 mars Actif consolidé (En milliers d'euros) Notes 2020 2019 Goodwill XVII 11 721 10 529 Immobilisations incorporelles XVIII 2 428 2 842 Immobilisations corporelles XIX 85 773 72 053 Droits d'utilisation XIX 3 953 - Titres mis en équivalence XV 125 124 Actifs financiers disponibles à la vente XX 327 139 Actifs financiers non courants XX 623 311 Autres actifs non courants XXI 2 917 4 185 Actifs d'impôts différés XXIX 816 592 ACTIF NON COURANT 108 683 90 776 Actifs des activités destinées à être cédées XXXIV 100 253 Stocks et en-cours XXII 43 026 40 912 Clients XXIII 35 552 40 046 Autres créances XXIV 8 097 7 427 Autres actifs courants XXV - 146 Trésorerie et équivalents de trésorerie XXVI 8 463 1 930 ACTIF COURANT 95 238 90 714 TOTAL DE L'ACTIF CONSOLIDÉ 203 920 181 490 31 mars 31 mars Passif consolidé (En milliers d'euros) Notes 2020 2019 Capital 12 000 12 000 Réserves de conversion (26) 98 Titres d'auto-contrôle (133) (137) Réserves consolidées 69 657 70 007 Résultat consolidé 2 206 304 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE XXVII 83 704 82 272 Intérêts minoritaires 1 168 (48) CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 84 872 82 224 Provisions XXVIII 6 220 5 674 Provisions sur titres mis en équivalence - - Passifs d'impôts différés XXIX 571 728 Dettes sur droits d'utilisation non courantes XXXIII 3 229 - Autres passifs non courants XXX 51 811 34 100 PASSIF NON COURANT 61 831 40 502 Passifs des activités destinées à être cédées ou abandonnées XXXV 7 13 Fournisseurs XXXI 16 466 19 726 Endettement courant XXXII 19 864 19 640 Dettes sur droits d'utilisation courantes XXXIII 733 - Autres passifs courants XXXIV 20 147 19 384 PASSIF COURANT 56 217 58 763 TOTAL DU PASSIF CONSOLIDÉ 203 920 181 490 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 94 C. Tableau des flux de trésorerie consolidés (En milliers d'euros) OPÉRATIONS D'EXPLOITATION : Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) Résultat des sociétés mises en équivalence Amortissements et provisions Plus et moins-values de cession Impôts différés Autres CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT Variation des stocks Variation des créances Variation des dettes FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS : Acquisition d'immobilisations Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres Produits de cession des actifs immobilisés Variation des créances et dettes sur immobilisations Acquisition/cession d'entités nette de la trésorerie acquise FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS OPÉRATIONS DE FINANCEMENT : Souscriptions d'emprunts Remboursements d'emprunts Remboursements des droits d'utilisation (IFRS 16) Augmentation des capitaux propres Actions propres Variation des autres dettes financières Dividendes versés aux actionnaires FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT INCIDENCE ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE VARIATION DE LA TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 2019/20202018/2019 2 410 500 (1) (16) 11 095 8 699 475 28 404 (360) 1 016 (84) 15 399 8 767 2 335 (1 544) (3 088) 3 697 2 250 (2 552) 13 902 8 368 (612) (607) (23 126) (9 892) (38) (53) 451 179 897 484 (110) (135) (22 538) (10 024) 32 411 9 354 (14 812) (8 010) (1 548) - - - (133) (136) (703) (632) (782) (992) 14 433 (416) 63 - 10 NR* 5 870 (2 072) (8 738) (6 666) (2 868) (8 738) * Non Renseigné COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 95 D. Tableau de variation des capitaux propres consolidés Titres Résultats Réserves et Réserves Total parts Intérêts (En milliers d'euros) Capital Auto-contrôle consolidés conversion du Groupe minoritaires TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31 MARS 2018 12 000 - 70 821 18 82 839 (324) 82 515 Écarts actuariels - - - - - - Variation de la juste valeur des instruments financiers - - - - - - Distribution de dividendes - - (979) - (979) (13) (992) Réserves de conversion - - - 80 80 5 85 Résultat consolidé de l'exercice 18/19 - - 304 - 304 180 484 Variation de périmètre - - - - - 95 95 Autres variations - (137) 167 - 30 8 38 CAPITAUX PROPRES AU 31 MARS 2019 12 000 (137) 70 311 98 82 272 (48) 82 224 Écarts actuariels - - - - - - - Variation de la juste valeur des instruments financiers - - - - - - - Distribution de dividendes - - (782) - (782) (1) (783) Réserves de conversion - - - 3 3 - 3 Résultat consolidé de l'exercice 19/20 - - 2 207 - 2 207 204 2 411 Variation de périmètre - 136 (136) - 1 011 1 011 Autres variations - 4 (2) 2 4 2 6 CAPITAUX PROPRES AU 31 MARS 2020 12 000 (133) 71 870 (33) 83 704 1 168 84 872 E. État du résultat global consolidé 31 mars 31 mars (En milliers d'euros) 2020 2019 RÉSULTAT NET 2 411 484 Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat : Gains et pertes actuariels - - Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat - - TOTAL DES ÉLÉMENTS QUI NE SERONT PAS RECLASSÉS EN RÉSULTAT - - Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat : Actifs financiers disponibles à la vente - - Couverture des flux de trésorerie - - Écart de conversion - 85 Impôt sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat - - TOTAL DES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RECLASSÉS EN RÉSULTAT - 85 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE, NETS D'IMPÔTS - 85 RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2 411 569 Part du Groupe 2 207 384 Intérêts minoritaires 204 185 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 96 F. Notes annexes aux états financiers consolidés au 31/03/2020 GÉNÉRALITÉS NOTE I - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES POUJOULAT SA (« la Société ») est une entreprise domiciliée en France. Les actions de la Société sont cotées sur le marché Euronext Growth ». La Société applique les normes IFRS. Le Groupe Poujoulat conçoit, fabrique et commercialise

des systèmes d'évacuation de fumée. Parallèlement, le Groupe poursuit le développement de son activité bois énergie par le négoce et la transformation de combustibles.

Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2020 comprennent les états financiers de la Société et de ses filiales (l'ensemble désigné comme « le Groupe »). Les données de l'exercice clos le 31 mars 2019 sont présentées à titre comparatif. Les états financiers consolidés incluent : le résultat consolidé sur la performance financière,

le bilan consolidé sur la situation financière,

le tableau de variation des capitaux propres consolidés,

le tableau des flux de trésorerie consolidés,

l'état du résultat global, Ainsi que les présentes notes annexes qui ont été arrêtées par le Conseil d'Administration le 11 septembre 2020. (1) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL IFRS En application du règlement Européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) applicables au 31 mars 2020, adoptées par l'Union Européenne. Ces normes sont accessibles sur le site internet de l'Union Européenne à l'adresse suivante : http://ec.Europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. Les exigences de chaque norme IAS et IFRS ainsi que leurs interprétations SIC et IFRIC que comprend le référentiel IFRS ont été intégralement respectées. Les principes comptables retenus sont conformes à ceux utilisés pour la préparation des états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020. Les nouvelles normes applicables de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ont fait l'objet d'une analyse au regard des activités du Groupe. Seule la norme IFRS 16 « Contrats de location » est susceptible d'avoir un impact sur les états financiers du Groupe. Les états financiers présentés n'anticipent pas l'application des nouvelles normes adoptées par l'Union Européenne qui pourraient concerner le Groupe. Ainsi, la norme IFRS 16, obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, n'avait pas été anticipée pour les comptes 2018/2019. Le Groupe a décidé de procéder à la première comptabilisation des contrats de location simple au cours de l'exercice 2019/2020 et selon la méthode « rétrospective modifiée ». Les autres normes ont été étudiées et ne sont pas susceptibles d'être applicables au Groupe au regard de son activité. (2) BASES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Les états financiers consolidés sont établis conformément aux bases de préparation suivantes, prévues par la norme IAS 1 « Présentation des états financiers ». Les états financiers sont présentés en euros arrondis au millier d'euros le plus proche. Ils sont préparés sur la base du coût historique l'exception des passifs relatifs aux avantages du personnel comptabilisés pour leur valeur actuelle. La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction pour l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables aux vues des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 97 Les méthodes comptables ont été appliquées d'une manière uniforme dans les comptes des entités du Groupe y compris dans les états financiers consolidés. (3) PRINCIPES DE CONSOLIDATION Les principes de consolidation sont énoncés dans la norme IAS 27 « États financiers consolidés et individuels ». a. Périmètre de consolidation Les entités considérées comme non significatives au regard de l'ensemble consolidé sont exclues du périmètre de consolidation conformément au principe d'importance relative énoncé dans le cadre conceptuel du référentiel IFRS. Le Groupe n'est constitué que de la Société et de ses filiales. Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle existe lorsque la Société a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l'entité afin d'obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle est présumé exister en cas de détention supérieure à 50 % des droits de vote. Il existe également lorsqu'il y a : pouvoir de gouverner en vertu d'un contrat,

pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou des membres d'un organe équivalent contrôlant l'entité,

pouvoir de réunir la majorité des droits de vote au Conseil d'Administration ou organe équivalent contrôlant l'entité, les droits de vote potentiels, actuellement exerçables, étant pris en compte. Des restrictions sévères et durables au contrôle d'une filiale sont un indice de perte de contrôle mais ne constituent pas un critère d'exclusion en soi. La détention temporaire n'est pas un critère d'exclusion, mais peut entraîner le cas échéant l'application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Le Groupe n'exerce, directement ou indirectement, aucun contrôle conjoint au 31 mars 2020. b. Procédures de consolidation Les comptes des entités consolidées sont tous arrêtés à la même date. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés selon la méthode de l'intégration globale à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu'à la date à laquelle le contrôle cesse. c. Transactions éliminées dans les états financiers Les soldes bilanciels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intra groupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d'une perte de valeur. Les écritures enregistrées dans les comptes individuels des filiales consolidées pour la seule application des dispositions fiscales sont également éliminées. À ce titre, sont notamment reprises sur les réserves et le résultat, les provisions pour amortissements dérogatoires pour leurs montants nets d'impôt. (4) MONNAIES ÉTRANGÈRES La comptabilisation des transactions en monnaies étrangères ainsi que la conversion des états financiers des activités à l'étranger sont traitées par la norme IAS 21 « Effet des variations des cours des monnaies étrangères ». a. Transactions en monnaies étrangères Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées en appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères la date de clôture sont convertis en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant

de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges.

Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaies étrangères, qui sont évalués au coût historique, sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. b. États financiers des activités à l'étranger Les comptes de toutes les entités du Groupe (aucune n'exerce ses activités dans une économie hyper inflationniste) dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis en euros, selon les modalités suivantes : les actifs et les passifs d'une activité à l'étranger, y compris le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant

de la consolidation, sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture ;

de la consolidation, sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture ; les produits et les charges d'une activité à l'étranger sont convertis en euros, en utilisant le cours de change moyen de la période ;

les écarts de change résultant des conversions sont enregistrés en réserve de conversion, composante distincte des capitaux propres, et dans les intérêts minoritaires. FAITS MARQUANTS Le Conseil d'Administration a décidé au cours du second semestre de l'exercice de stopper l'activité de sa filiale chinoise BAO ZHU LI compte tenu de la situation économique, géopolitique et du manque de visibilité à moyen terme. Par conséquent, il a été fait application de la norme IFRS 5 qui consiste à isoler les éléments de l'actif, du passif, du compte de résultat et du tableau de flux des activités destinées à être cédées. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 98 Par ailleurs, la filiale turque POUJOULAT BACA, déjà présentée en activités destinées à être cédée dans les comptes 2018/2019, a été liquidée le 14 janvier 2020. Les incidences sur les états financiers sont présentées en détail la note XXXV des annexes des comptes consolidés. Compte tenu du caractère non significatif de ces éléments, les données comparatives ne sont pas retraitées. Les incidences de la crise sanitaire sur les états financiers de l'exercice 2019/2020 ne sont pas significatifs compte tenu de notre date de clôture. Les impacts se feront essentiellement sentir sur l'exercice prochain et sont présentés à la note XLIII des annexes des comptes consolidés. NOTE II - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION (CLASSEMENT PAR HISTORIQUE) (1) PÉRIMÈTRE % % Méthode de Sociétés Pays contrôle intérêts consolidation POUJOULAT SA France 100,00 % 100,00 % Consolidante SA POUJOULAT Belgique 100,00 % 100,00 % Intégration globale SA POUJOULAT BELUX Belgique 99,98 % 99,98 % Intégration globale SAS TÔLERIE FORÉZIENNE France 100,00 % 100,00 % Intégration globale SAS WESTAFLEX BÂTIMENT France 99,82 % 99,82 % Intégration globale POUJOULAT UK Ltd Royaume-Uni 98,74 % 98,74 % Intégration globale POUJOULAT BV Pays-Bas 100,00 % 100,00 % Intégration globale SAS.BEIRENS France 100,00 % 100,00 % Intégration globale POUJOULAT Sp. z o.o. Pologne 100,00 % 100,00 % Intégration globale POUJOULAT BACA (sortante en cours d'exercice) Turquie 100,00 % 100,00 % Intégration globale SAS EURO ÉNERGIES France 83,04 % 83,04 % Intégration globale POUJOULAT GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % Intégration globale SAS BOIS-FACTORY 36 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale SAS BOIS-FACTORY 42 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale SAS BOIS-FACTORY 70 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale SAS MCC2I FRANCE France 95,00 % 95,00 % Intégration globale VL STAAL a/s Danemark 100,00 % 100,00 % Intégration globale BAO ZHU LI Chine 100,00 % 100,00 % Intégration globale CHIME-FLEX Suisse 90,00 % 90,00 % Intégration globale TECHNI-FLEX Suisse 90,00 % 90,00 % Intégration globale DST Danemark 70,00 % 70,00 % Intégration globale SAS AMPERYA 79 France 99,88 % 99,88 % Intégration globale SAS BOIS-FACTORY 81 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale SAS S.E.F. 42 France 100,00 % 83,04 % Intégration globale SAS BG DK France 35,00 % 29,06 % Mise en équivalence (2) VARIATION DE PÉRIMÈTRE DE LA PÉRIODE Sortie de la filiale POUJOULAT BACA, liquidée le 14 janvier 2020 ;

Rachat par POUJOULAT SA de toutes les parts détenues

par les actionnaires minoritaires de la société POUJOULAT BV, passant ainsi sa détention de 90 % à 100 %. Augmentation de capital chez la SAS EURO ÉNERGIES non souscrite par les minoritaires, passant ainsi la détention de POUJOULAT SA de 79,55 % à 83,04 % modifiant par conséquent le pourcentage d'intérêt dans les sociétés BOIS-FACTORY, SEF 42 et BGDK. La détention de la SAS EURO ÉNERGIES chez la société mise en équivalence BGDK, par conséquent, est passée

de 27,84 % à 29,06 %. COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT NOTE III - INFORMATION SECTORIELLE L'information sectorielle est présentée selon le critère des activités opérationnelles du Groupe, à savoir : Conduits de cheminée : activités de conception et fabrication de systèmes d'évacuation de fumée pour l'habitat et le tertiaire ; 99 Cheminées industrielles : activités de construction, installation, expertise et maintenance

des cheminées industrielles ;

des cheminées industrielles ; Bois énergie : activités de négoce et de transformation de combustibles bois. 31 mars 2020 31 mars 2019 Conduits de Cheminées Bois Conduits de Cheminées Bois (En milliers d'euros) cheminée industrielles énergie TOTAL cheminée industrielles énergie TOTAL Chiffre d'affaires 135 415 29 857 76 486 241 758 138 439 29 910 63 610 231 958 Résultat opérationnel 1 768 (339) 2 466 3 895 2 932 (2 067) 1 243 2 108 Résultat net 2 170 (1 324) 1 565 2 411 1 632 (1 719) 571 484 Capacité d'autofinancement 10 273 658 3 077 14 008 7 738 (765) 1 795 8 767 INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE : Immobilisations incorporelles 280 276 56 612 478 50 79 607 Immobilisations corporelles 7 381 251 15 649 24 446 6 660 452 2 780 9 892 TOTAL ACQUISITIONS 7 661 527 15 705 25 058 7 138 502 2 859 10 499 IMMOBILISATIONS NETTES : Immobilisations incorporelles 1 931 307 191 2 429 2 198 468 176 2 842 Immobilisations corporelles 46 742 7 282 31 749 85 773 45 304 7 574 19 175 72 053 TOTAL IMMOBILISATIONS 48 673 7 589 31 940 88 202 47 502 8 042 19 351 74 895 DETTES : Autres passifs non courants 1 041 352 104 1 497 25 717 2 840 5 543 34 100 Fournisseurs 8 456 2 368 5 642 16 466 10 191 2 237 7 298 19 726 Autres dettes 10 325 4 768 4 636 19 729 13 711 4 002 1 927 19 640 Autres passifs courants 14 712 2 121 3 031 19 864 11 787 2 995 4 602 19 384 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ NOTE IV - CHIFFRE D'AFFAIRES La norme applicable est l'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Le Groupe a procédé une sélection des principales transactions et contrats représentatifs de l'activité du Groupe. Ces transactions et contrats ont fait l'objet d'une analyse au regard du modèle en cinq étapes, imposée par la norme afin d'identifier les zones de jugement et les éventuels changements engendrés par son application. Sur cette base,

le Groupe n'a pas d'impact significatif sur la reconnaissance de son chiffre d'affaires. > PRODUITS DES ACTIVITÉS Les remises commerciales ainsi que les escomptes de règlement accordés aux clients sont présentés en déduction du chiffre d'affaires. Les dépenses de services après-vente sont également déduites du chiffre d'affaires. (En milliers d'euros)2019/2020 % 2018/2019 % Ventes France 197 995 82 % 189 811 82 % Ventes Export 43 763 18 % 42 147 18 % TOTAL 241 758 100 % 231 958 100 % > CONTRATS DE FABRICATION En présence d'un contrat de fabrication, lorsque les produits peuvent être estimés de façon fiable, les produits et les coûts du contrat sont comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré d'avancement du contrat. Le degré d'avancement est évalué par référence au stade de réalisation technique atteint. Une perte attendue est immédiatement comptabilisée en résultat. Les contrats de fabrication en cours sont comptabilisés au coût augmenté du montant de la marge et diminué des pertes attendues et des factures intermédiaires. Les coûts comprennent l'ensemble des coûts directement affectables aux contrats concernés et une quote-part des frais généraux fixes et variables attribuables à l'activité de contrats de construction du Groupe, fondée sur la capacité normale de l'activité. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 100 Les montants bruts dus par les clients ou aux clients, relatifs aux travaux en cours à la clôture, sont présentés sur une seule rubrique du bilan respectivement dans les actifs et passifs courants. Selon IFRS 15 « Contrats de fabrications » : Produits des contrats en cours au 31/03/2020 :

17 274 milliers d'euros.

17 274 milliers d'euros. Coûts encourus au titre de ces contrats sur l'exercice 2019/2020 : 15 864 milliers d'euros.

Montant brut dû par les clients pour les travaux de ces contrats en tant qu'actifs au 31/03/2020 : 4 763 milliers d'euros. NOTE V - ACHATS CONSOMMÉS (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Marchandises (y compris variation de stocks) (57 600) (50 227) Matières premières (y compris variation de stocks) (41 699) (41 565) Autres achats et charges externes (57 189) (60 589) Escomptes obtenus 652 698 TOTAL (155 836) (152 381) NOTE VI - FRAIS DE PERSONNEL NOTE VIII - IMPÔTS ET TAXES (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Contribution Économique Territoriale (1 893) (1 903) Impôts fonciers (1 213) (1 191) Formation professionnelle (403) (395) Taxe d'apprentissage (47)* (202) Contribution sociale de solidarité des sociétés (258) (238) Autres taxes (444) (561) TOTAL (4 258) (4 490) * En 2020, sous l'effet du réaménagement prévu par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décalage d'un an entre le paiement de la taxe d'apprentissage et l'année au titre de laquelle elle est due (paiement de la taxe sur les rémunérations versées en N-1) est supprimé. Aucune taxe d'apprentissage n'a donc été due en 2020 sur les rémunérations 2019. NOTE IX - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Sur immobilisations incorporelles (850) (641) Sur immobilisations corporelles (8 038) (7 610) Sur droits d'utilisation d'actifs corporels (1 559) - TOTAL (10 447) (8 251) NOTE X - DOTATIONS/REPRISES DE PROVISIONS COURANTS (En milliers d'euros) Rémunérations Charges sociales Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi Indemnités de fin de carrière 2019/2020 2018/2019 (49 329) (47 787) (16 749) (17 128) - 1 175 (281) (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Sur stocks et en-cours (514) (344) Sur comptes clients (1 021) (60) Pour risques et charges (1233)* (339) TOTAL (66 175) (64 021) DOTATIONS DE L'EXERCICE (2 768) (743) Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), supprimé au 1er janvier 2019, était égal à 6 % des rémunérations brutes versées en 2018 par les sociétés françaises, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Ainsi, aucune réduction de charges n'a été constatée au titre Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Pour risques et charges REPRISES SUR L'EXERCICE TOTAL 571 302 294 121 1 295* 332 2 160 755 12 de l'exercice 2019/2020, contre 1 175 milliers d'euros au titre de l'exercice précédent, présenté en réduction des charges de personnel conformément à la norme IAS 19. NOTE VII - AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITÉ (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Concessions de brevets (151) (123) Pertes sur créances irrécouvrables (339) (204) Charges et produits divers de gestion courante 457 (48) TOTAL (33) (375) * POUJOULAT SA a fait l'objet au cours de l'exercice précédent, d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. À ce titre la société a constaté une provision pour risques et charges fiscales à hauteur de 406 milliers d'euros. la demande de l'Administration Fiscale, POUJOULAT SA a procédé à la correction au 1 er avril 2019 de la durée d'amortissement fiscale pratiquée sur les installations de réseaux électriques les plus récentes ; l'impact

de ce redressement s'élève à 665 k€ de reprise sur provision au titre de l'amortissement antérieur. NOTE XI - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS NON COURANTS (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Résultat de cessions d'actifs 297 (28) Autres 125 (8) Dépréciation de Goodwill (105) (105) TOTAL 317 (141) COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 101 NOTE XII - COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie - 9 Frais financiers sur emprunts (515) (631) Frais financiers sur découverts bancaires (211) (151) Autres (6) (14) TOTAL (731) (787) NOTE XIII - AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Différences de change (124) (62) Provision sur activités abandonnées - (55) Autres 94 (49) Charges financières sur droits d'utilisation (34) - TOTAL (64) (166) NOTE XIV - IMPÔT SUR LE RÉSULTAT (1) VENTILATION DE LA CHARGE D'IMPÔT (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Impôts exigibles (987) (708) Impôts différés 403 360 TOTAL (584) (348) (2) RÉCONCILIATION ENTRE LA CHARGE D'IMPÔT THÉORIQUE ET LE TAUX EFFECTIF D'IMPÔT CONSOLIDÉ (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Charge d'impôt théorique (775) (760) Variation des impôts différés 403 360 Différences permanentes (19) (50) Différences temporaires (378) 122 Utilisation des déficits antérieurs 252 100 Effet des différences de taux d'imposition (209) (240) Effet des sociétés déficitaires (523) (150) Autres variations 665 270 CHARGE D'IMPÔT CONSOLIDÉE (584) (348) NOTE XV - RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE MISE EN ÉQUIVALENCE DES COENTREPRISES ET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES Les coentreprises et entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Une société est appelée coentreprise lorsque des contrats de partenariat organisent son contrôle conjoint et que les partenaires ont des droits sur l'actif net de cette société. Une entreprise associée est une société sur laquelle le Groupe exerce une influence notable. L'influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financière et opérationnelle de la société, sans toutefois contrôler ou contrôler conjointement ces politiques. L'influence notable est présumée lorsque plus de 20 % des droits de vote sont détenus. La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence est présentée après le « Résultat net des sociétés intégrées » sur la ligne « Quote-part des sociétés mises en équivalence ». La quote-part de résultat correspond à la SAS BGDK détenue à hauteur de 35 % pour la SAS EURO ÉNERGIES et représente 1 millier d'euros. A l'actif, la quote-part détenue dans la SAS BGDK représente 124 milliers d'euros. NOTE XVI - INTÉRÊTS MINORITAIRES (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 SAS WESTAFLEX BÂTIMENT 1 1 SA POUJOULAT BELUX - 4 POUJOULAT UK - (3) SAS EURO ÉNERGIES 289 212 SAS BOIS-FACTORY 36 5 (6) SAS BOIS-FACTORY 42 47 (4) SAS BOIS-FACTORY 70 (80) (37) SAS BOIS -FACTORY 81 (27) (3) S.E.F. 42 (2) (1) BG DK - (1) CHIME-FLEX 13 - TECHNI-FLEX (6) - SAS MCC2I FRANCE 10 4 DST (46) 14 TOTAL 204 180 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 102 BILAN ACTIF CONSOLIDÉ > DÉPRÉCIATION D'ACTIFS Les dispositions relatives à la dépréciation des goodwill, immobilisations corporelles et incorporelles sont décrites dans la norme IAS 36. Les règles d'évaluation des immobilisations financières et des créances émises sont contenues dans la norme IAS 39 « Instruments financiers - Comptabilisation et évaluation ». a. Principes généraux Les valeurs comptables des actifs du Groupe autres que les actifs d'impôts différés, sont examinées à chaque date de clôture afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait subi une perte de valeur. S'il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l'actif est estimée (voir ci-après). Le Groupe estime qu'un actif a pu perdre de la valeur en présence notamment des indices internes suivants : flux de trésorerie nets actualisés ou résultats opérationnels générés par l'actif sensiblement plus mauvais que ceux budgétés,

existence de pertes opérationnelles significatives générées par l'actif. Pour les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, la valeur recouvrable est estimée systématiquement chaque année à la date de clôture. Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le résultat. La perte de valeur comptabilisée au titre d'une unité génératrice de trésorerie est affectée d'abord à la réduction de

la valeur comptable de tout goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif. b. Calcul de la valeur recouvrable La valeur recouvrable des créances comptabilisées au coût amorti est égale à la juste valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d'intérêt effectif. Les créances dont l'échéance est proche ne sont pas actualisées. La valeur recouvrable des autres actifs est la valeur la plus élevée entre leur juste valeur diminuée des coûts de la vente et leur valeur d'utilité. Pour apprécier la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux, avant impôt, qui reflète l'appréciation courante du marché et de la valeur du temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif. Pour un actif, qui ne génère pas d'entrée de trésorerie largement indépendante, la valeur recouvrable est déterminée pour l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient. Le Groupe considère que la définition des unités génératrices de trésorerie repose essentiellement sur la manière dont la direction gère ses entités en particulier à travers ses différents secteurs d'activité et ses implantations géographiques individuelles. En conséquence, chaque entité juridique constitue une unité génératrice de trésorerie. c. Reprise de la perte de valeur La perte de valeur au titre de prêts et créances comptabilisés au coût amorti est reprise si l'augmentation de la valeur recouvrable peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'un goodwill ne peut pas être reprise. Une perte de valeur comptabilisée pour un autre actif est reprise s'il y a un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comptable d'un actif, augmentée en raison de la reprise d'une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée. NOTE XVII - GOODWILL > GOODWILL Conformément à la norme IFRS 3 révisée, tous les regroupements d'entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l'acquisition. Lors de la première consolidation des entités acquises après le 1er janvier 2004, le Groupe procède, dans un délai n'excédant pas les douze mois suivant l'acquisition, à l'évaluation de l'ensemble des éléments identifiables (actifs et passifs acquis, passifs éventuels) à la date d'acquisition. L'excédent du coût d'acquisition des titres sur la quote-part revenant au Groupe dans le total des actifs et passifs acquis et des passifs éventuels valorisés à leur juste valeur est inscrit sous la rubrique Goodwill ». Chaque goodwill est alloué, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui de l'acquisition aux différentes unités génératrices de trésorerie bénéficiant du regroupement d'entreprises. Dans le cas d'un regroupement réalisé par étapes, la réévaluation de la participation antérieurement détenue dans l'entreprise acquise à la juste valeur à la date d'acquisition et l'éventuel profit ou perte qui en découle doivent être comptabilisés en résultat. Dans les cas où la part d'intérêts du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels excède le coût du regroupement d'entreprises (goodwill négatif), il est procédé à : la vérification de l'identification et de l'évaluation des actifs, passifs et passifs éventuels de l'entité acquise, ainsi que l'évaluation

du coût du regroupement d'entreprises ;

du coût du regroupement d'entreprises ; la comptabilisation immédiate en résultat de tout excédent résiduel après cette vérification. Ultérieurement, les goodwill sont évalués à leur coût, diminués des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur. Ces actifs incorporels ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2004 mais font l'objet d'un test de dépréciation annuel conformément à la norme IAS 36 révisée. En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat, en résultat opérationnel dans les « Autres produits et charges opérationnels ». COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 103 Pour chacune des acquisitions antérieures au 1er janvier 2004, le goodwill a été maintenu à son coût présumé représentant le montant comptabilisé selon le référentiel comptable précédent (règlement nº99-02 du Comité de la Réglementation Comptable). 31 mars 2020 31 mars 2019 Amort. et pertes Amort. et pertes (En milliers d'euros) Brut de valeurs Net Brut de valeurs Net SA POUJOULAT 14 14 - 14 14 - SAS TÔLERIE FORÉZIENNE 349 349 - 349 349 - SAS WESTAFLEX BÂTIMENT 1 033 1 033 - 1 033 1 033 - SAS BEIRENS (1) 168 168 - 168 168 - POUJOULAT UK Ltd 12 12 - 12 12 - SA POUJOULAT BELUX (1) 71 71 - 71 71 - POUJOULAT Sp. z o.o. 12 12 - 12 12 - SAS EURO ÉNERGIES 2 084 - 2 084 899 - 899 POUJOULAT GmbH 410 410 - 410 305 105 SAS MCC2I FRANCE 362 - 362 362 - 362 SAS BOIS-FACTORY 70 615 - 615 502 - 502 VL STAAL 7 036 - 7 036 7 036 - 7 036 CHIME-FLEX 950 - 950 950 - 950 TECHNI-FLEX 126 - 126 126 - 126 DST 548 - 548 548 - 548 TOTAL 13 790 2 069 11 721 12 493 1 964 10 529 Pour ces deux sociétés, il s'agit d'un reclassement de fonds commerciaux acquis. Les écarts d'acquisition positifs font l'objet de tests de dépréciation, basés sur des plans d'activité retenus pour chacune des sociétés. Chaque entité juridique représentant une Unité Génératrice de Trésorerie, les écarts d'acquisition ont été testés au niveau de chaque société concernée. Les tests de dépréciation réalisés en mars 2020 pour déterminer la valeur recouvrable des actifs sont fondés sur la méthode de projection des flux de trésorerie futurs à 5 ans. Les hypothèses retenues pour ces tests sont basées sur des connaissances actuelles et peuvent être revues pour tenir compte de contextes temporaires défavorables, notamment climatiques et économiques. ce titre il a été constaté un complément de dépréciation du goodwill de la filiale allemande POUJOULAT GmbH à hauteur de 105 milliers d'euros. Celui-ci est donc totalement déprécié au 31/03/2020. NOTE XVIII - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES > IMMOBILISATIONS INCORPORELLES La norme applicable concernant les immobilisations incorporelles est la norme IAS 38. a. Actifs Les immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. b. Dépenses ultérieures Les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées si elles augmentent les avantages économiques futurs associés à l'actif spécifique correspondant et si leurs coûts peuvent être évalués de manière fiable. Les autres dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. c. Amortissements Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d'utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Pour les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, un test de dépréciation est effectué systématiquement une fois par an la clôture de l'exercice. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties dès qu'elles sont prêtes à être mises en service.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes : Brevets............................................................................... 5 ans Logiciels..................................................................... 1 à 10 ans RAPPORT FINANCIER 2019-2020 104 (En milliers d'euros) VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE Variation de périmètre Acquisitions Sorties Effets des variations de change 31 mars 2020 31 mars 2019 7 659 7 090 - - 612 607 (85) (38) (1) (1) VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE AMORTISSEMENTS À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE Variation de périmètre Dotations Sorties Effets des variations de change AMORTISSEMENTS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE Valeur nette à l'ouverture de l'exercice Valeur nette à la clôture de l'exercice 8 186 (4 817) - (966) 26 - (5 758) 842 428 7 659 (4 222) - (641) 46 - (4 817) 869 842 Les immobilisations incorporelles correspondent à des logiciels l'objet d'une comptabilisation unique au bilan des preneurs informatiques et des frais de développement, ayant une durée avec la reconnaissance d'un actif immobilisé (droit d'utilisation inscrit d'utilité déterminée. dans l'actif non courant) en contrepartie d'une dette de location Il n'a été décelé aucun indice susceptible d'indiquer (inscrite en dette financière). qu'une immobilisation incorporelle a subi une perte de valeur Le Groupe a mis en œuvre un process de collecte de toutes à la clôture de chacun des exercices. les informations pouvant être requises afin d'être en mesure d'appliquer la règle au 1er avril 2019. Le Groupe a opté pour la méthode rétrospective simplifiée NOTE XIX - IMMOBILISATIONS CORPORELLES en comptabilisant l'effet cumulatif de la première application au premier jour de l'exercice et en ne retraitant pas les états > IMMOBILISATIONS CORPORELLES financiers présentés en comparatif. Les normes applicables concernant les immobilisations corporelles Selon cette méthode, les droits d'utilisation représentent la valeur sont les normes IAS 16 et IAS 17 « Contrats de location ». actualisée des loyers restant à courir à compter de la date de première application, soit à compter du 1er avril 2019. a. Actifs dont le Groupe est propriétaire Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le droit d'utilisation Une immobilisation corporelle est évaluée au coût historique comme et la dette de loyer est déterminé, pour chaque pays, pour chaque coût présumé diminué du cumul des amortissements (voir ci-dessous) bien et chaque durée de contrat, à partir du taux marginal d'emprunt et du cumul des pertes de valeur. à la date de première application de la norme. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont Le Groupe a appliqué des durées de location correspondant des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant à la période non résiliable de chaque contrat, en évaluant toutefois qu'immobilisations corporelles distinctes. les possibilités de résiliation anticipée ou de renouvellement pouvant raisonnablement être mise en œuvre. b. Actifs loués Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe Par ailleurs, le Groupe a choisi d'utiliser les exemptions prévues la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété par la norme et de ne pas appliquer le principe de comptabilisation d'un actif sont classés en tant que contrats de location-financement prévu par l'IFRS 16 pour : conformément à la norme IAS 17, dès lors qu'ils revêtent • les contrats de location de courte durée (inférieurs ou égaux un caractère significatif. à 12 mois), • les biens de faible valeur (inférieur à 5 000 €), Comptabilisation initiale et impact de la première application: La norme IFRS 16 « Contrats de location » est d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Cette norme abandonne la distinction prévue par IAS 17 entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple, l'ensemble des contrats de location faisant désormais COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 105 Au 1er avril 2019, les incidences de la première application sont résumées ci-dessous : (En milliers d'euros) 31/03/2019 publié IFRS 16 01/04/2019 ACTIF Immobilisations corporelles 72 053 4 195 76 248 PASSIF Autres passifs non courants 34 100 2 995 37 095 Autres passifs courants 19 384 1 200 20 584 Au 31 mars 2020, les principales incidences sont résumées ci-dessous : Au compte de résultat, les loyers précédemment comptabilisés au sein du résultat opérationnel sont désormais remplacés par une dotation aux amortissements du droit d'utilisation de 1 558 milliers d'euros, et une charge financière



de 34 milliers d'euros.

Au bilan, les droits d'utilisation bruts s'élèvent

5 511 milliers d'euros et les dettes financières sont majorées de 3 962 milliers d'euros dont 3 229 milliers d'euros plus d'un an.

Dans le tableau de flux de trésorerie, l'application de la norme IFRS 16 affecte la capacité d'autofinancement ainsi que les flux d'investissement et de financement. Le droit d'utilisation activé au titre de la première application de l'IFRS 16, au 1er avril 2019, se décompose de la manière suivante : (En milliers d'euros) 01/04/2019 Augmentation Diminution 31/03/2020 Droits d'utilisation s/constructions 2 032 204 - 2 236 Droits d'utilisation s/matériels roulants 2 163 1 112 - 3 275 Valeur brute droits d'utilisation 4 195 1 316 - 5 511 Amort droits s/constructions - 402 - 402 Amort droits s/matériels roulants - 1 156 - 1 156 Amortissements droits d'utilisation - 1 558 - 1 558 c. Coûts ultérieurs Le Groupe comptabilise dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle le coût de remplacement d'un composant de cette immobilisation corporelle au moment où ce coût est encouru s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe et si son coût peut être évalué de manière fiable. Tous les coûts d'entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. d. Amortissements L'amortissement est comptabilisé en charges sur la durée d'utilité estimée pour chaque composant d'une immobilisation corporelle. L'amortissement est principalement calculé suivant la méthode linéaire, une partie des éléments du poste « Matériels et outillages » étant amortie selon le mode dégressif considéré comme l'amortissement économique de ces éléments. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d'utilité estimées sont les suivantes : Constructions - Gros œuvre........................................ 40 à 50 ans Constructions - Installations générales.......................... 10 à 15 ans Matériels et outillages.................................................. 3 à 15 ans Agencements et aménagements..................................... 5 à 20 ans Matériels informatiques................................................ 3 à 10 ans Matériels de transport.................................................. 3 à 15 ans Mobiliers et matériels de bureau.................................. 10 à 12 ans La valeur résiduelle est révisée annuellement, si elle est significative. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 106 31 mars 2020 31 mars 2019 Inst. Inst. Terrains Techniques Terrains Techniques (En milliers d'euros) Constr. Mat. Ind Autres TOTAL Constr. Mat. ind Autres TOTAL VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 85 528 82 383 8 261 176 172 83 415 76 443 8 313 169 172 Variation de périmètre - - - - - - - - Acquisitions 13 863 8 244 6 531* 23 126 2 180 6 857 856 9 892 Diminutions (2 056) (2 270) (580) (4 906) (52) (880) (918) (1 850) Effets des variations de change (8) (125) (14) (146) (15) (36) 10 (41) VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 97 327 88 232 14 198 194 246 85 528 82 383 8 261 176 172 AMORTISSEMENTS À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (36 616) (61 992) (5 510) (104 119) (33 855) (58 943) (5 393) (98 191) Variation de périmètre - - - - - - - - Dotations (2 626) (4 402) (2 416)* (8 119) (2 804) (4 000) (806) (7 610) Sorties 35 2 819 590 3 678 8 931 695 1 634 Effets des variations de change 8 76 3 87 35 20 (6) 49 AMORTISSEMENTS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (39 199) (63 500) (7 332) (108 473) (36 616) (61 992) (5 510) (104 119) Valeur nette à l'ouverture de l'exercice 48 912 20 391 2 751 72 053 49 560 17 500 2 920 69 980 Valeur nette à la clôture de l'exercice 58 128 24 732 6 866 85773 48 912 20 391 2 751 72 053 * Les autres immobilisations corporelles intègrent les droits d'utilisation, dont les augmentations se sont élevées à 5 511 milliers d'euros, et les amortissements à 1 558 milliers d'euros. Dans le segment des Conduits de cheminée, les acquisitions portent principalement sur l'automatisation des process industriels et informatiques ainsi que sur l'extension de la filiale polonaise, pour laquelle la construction du nouveau bâtiment est achevée mais la rénovation de l'ancien toujours en cours. Les usines du segment Bois énergie continuent d'investir dans de nouveaux bâtiments et dans le process industriel pour accroître leurs capacités. NOTE XX - ACTIFS FINANCIERS NON COURANT > AUTRES ACTIFS FINANCIERS Le Groupe classe ses actifs financiers selon les catégories suivantes : la juste valeur en contrepartie du compte de résultat, prêts et créances et disponibles à la vente.

La classification dépend des raisons ayant motivé l'acquisition de ces actifs. La Direction détermine leur classification lors de la comptabilisation initiale.

Les investissements financiers non consolidés sont analysés comme des titres disponibles à la vente et sont comptabilisés à leur juste valeur. Les variations de valeur, positives ou négatives, sont enregistrées en capitaux propres en « Réserve de réévaluation ». En cas de perte de valeur jugée définitive, une dépréciation

de ce montant est enregistrée en résultat financier.

Les prêts et créances sont considérés comme des actifs émis par l'entreprise et sont comptabilisés au coût amorti. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation s'il existe une indication objective de perte de valeur. La perte de valeur, correspondant à l'écart entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable, est comptabilisée en résultat. (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Actifs financiers • Titres non consolidés 62 61 • Autres créances immobilisées 24 NR* • Dépôts et consignations 537 250 • Actifs disponibles à la vente 139 139 TOTAL 762 450 * Non Renseigné NOTE XXI - AUTRES ACTIFS NON COURANT > ACTIFS COURANTS ET NON COURANTS La présentation des actifs et des passifs en éléments courants et non courants est définie par la norme IAS 1 « Présentation des états financiers ». Les actifs liés au cycle d'exploitation normal du Groupe hors actifs d'impôts différés, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles et les actifs financiers de transaction constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants. COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 107 (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 b. En-cours de production et produits finis Créances sur l'État à plus d'un an 2 649 3 875 Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés à un coût Autres créances à plus d'un an 268 310 de revient complet usine qui comprend une quote-part appropriée TOTAL 2 917 4 185 de frais généraux fondée sur la capacité normale de production. Cette valeur est plafonnée au prix de vente net des frais commerciaux et du résultat opérationnel courant. NOTE XXII - STOCKS ET EN-COURS c. Dépréciation > STOCKS, EN-COURS DE PRODUCTION ET PRODUITS FINIS Les stocks, en-cours de production et produits finis sont évalués Les règles d'évaluation et de présentation relatives aux stocks, au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur en-cours de production et produits finis sont contenues nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal dans la norme IAS 2. de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. a. Stocks Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode du coût moyen d'achat pondéré. Le coût comprend les coûts d'acquisition et les coûts encourus pour les amener à l'endroit où ils se trouvent et est minoré des remises commerciales et des escomptes financiers obtenus. 31 mars 2020 31 mars 2019 Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs (En milliers d'euros) brutes Provisions nettes brutes Provisions nettes Matières premières 18 505 (372) 18 133 16 142 (363) 15 780 En-cours de production de biens 1 212 - 1 212 3 965 - 3 965 Produits intermédiaires et finis 7 755 (157) 7 598 7 893 (211) 7 682 Marchandises 16 212 (129) 16 083 13 652 (167) 13 485 TOTAL 43 684 (658) 43 026 41 652 (740) 40 912 NOTE XXIII - CLIENTS NOTE XXV - AUTRES ACTIFS COURANTS (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Clients et comptes rattachés 36 615 40 556 Actifs financiers à moins d'un an - 146 Dont en-cours commandes TOTAL - 146 valorisés à l'avancement 1 548 3 049 Provisions (1 063) (510) TOTAL 35 552 40 046 NOTE XXVI - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 NOTE XXIV - AUTRES CRÉANCES Trésorerie et équivalents de trésorerie (ACTIF) 8 463 1 930 Trésorerie et équivalents de trésorerie (PASSIF) (11 331) (10 668) (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Trésorerie nette /tableau des flux de trésorerie (2 868) (8 738) Personnel et organismes sociaux 443 200 Avances et acomptes versés 743 205 Le Groupe pratique le règlement comptant auprès de ses fournisseurs Créances fiscales 3 266 4 975 récurrents. Compte tenu de cette politique, les dettes fournisseurs Créances diverses 1 619 203 sont moindres et la trésorerie nette est réduite. Charges constatées d'avance 2 026 1 844 TOTAL 8 097 7 427 Les créances diverses sont principalement constituées de produits recevoir, des soldes débiteurs et créditeurs divers, et de garanties de passifs. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 108 BILAN PASSIF CONSOLIDÉ NOTE XXVII - CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (1) DÉTAIL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE NOTE XXVIII - PROVISIONS > PROVISIONS Les conditions de constitution des provisions sont énoncées dans la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ». Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement (En milliers d'euros) Capital de POUJOULAT SA Réserve légale de POUJOULAT SA Titres d'auto-contrôle Autres réserves et résultats sociaux de POUJOULAT SA Autres réserves et résultats consolidés Réserves de conversion TOTAL 31 mars 2020 31 mars 2019 12 000 12 000 1 200 1 200 (137) 59 216 58 006 11 447 11 105 (26) 98 83 704 82 272 passé et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Lorsque l'effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et, lorsque cela est approprié, les risques spécifiques à l'actif. a. Garanties Le capital social est constitué de 1 959 000 actions, émises et entièrement libérées, au nominal de 6,13 euros. (2) TITRES D'AUTO-CONTRÔLE Conformément à la norme IAS 32 « Instruments financiers - Informations à fournir et présentation », les titres d'auto-contrôle détenus par le Groupe sont enregistrés à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres. Leur prix de cession (y compris la plus ou moins-value correspondante) est également imputé sur les capitaux propres. Au titre du contrat de liquidité confié par POUJOULAT à Portzamparc Société de bourse à compter du 1er avril 2019, 10 882 titres ont été échangés au cours moyen de 32 euros. A la clôture de l'exercice, 4 670 titres sont auto-détenus pour une valeur de 100 milliers d'euros. L'ensemble des productions du Groupe sont couvertes par des garanties spécifiques. Cette obligation ne fait pas l'objet d'une provision dans les comptes consolidés, la totalité de l'engagement étant couvert par des contrats d'assurance. b. Restructurations Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsque le Groupe a approuvé un plan formalisé et détaillé de restructuration et a, à la date de clôture de l'exercice : soit commencé à exécuter le plan,

soit rendu public le plan. Les coûts d'exploitation futurs ne sont pas provisionnés. c. Contrats déficitaires Une provision pour contrats déficitaires est comptabilisée lorsque les avantages économiques attendus du contrat par le Groupe sont inférieurs aux coûts inévitables devant être engagés pour satisfaire aux obligations contractuelles. (En milliers d'euros) Engagements de retraite Litiges Autres TOTAL À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2019/2020 5 190 458 26 5 674 Augmentation 338 817* - 1 155 Reprise des montants utilisés (231) (378) - (609) Écart de conversion - - - - Variation de périmètre et écarts actuariels - - - - À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019/2020 5 297 897 26 6 220 * Dont 578 milliers d'euros de provisions par risques et charges fiscales constituées au 31 mars 2020 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT CONTENTIEUX SOCIAL Des contentieux sociaux existants à la fin de l'exercice ont fait l'objet de provisions et figurent pour un montant global de 144 milliers d'euros. > AVANTAGES DU PERSONNEL Le traitement de ces avantages est défini par la norme IAS 19 Avantages au personnel » telle que révisée dans sa version d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013. Régimes à cotisations définies Les cotisations à payer à un régime de cotisations définies sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Régimes à prestations définies S'agissant des régimes à prestations définies concernant les avantages postérieurs à l'emploi, les coûts des prestations sont estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, les droits à prestations sont affectés aux périodes de service en fonction de la formule d'acquisition des droits du régime, en prenant en compte un effet de linéarisation lorsque le rythme d'acquisition des droits n'est pas uniforme au cours des périodes de service ultérieures. 109 Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués sur la base d'hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ, de mortalité, puis ramenés leur valeur actuelle sur la base des taux d'intérêt des obligations

long terme des émetteurs de première catégorie. La valeur actualisée des engagements ainsi évalués est comptabilisée au bilan, déduction faite de la juste valeur des actifs versés par les sociétés du Groupe à des organismes financiers. La variation de cet engagement est comptabilisée en résultat opérationnel courant. Les gains et pertes actuariels, qui résultent principalement des modifications d'hypothèses et de la différence entre les résultats estimés selon les hypothèses actuarielles d'ouverture et les résultats effectifs, sont comptabilisés en intégralité en contrepartie des capitaux propres. ENGAGEMENTS DE RETRAITE (En milliers d'euros) Brut Impôt différé Net À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017/2018 4 906 (1 633) 3 273 Augmentations imputées au compte de résultat 554 (138) 416 Diminutions imputées au compte de résultat (273) 68 (205) Variation de périmètre - - - Écart de conversion 2 - 2 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018/2019 5 190 (1 703) 3 487 Augmentations imputées au compte de résultat 338 (31) 307 Diminutions imputées au compte de résultat (231) 7 (224) Variation de périmètre - - - Écart de conversion - - - À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019/2020 5 297 (1 727) 3 570 Les provisions pour indemnités de fin de carrière sont évaluées conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie. L'estimation de l'engagement prend en compte les modalités et hypothèses suivantes : méthode de calcul utilisée : unités de crédit projetées ;

mode d'acquisition : prorata temporis ;

personnel concerné : ensemble des salariés ;

âge de départ à la retraite : 65 ans (inchangé par rapport au 31 mars 2019) ; taux d'actualisation : 1,00 % y compris inflation (inchangé par rapport au 31 mars 2019) ;

taux de progression des salaires : 2 % (inchangé par rapport au 31 mars 2019) ;

taux moyen de charges sociales : 40 % (inchangé par rapport au 31 mars 2019) ;

table de mortalité : table TF00-02 (inchangé par rapport au 31 mars 2019). Elles sont inscrites au passif des états financiers consolidés et figurent dans la rubrique « Provisions » pour leur montant brut. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 110 SENSIBILITÉ DES ENGAGEMENTS L'évaluation des actifs et des passifs d'impôts différés repose sur la façon dont le Groupe s'attend à recouvrer ou régler la valeur Des tests de sensibilité ont été effectués sur l'engagement des IFC comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d'impôt qui ont du Groupe. Les simulations ont consisté à faire varier d'un demi-point, été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. à la hausse ou à la baisse, le paramètre essentiel des calculs : Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure le taux d'actualisation. où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs Les impacts sont présentés ci-après. imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. Les actifs d'impôt 0,50 % 1 % 1,50 % différé sont réduits dans la mesure où il n'est plus désormais probable (En milliers d'euros) qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible. L'impôt différé Engagement brut au 31/03/2020 5 511 K€ 5 297 K€ 4 815 K€ passif n'est comptabilisé que s'il existe de réelles perspectives Sensibilité +4,0 % - 9,1 % de réalisation de bénéfices imposables justifiant la liquidation future dudit impôt. Quelle que soit leur date d'échéance, de reversement NOTE XXIX - ACTIFS ET PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS ou de recouvrement, les passifs et actifs d'impôts différés sont présentés dans les éléments non courants du bilan. > IMPÔTS COURANTS ET DIFFÉRÉS Ces actifs et passifs d'impôts différés sont compensés si les entités Les règles concernant l'impôt ainsi que les actifs et passifs d'impôts possèdent un droit légal de compensation et relèvent de la même différés sont décrites dans la norme IAS 12 « Impôt sur le résultat ». administration fiscale. L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge ou le produit d'impôt exigible et la charge ou le produit d'impôt différé. L'impôt est comptabilisé en résultat sauf s'il se rattache des éléments qui sont comptabilisés directement dans les capitaux propres ; auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres. L'impôt différé est déterminé selon l'approche bilancielle

de la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales. 31 mars 2020 Incidence 31 mars 2019 Incidence Ouverture capitaux Clôture Ouverture capitaux Clôture (En milliers d'euros) exercice Augmentation Diminution propres (*) exercice exercice Augmentation Diminution propres exercice Passifs d'impôts différés 728 - (157) - 571 1 353 - (459) (166) 728 Actifs d'impôts différés (592) (224) - - (816) (692) - 100 - (592) TOTAL NET 136 (224) (157) - (245) 661 - (359) (166) 136 (*) Incidence de la baisse progressive de l'IS. NOTE XXX - AUTRES PASSIFS NON COURANTS Elles excluent les formes d'aide publique dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée et les transactions avec l'État > PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS qui ne peuvent pas être distinguées des transactions commerciales La présentation des actifs et des passifs en éléments courants et non habituelles de l'entité. courants est définie par la norme IAS 1 « Présentation des états En accord avec l'IAS 20, les subventions liées à des actifs, y compris financiers ». Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, sont normal du Groupe hors passifs d'impôts différés ou dans les 12 mois présentées au bilan en produits différés. suivant la clôture de l'exercice constituent des éléments courants. Tous Au résultat, les subventions publiques sont comptabilisées en les autres passifs sont non courants. produits, sur une base systématique sur les périodes nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu'elles sont censées compenser. Elles ne > SUBVENTIONS PUBLIQUES sont pas créditées directement en capitaux propres. Les subventions publiques sont des aides publiques prenant la forme Dans le Groupe, les subventions publiques sont des subventions de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle- d'investissements étalées sur la durée d'amortissement des biens ci s'est conformée ou se conformera à certaines conditions liées auxquels elles sont rattachées. à ses activités opérationnelles. COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT (En milliers d'euros) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit* Emprunts et dettes financières divers Produits constatés d'avance à plus d'un an Autres dettes TOTAL 31 mars 2020 50 653 32 525 602 51 812 31 mars 2019 32 807 89 616 588 34 100 111 NOTE XXXIII - DETTES SUR DROITS D'UTILISATION (En milliers d'euros)31 mars 2020 31 mars 2019 Dettes sur droits d'utilisation non courantes 3 229 - Dettes sur droits d'utilisation courantes 733 - TOTAL 3 962 - Dont souscription d'emprunt : 13 400 K€

Dont remboursement d'emprunt : 7 724 K€ Certains contrats d'emprunts souscrits font l'objet de covenants bancaires. Ces derniers portent notamment sur des ratios relatifs NOTE XXXIV - AUTRES PASSIFS COURANTS (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 la quote-part d'endettement à moyen terme comparée aux fonds propres. Les équilibres de bilan actuels respectent nos obligations au regard des dits covenants.

Les échéances des autres passifs non courants, de 1 à 5 ans :

41 849 milliers d'euros et + de 5 ans : 10 333 milliers d'euros. La ligne « autres dettes » correspond à des engagements financiers pris pour des acquisitions de titres. Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Produits constatés d'avance Dettes diverses TOTAL 15 275 791 789

292 20 147 15 601 063

809 167

19 640 NOTE XXXI - FOURNISSEURS (En milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Fournisseurs et comptes rattachés 16 466 19 726 TOTAL 16 466 19 726 Rappel : le Groupe Poujoulat privilégie le paiement comptant de ses fournisseurs contre escompte. NOTE XXXII - ENDETTEMENT COURANT NOTE XXXV - ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES OU ABANDONNÉES > ACTIFS ET PASSIFS NON COURANTS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS Ils regroupent les actifs non courants ou groupes d'actifs qui sont disponibles à la vente et dont la cession est hautement probable. Les actifs non courants ou groupes d'actifs considérés comme détenus en vue de leur vente sont évalués et comptabilisés au montant le plus faible entre leur valeur nette comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Ces actifs ou groupes d'actifs sont présentés séparément sur la ligne « Actifs destinés à être cédés ». Les passifs d'un groupe d'actifs détenus en vue de la vente sont (En milliers d'euros) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunt à moins d'un an

Découvert bancaire Dettes financières diverses à moins d'un an TOTAL 31 mars 2020 31 mars 2019 7 895 8 553 11 331 10 668 638 163 19 864 19 384 présentés sur la ligne « Passifs liés à des actifs destinés à être cédés » du bilan consolidé. L'année comparative n'est pas retraitée. Les éléments du compte de résultat relatif à ces activités abandonnées sont isolés dans les états financiers sur la ligne « Résultat net des activités abandonnées ou en cours de cession ». La variation des « passifs courants » provient essentiellement des découverts bancaires. Au 31 mars 2020, les soldes de trésorerie étaient majoritairement au passif (voir note XXVI). RAPPORT FINANCIER 2019-2020 112 La contribution aux comptes du Groupe de notre filiale chinoise BAO ZHU LI dont l'arrêt d'activité a été décidé par le Conseil d'Administration est présentée ci-contre : Résultat consolidé (En milliers d'euros) 2019/2020 Chiffres d'affaires - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (106) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET - RÉSULTAT NET (106) PART DU GROUPE (106) INTÉRÊTS MINORITAIRES - Actif consolidé (En milliers d'euros) 31 mars 2020 ACTIF IMMOBILISÉ - ACTIF COURANT - ACTIF NON COURANT DÉTENU EN VUE DE LA VENTE ET ACTIVITÉS ABANDONNÉES 100 TOTAL DE L'ACTIF CONSOLIDÉ 100 Passif consolidé (En milliers d'euros) 31 mars 2020 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 92 Fournisseurs 8 Autres dettes - Autres passifs courants - PASSIF COURANT 8 TOTAL DU PASSIF CONSOLIDÉ 100 Tableau de flux de trésorerie consolidé (En milliers d'euros) 2019/2020 OPÉRATIONS D'EXPLOITATION : Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) (106) Amortissements et provisions - Autres produits / charges sans incidences sur la trésorerie - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (106) Variation du BFR 17 Variation des dettes - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION (89) OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS - OPÉRATIONS DE FINANCEMENT : Augmentation des capitaux propres - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT - INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE (5) VARIATION DE LA TRÉSORERIE (94) TRÉSORERIE À L'OUVERTURE 186 RECLASSEMENT ACTIVITÉ ABANDONNÉE (92) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE - AUTRES INFORMATIONS NOTE XXXVI - GESTION DES RISQUES De par ses activités, le Groupe est exposé à différents types de risques tels que des risques d'approvisionnements, des risques de liquidités et de crédit. Une vigilance particulière est apportée sur la sécurisation des approvisionnements matières et produits négoces nécessaires aux différentes activités de production ou de distribution du Groupe. La Société mère dispose notamment d'une cellule d'achat « Groupe ». Cette dernière traite des volumes permettant une meilleure fixation des prix, un suivi plus strict de la qualité des produits achetés, tout en surveillant particulièrement la solidité financière des contractants. Le poste client fait l'objet d'une attention permanente et personnalisée. Cette action de prévention permet d'anticiper les difficultés et d'éviter les défaillances. Par ailleurs, les créances sont sécurisées par une assurance-crédit. Le niveau de risque est ainsi très faible. Afin de mieux répartir ses risques de financement, le Groupe travaille sur des sources de financement diversifiées et compte plus de vingt partenaires bancaires actifs. Au 31 mars 2020, 80 millions d'euros de lignes court terme étaient disponibles, dont 8 millions d'euros de lignes ponctuelles du 5 juillet au 4 décembre 2020. Le recours au financement moyen terme s'opère sur des durées comprises entre 5 et 12 ans, en privilégiant la négociation sur des taux fixes. La part de l'endettement net à taux fixe sur le total de la dette d'emprunt représentait 96 % au 31 mars 2020. Le Groupe a souscrit des polices d'assurances couvrant aussi bien les risques matériels que les pertes d'exploitation et la responsabilité civile. NOTE XXXVII - PASSIFS ÉVENTUELS Selon la norme IAS 37, lorsque le montant d'une obligation potentielle, résultant d'événements passés, ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante, aucune provision n'est constituée. NOTE XXXVIII - ENGAGEMENTS HORS BILAN (En milliers d'euros) Dettes garanties par des sûretés réelles....................................... 9 516 Engagements au titre des contrats de location.............................. 2 778 Dont : à moins d'un an..................................................................................... 1 218 à plus d'un an........................................................................................ 1 560 Cautions données............................................................................ 649 Dont : à moins d'un an........................................................................................ 649 à plus d'un an................................................................................................ - Cautions reçues............................................................................. 534 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE POUJOULAT 113 NOTE XXXIX - EFFECTIF AU 31/03/20 DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES Ouvriers............................................................................................................. 834 Techniciens, employés et maîtrise......................................................................... 364 Cadres et assimilés.............................................................................................. 229 TOTAL......................................................................................... 1 428 NOTE XL - TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES (1) AVEC LES SOCIÉTÉS LIÉES NON CONSOLIDÉES La société SOPREG, Holding d'animation et actionnaire de POUJOULAT à hauteur de 47,3 %, fournit des prestations d'assistance de gestion et refacture des frais à différentes entités du Groupe. (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 Prestations facturées par SOPREG 324 316 Compte fournisseurs et autres dettes - 95 La société STAGE fournit des prestations de services en communication et refacture des frais. (En milliers d'euros) 2018/2019 2018/2019 Prestations facturées par STAGE 348 336 Compte fournisseurs et autres dettes - - AVEC LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Pour rappel, l'Assemblée générale du 14 septembre 2018 avait adopté un nouveau mode de gestion de la Société. Les rémunérations allouées correspondent aux rémunérations des mandats sociaux (anciennement jetons de présence), indépendamment des rémunérations liées aux contrats de travail. Conseil d'Administration (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) .................................... 99 Direction Générale (PDG et DGD)........................................................................... 199 Elle comprend les avantages du personnel à court terme, ainsi que les avantages non monétaires. Outre les avantages à court terme, la rémunération des dirigeants ne concerne pas les autres catégories prévues par l'IAS 24 révisée. NOTE XLI - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Les frais de recherche et de développement concernant les projets du Groupe sont pris en charge sur l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, elles s'élèvent à 1 705 milliers d'euros. NOTE XLII - INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES CONTRÔLEURS LÉGAUX (ART L820-3) GROUPE Y AUDIT ACCIOR CONSULTANTS (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 ÉMETTEUR : Examen des comptes 69 66 72 63 Autres diligences, prestations 13 17 - - FILIALES INTÉGRÉES GLOBALEMENT : Examen des comptes 165 162 - - Autres diligences, prestations - 2 - - TOTAL 247 247 72 63 LOHR & COMPANY (D) Chris Collins HAYNES (UK) (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 FILIALES INTÉGRÉES GLOBALEMENT : Examen des comptes 10 10 28 20 Autres diligences, prestations - - - - TOTAL 10 10 28 20 ERNST & YOUNG (B + DK) FIDAG (Suisse) (En milliers d'euros) 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 FILIALES INTÉGRÉES GLOBALEMENT : Examen des comptes 28 37 9 9 Autres diligences, prestations - - - - TOTAL 28 37 9 9 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 114 NOTE XLII - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Le contexte lié à la COVID 19 réduit considérablement la visibilité sur nos différents marchés et il nous paraît aujourd'hui prématuré de communiquer un prévisionnel précis pour notre chiffre d'affaires et nos résultats 2020/21. Néanmoins, sur la base des chiffres réalisés à date et des carnets de commandes, nous anticipons les évolutions suivantes sur les mois à venir : pour l'activité Conduits de cheminée : nous espérons limiter

la baisse de chiffre d'affaires à environ 15 % grâce à notre action commerciale volontariste, la profondeur de nos gammes de produits et la diversité de nos réseaux de distribution dans les différents marchés européens. Le marché de la rénovation devrait être

plus porteur que celui de la construction neuve qui a très fortement ralenti lors du confinement. Même si le marché immobilier montre des signes encourageants la quasi absence de dépôt de permis de construire pendant plusieurs semaines aura un impact l'année prochaine.

la baisse de chiffre d'affaires à environ 15 % grâce à notre action commerciale volontariste, la profondeur de nos gammes de produits et la diversité de nos réseaux de distribution dans les différents marchés européens. Le marché de la rénovation devrait être plus porteur que celui de la construction neuve qui a très fortement ralenti lors du confinement. Même si le marché immobilier montre des signes encourageants la quasi absence de dépôt de permis de construire pendant plusieurs semaines aura un impact l'année prochaine. pour l'activité Cheminées industrielles : malgré un carnet

de commandes nettement supérieur à celui de l'année passée, nous anticipons au mieux une stabilité de chiffre d'affaires et de résultats. Nous subissons des surcoûts sur les chantiers liés aux contraintes logistiques et sanitaires consécutives

à la pandémie. De même nous enregistrons des reports de projets mais peu d'annulations de commandes à ce stade. Dans le domaine de l'entretien et de la maintenance les perspectives sont encourageantes car les reports d'investissements impliqueront un entretien plus important des équipements existants. La baisse des investissements attendue dans les domaines industriels et énergétiques nous pousse à accélérer nos démarches de diversification.

pour l'activité Bois énergie : nous attendons une forte croissance (25 %) confirmant à la fois le dynamisme du marché et la position stratégique et le savoir-faire d'EURO ÉNERGIES, leader du marché via ses marques Woodstock ® et Crépito ® . Jusqu'à présent

la pandémie a eu peu d'impact sur l'activité de cette branche du Groupe. Elle dispose d'un stock important en préparation de la nouvelle saison et de nouvelles capacités industrielles et logistiques avec la mise en service prochaine de l'usine BOIS FACTORY 70. Les objectifs affichés dans la Loi de programmation pluriannuelle de l'énergie confortent les perspectives positives de ce marché. court et moyen terme, le plan de relance annoncé par l'exécutif et soutenu au niveau européen devrait permettre une nette relance de l'activité du bâtiment et de la rénovation. Le Groupe Poujoulat est particulièrement bien placé pour tirer profit de cette évolution

et du Green Deal annoncé par la Commission européenne. D'une manière générale, les ambitions réitérées d'accélération en matière de transition énergétique sont des signaux positifs pour le Groupe. 115 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 116 COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA AU 31 MARS 2020 A. Compte de résultat 2019/2020 2018/2019 (En milliers d'euros) France Export TOTAL TOTAL Ventes de marchandises 39 156 2 353 41 555 42 972 Production vendue de biens 57 780 4 794 62 528 64 269 Production vendue de services 3 550 482 4 032 4 236 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100 486 7 629 108 115 111 477 Production stockée (761) (589) Production immobilisée 24 3 Subventions d'exploitation 47 31 Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges 1 144 1 064 Autres produits 42 26 PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 108 612 112 012 Achats de marchandises 24 822 26 144 Variation de stocks de marchandises 401 (635) Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 641 16 618 Variation de stocks de matières premières et approvisionnements 116 79 Autres achats et charges externes 25 766 28 622 Impôts, taxes et versements assimilés 2 574 2 743 Salaires et traitements 23 811 23 394 Charges sociales 9 270 9 449 Dotations aux amortissements sur immobilisations 4 517 4 202 Dotations aux amortissements sur charges à étaler - - Dotations aux provisions sur actif circulant 708 158 Dotations aux provisions pour risques et charges 290 60 Autres charges 276 334 CHARGES D'EXPLOITATION (II) 107 192 111 167 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 420 845 COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 117 (En milliers d'euros) Produits financiers sur participations et autres valeurs mobilières Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions PRODUITS FINANCIERS (III) Dotations financières, amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges financières nettes sur autres valeurs mobilières CHARGES FINANCIÈRES (IV) RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2019/20202018/2019 1 434 2 007 591 571 249 47 14 12 - - 2 288 2 636 798 722 592 951 297 4 - - 1 687 1 677 601 959 2 022 1804 221 152 1 340 122 2 075 278 3 635 552 1 - 2 408 52 682 361 3 091 413 544 139 - - 205 (605) 114 535 115 200 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) 112 175 112 652 BÉNÉFICE 2 360 2 548 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 118 B. Bilan 31 mars 2020 31 mars 2019 Amortissements ACTIF (En milliers d'euros) Brut Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : Frais de développement 749 179 570 634 Concessions, licences, brevets 4 990 3 817 1 173 1 342 Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles - - - 3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Terrains 5 793 842 4 951 4 707 Constructions 45 457 22 435 23 022 21 966 Instal. techniques, mat.& outil. industriels 45 048 36 933 8 115 5 815 Autres immobilisations corporelles 3 556 2 539 1 017 1 120 Immobilisations en cours 1 158 - 1 158 2 308 Avances et acomptes 107 - 107 1 565 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES : Participations 42 247 805 41 442 31 569 Créances rattachées à des participations 3 164 - 3 164 2 415 Autres titres immobilisés 1 210 65 1 145 1 166 Prêts 2 - 2 - Autres immobilisations financières 578 - 578 406 ACTIF IMMOBILISÉ 154 059 67 615 86 444 75 016 STOCKS ET EN-COURS : Matières premières et approvisionnements 6 320 130 6 190 6 328 En-cours de production de biens 2 110 - 2 110 2 262 Produits intermédiaires et finis 5 136 157 4 979 5 534 Marchandises 6 490 126 6 364 6 783 CRÉANCES : Avances et acomptes versés sur commandes - - - - Clients et comptes rattachés 15 831 709 15 123 18 563 Autres créances 31 757 450 31 307 32 433 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT - - - - DISPONIBILITÉS 464 - 464 92 COMPTES DE RÉGULARISATION : Charges constatées d'avance 1 022 - 1 022 1 028 ACTIF CIRCULANT 69 130 1 573 67 557 73 024 CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES - - - - ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 167 - 167 304 TOTAL ACTIF 223 356 69 188 154 168 148 344 COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 119 PASSIF (En milliers d'euros) CAPITAL SOCIAL PRIMES D'ÉMISSION RÉSERVES : Réserves légales Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RÉSULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES Avances Conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2) Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance 31 mars 2020 12 000 - 1 200 - 56 300 12 2 360 264 6 074 78 210 - - 861 - 861 35 985 19 082 10 689 7 397 1 722 220 - 31 mars 2019 12 000 - 1 200 - 54 540 6 2 548 304 6 076 76 673 - - 374 - 374 30 437 18 799 11 161 8 051 1 803 1 046 - DETTES (1) 75 095 71 297 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF 2 - TOTAL PASSIF 154 168 148 344 (1) dont à plus d'un an 27 416 23 592 dont à moins d'un an 47 679 47 705 (2) dont financement bancaire court terme et soldes créditeurs de banques 3 260 1 222 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 120 C. Annexe des comptes sociaux, principes, règles et méthodes comptables L'exercice, d'une durée de 12 mois, couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2020 font apparaître : un total bilan de 154 168 milliers d'euros,

un résultat net de 2 360 milliers d'euros. Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11 septembre 2020 par les dirigeants de la Société. I - Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, et conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices. II - L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. - TITRES COMPOSANT LE CAPITAL Les titres de la Société sont cotés sur Euronext Growth. Il ne s'agit pas d'un marché réglementé mais d'un système multilatéral de négociation. Le nombre d'actions POUJOULAT en circulation sur Euronext Growth est de 1 959 000. Nombre Valeur (En euros) de titres nominale Montant À l'ouverture 1 959 000 6,125 12 000 000 Émis - - - Remboursés - - - À la clôture 1 959 000 6,125 12 000 000 IV - VENTILATION DE L'EFFECTIF Effectif moyen sur l'exercice : Employés........................................................................................................... 180 Ouvriers.............................................................................................................. 386 Cadres et assimilés, techniciens et maitrise........................................................... 119 TOTAL...................................................................................................................... 685 V - RÉMUNÉRATIONS ACCORDÉES AUX ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Les rémunérations allouées correspondent aux jetons de présence et aux rémunérations des mandats sociaux, indépendamment des rémunérations liées aux contrats de travail. (En milliers d'euros) Conseil d'Administration ........................................................................................ 99 Direction Générale (PDG et DGD)........................................................................... 199 VI - INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE Elles sont évaluées conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie des Deux-Sèvres et, le cas échéant, conformément à la Convention Collective des VRP. L'estimation de l'engagement prend en compte les modalités suivantes : • Personnel concerné................................................................. Ensemble des salariés • Méthode de calcul utilisée...................................................................... Prospective • Âge de départ............................................................................................... 65 ans • Taux de turnover.............................................................................................. 2 % • Taux de progression des salaires....................................................................... 2 % • Taux moyen de charges sociales...................................................................... 40 % • Taux de rémunération.................................................................................. 1,00 % • Table de mortalité : .................................................................................... TF00-02 La dette actuarielle s'élève à 3 566 milliers d'euros au 31 mars 2020. Les indemnités de fin de carrière ont augmenté par rapport au 31 mars 2019 de 50 milliers d'euros. VII - ENGAGEMENTS HORS BILAN (En milliers d'euros) Dettes de la Société garanties par des sûretés réelles......................................... 2 526 Cautions données pour le compte de sociétés liées........................................... 13 500 Autres cautions données.......................................................................................... 0 Engagement de crédit-bail mobilier........................................................................ 68 Engagement au titre des contrats de locations.................................................. 1 279 dont : à moins d'un an................................................................................... 652 à plus d'un an..................................................................................... 627 Engagement financier sur acquisition de titres...................................................... 282 Cautions reçues..................................................................................................... 43 COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 121 (En milliers d'euros) Engagements Redevances payées Redevances restant à payer Prix d'achat de crédit-bail de l'exercice cumulées jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans plus de 5 ans Total résiduel Constructions Installations techniques, ... Autres immobilisations corporelles 46 119 46 20 0 66 2 Immobilisations en cours TOTAL 46 119 46 20 0 66 2 VIII - RÉSULTAT FINANCIER Il se décompose de la façon suivante : (En milliers d'euros) Charges Produits Produits et charges liées aux participations (1) 949 1 683 Intérêts et assimilés (2) 592 591 Impact du change 146 14 TOTAL 1 687 2 288 (1) dont : • dividendes reçus................................................................................................................... 1 419 • provision sur créances de Poujoulat Gmbh.................................................................................... 450 • dépréciation des titres de Bao Zhu Li........................................................................................... 222 (suite décision de fermeture en décembre 2019 par le Conseil d'Administration) (2) dont produits d'escomptes fournisseurs.................................................................................. 400 milliers d'euros IX - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Il se décompose de la façon suivante : (En milliers d'euros) Charges Produits Opérations sur éléments d'actifs (1) 1 255 1 298 Impact fermeture Poujoulat Baca 1 121 1 132 Divers autres provisions et reprises 406 665 Amortissements dérogatoires 276 278 Remboursement URSSAF - 194 Divers 33 68 TOTAL 3 091 3 635 (1) Dont cession de terrains et bâtiments à BF 70 pour 1 200 milliers d'Euros La reprise sur provision pour la dépréciation des titres POUJOULAT BACA, constatée lors de l'exercice précédent, a été constatée en résultat exceptionnel, la filiale ayant été liquidée le 14 janvier 2020. X - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES La Société ne fait pas partie d'un groupe intégré fiscalement. Son résultat fiscal sur 12 mois ressort à 1 143 milliers d'euros. Répartition du montant global de l'impôt sur les bénéfices : (En milliers d'euros) Brut IS Net Résultat courant avant impôt 2 022 76* 1 946 Résultat exceptionnel 544 11 533 Participation des salariés aux résultats - 119 (119) Résultat net 2 566 206 2 360 * Dont 309 milliers d'euros de crédits d'impôts (CIR et Mécénat). CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (CICE) Le CICE, instauré par la Loi de finances rectificative 2012 avait été supprimé le 1er janvier 2019. Le CICE constaté sur les 9 premiers mois de l'exercice précédent s'élevait à 695 milliers d'euros. Ce produit était porté au crédit du compte 695 - Impôts sur les bénéfices et a notamment permis la Société de poursuivre ses investissements, d'innover et de maintenir son fonds de roulement. XI - AUTRES INFORMATIONS (En milliers d'euros) • Produits à recevoir.................................................................................. Montant Créances rattachées à des participations Intérêts sur créances...................................................................................... 4 Clients et comptes rattachés Clients, factures à établir............................................................................. 236 Autres créances Fournisseurs, avoirs à recevoir.................................................................. 1 108 Subventions à recevoir.................................................................................... - État, produits à recevoir.............................................................................. 258 Autres produits à recevoir............................................................................ 109 Trésorerie Intérêts courus à recevoir................................................................................ 7 • Charges à payer....................................................................................... Montant Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédits Intérêts courus............................................................................................ 32 Emprunts et dettes financières diverses........................................................... 14 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs, factures non parvenues......................................................... 3 035 Dettes fiscales et sociales Provisions sur congés payés..................................................................... 2 862 Provisions sur participations.............................................................................. - Autres salaires et charges à payer............................................................. 1 114 État, charges à payer.............................................................................. 1 351 Autres dettes Clients, avoirs à établir............................................................................... 220 Divers, charges à payer................................................................................... - RAPPORT FINANCIER 2019-2020 122 • Transferts de charges ............................................................................ Montant Ils figurent pour un montant de 929 milliers d'euros et concernent principalement : Indemnités sociales et d'assurances...................................................................... 537 Indemnités chômage partiel................................................................................. 258 Remboursements de formations............................................................................. 10 Remboursements SFAC et sinistres.......................................................................... 76 Aides à l'emploi.................................................................................................... 34 Diverses refacturations.......................................................................................... 14 • Informations sectorielles....................................................................... Montant La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante : France......................................................................................................... 100 486 Export............................................................................................................. 7 629 TOTAL............................................................................................................. 108 115 • Vérification de comptabilité Au cours de l'exercice précédent, la Société avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Le dossier reste à ce jour en cours de traitement. • Frais de recherche et développement Les frais de recherche et de développement concernent les différents projets menés par le laboratoire CÉRIC et, le cas échéant, en collaboration avec la Direction technique de l'entreprise. Les coûts engendrés par cette activité sont portés en charge sur l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Pour l'exercice 2019-2020, ils s'élèvent à 1 390 milliers d'euros. XII - ÉVÉNEMENTS INTERVENUS À LA DATE DE CLÔTURE ET EFFETS POST CLÔTURE L'épidémie de la coronavirus, dont nous ignorons encore l'ampleur et la durée, s'est propagée dans le monde entier depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de confinement en mars dernier afin de limiter la propagation du virus. Les conséquences de cette crise sanitaire ont généré un très fort ralentissement de notre activité sur la deuxième quinzaine de mars. Notre production a été fortement diminuée pendant plusieurs semaines mais nous avons néanmoins répondu aux urgences de nos clients tout en soutenant notre chaîne économique. Le déconfinement progressif, qui a débuté le 11 mai dernier, nous a permis de relancer largement notre production et notre logistique. Une nette reprise d'activité est constatée depuis quelques semaines. Il est également rappelé que POUJOULAT SA a sollicité un prêt garanti par l'État (PGE), intégrant nos besoins éventuels de trésorerie si la crise devait se prolonger sur les mois à venir. ce titre, nos partenaires bancaires ont accordé un montant de 18 millions d'Euros et un premier déblocage de 8 millions a été opéré en juin.

Dans cette période intermédiaire, nous avons également bénéficié du mécanisme de « chômage partiel ». IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES > IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES La valeur brute de ces éléments correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre. Les immeubles font l'objet d'une décomposition. Les frais de développement sont amortis

sur la durée d'utilisation estimée des projets. > PRODUCTION D'IMMOBILISATIONS La production d'immobilisations est valorisée par addition des coûts d'achat et de main-d'œuvre, ce dernier étant, le cas échéant, majoré d'un coefficient de frais généraux. Au cours de l'exercice 2019- 2020, il a été constaté une production immobilisée à hauteur de 24 milliers d'euros correspondant aux conduits fabriqués pour eux-mêmes. COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 123 Valeur brute Diminutions Cessions, Valeur brute au début Acquisitions, par virements mises hors en fin (En milliers d'euros) de l'exercice créations de poste à poste service d'exercice Frais de développement 711 39 - - 749 Autres immobilisations incorporelles 4 755 237 3 - 4 989 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 466 276 3 - 5 738 Terrains 5 500 367 - 74 5 793 Constructions sur sol propre 36 649 1 816 - 555 37 910 Installations générales, agencements et aménagements 6 977 611 - 40 7 548 Installations techniques, matériels et outillages industriels 40 949 4 273 - 174 45 048 Installations générales, agencements et aménagements divers 380 - - - 380 Matériel de transport 362 131 - 207 286 Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 784 135 - 29 2 890 Emballages récupérables et divers - - - - - Immobilisations corporelles en cours 2 308 3 308 3 697 761 1 158 Avances et acomptes 1 565 107 1 565 - 107 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 97 473 10 748 5 262 1 840 101 120 Les acquisitions portent principalement sur l'automatisation des process industriels et sur l'extension du bâtiment de sa filiale polonaise et réaménagements associés. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CÉDÉES AU COURS DE L'EXERCICE +/- value Valeur brute Amortis. Frais de Valeur Prix de court long (En milliers d'euros) d'origine pratiqués cession résiduelle vente terme terme Terrains 74 - - 74 74 - - Constructions sur sol propre 554 228 - 326 362 36 - Installations Générales, agencement 40 37 - 3 2 (1) - Matériel industriel 174 174 - - - - - Matériel de transport 208 118 - 90 98 8 - Matériel de bureau et informatique, mobilier 29 29 - - - - - Immobilisations en cours 761 - - 761 761 - - TOTAL GÉNÉRAL 1 080 587 - 1 254 1 297 43 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES > TITRES DE PARTICIPATION Les titres de participation sont comptabilisés au bilan sur la base de leur coût d'acquisition incluant les frais d'acquisition tels que les droits de mutation, honoraires et frais d'actes. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure à leur coût historique. Les titres font l'objet d'une évaluation à partir de la valeur d'utilité qu'ils représentent ainsi que sur la base de leurs perspectives de rentabilité. Cette règle s'applique pour l'ensemble des titres à l'exception de ceux acquis au cours de l'exercice. > CRÉANCES RATTACHÉES AUX PARTICIPATIONS Les créances rattachées aux participations ont été portées en immobilisations financières pour la partie supérieure à 60 jours, soit 3 164 milliers d'euros. > AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Les autres immobilisations financières correspondent principalement aux parts d'un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure au coût historique. Cette règle s'applique pour l'ensemble des parts à l'exception de celles acquises au cours de l'exercice ou non entièrement libérées. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 124 Depuis le 1er septembre 2018, la société a confié à PORTZAMPARC Société de Bourse la gestion d'un contrat de liquidité. Les actions propres détenues sont comptabilisées dans les « autres immobilisations financières ». Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure au coût historique Valeur brute Diminutions, Valeur brute Valeur nette au début Acquisitions, cessions, en fin en fin (En milliers d'euros) de l'exercice créations reclassements d'exercice d'exercice Participations 32 971 10 095 819 42 247 41 442 Créances rattachées à des participations 2 415 748 - 3 164 3 164 Autres titres immobilisés 1 210 - - 1 210 1 145 Prêts et autres immobilisations financières (1) 411 250 81 580 580 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 37 007 11 093 900 47 200 46 330 Le contrat de liquidité est détaillé ci-dessous : Nombre actions Prix moyen Cours à Montant Début clôture acquisition la clôture Brut Dépréciation Net Actions propres contrat de liquidité 3 934 4 670 28,55 21,40 133 - 133 Espèces contrat de liquidité - - - - 34 - 34 Au cours de l'exercice précédent, le Conseil d'Administration a décidé de stopper l'activité de notre filiale turque POUJOULAT BACA. La filiale a fermé définitivement le 14 janvier 2020. Au cours du second semestre 2019, le Conseil d'Administration a décidé d'arrêter l'activité de notre filiale chinoise BAO ZHU LI. Les titres de participation ont été dépréciés à 100 %, à hauteur de 222 milliers d'euros. POUJOULAT SA a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale EURO ÉNERGIES pour un montant de 10 millions d'euros, portant son pourcentage de détention à 83,04 %. AMORTISSEMENTS L'amortissement est principalement calculé suivant la méthode linéaire en fonction de la durée estimée. Une partie des éléments du poste Matériels et Outillages » est amortie selon le mode dégressif, considéré comme l'amortissement économique de ces éléments. Les durées d'utilisation retenues par la Société sont les suivantes : Frais de développement................................................. 4 à 10 ans Autres immobilisations incorporelles................................ 4 à 10 ans Constructions (gros œuvre)................................................... 40 ans Constructions (installations générales)............................ 10 à 15 ans Agencements et aménagements...................................... 5 à 15 ans Installations tech., mat. et outillages................................ 3 à 12 ans Matériels de transport..................................................... 4 à 8 ans Matériels informatiques................................................. 3 à 10 ans Mobiliers et matériels de bureau................................... 10 à 12 ans COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA Montant Augment. Diminutions Montant Amortis. 125 au début de dotation de éléments à la fin de Amortis. Amortis. Dérogatoire (En milliers d'euros) l'exercice l'exercice sortis l'exercice linéaire dégressif Dotations Reprises Frais de développement 77 102 - 179 102 - - - Autres immobilisations incorporelles 3410 407 - 3 817 407 - - 22 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 487 509 - 3 996 509 - - 22 Terrains 793 49 - 842 49 - 8 - Constructions sur sol propre* 16 771 1 390 893 17 268 1 390 - 169 35 Installations générales, agenc., aménag. 4 889 315 37 5 166 315 - 32 1 Inst. techniques, matériels et outillages industriels 35 134 1 973 174 36 933 360 1 613 1 197 Installations générales, agenc., aménag. Divers 94 5 - 99 5 - 2 - Matériel de transport 151 59 118 91 59 - - - Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 161 216 29 2 348 216 - - 23 Emballages récupérables et divers - - - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 59 993 4 007 1 251 62 750 2 394 1 613 212 278 Frais d'acquisition de titres de participation - - - - - - 9 - Amortissement fiscal exceptionnel (Art 217 octies) - - - - - - 55 - TOTAL GÉNÉRAL 63 480 4 516 1 251 66 746 2 903 1 613 276 278 À la demande de l'Administration Fiscale, nous avons procédé à la correction au 1er avril 2019 de la durée d'amortissement fiscale pratiquéesur les installations de réseaux électriques les plus récentes. L'impact de ce redressement s'élève à 665 k€ de reprise au titre de l'amortissement antérieur, constaté en résultat exceptionnel. Au cours de l'exercice 2019/2020, la Société a comptabilisé au titre des dotations et reprises d'amortissements dérogatoires un montant net de 2 milliers d'euros : Dotation........................................................................................ 276 milliers d'euros Reprise......................................................................................... 278 milliers d'euros ÉTAT DES STOCKS Les matières et marchandises ont été évaluées au coût moyen pondéré trimestriel. Les produits finis et en-cours de production ont été évalués sur la base d'un coût complet. Cette valeur est plafonnée, en tout état de cause, au prix de vente net déduction faite des frais de commercialisation et du résultat brut. Une provision est constituée lorsque, à la clôture, la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépréciations ainsi calculées entraînent au 31 mars 2020, une dotation de 120 milliers d'euros et une reprise de 134 milliers d'euros. Valeur comptable globale des stocks et valeur comptable par catégories appropriées à l'entité avec le montant des dépréciations par catégorie : Valeurs brutes (En milliers d'euros) 31/03/2020 Matières premières et approvisionnements 6 320 Produits en-cours 2 110 Produits finis 5 136 Stocks négoces 6 490 Provisions Provisions Valeurs nettes début exercice Dotations Reprises fin exercice 31/03/2020 108 49 27 130 6 190 - - - - 2 110 211 16 70 157 4 979 108 55 37 126 6 364 TOTAL 20 056 428 120 134 414 19 643 RAPPORT FINANCIER 2019-2020 126 ÉTAT DES CRÉANCES Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères ont été valorisées au cours de change du 31 mars 2020. Les écarts de conversion actifs ont donné lieu à une provision pour perte de change. Au titre de l'exercice, la provision comptabilisée s'élève à 164 milliers d'euros. (En milliers d'euros) Montant brut DE L'ACTIF IMMOBILISÉ : Créances rattachées à des participations 3 164 Prêts (1) 2 Autres immobilisations financières 578 DE L'ACTIF CIRCULANT : Clients douteux ou litigieux 83 Autres créances clients 15 748 Personnel et comptes rattachés 81 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 258 Impôts sur les bénéfices 2 805 Taxe sur la valeur ajoutée 719 Divers collectivités publiques - Groupe et associés 26 723 Débiteurs divers 1 171 Charges constatées d'avance (2) 1 022 TOTAL 52 354 (1) Prêts accordés...................................................................................................................................................................................... 3 Remboursements obtenus...................................................................................................................................................................... 2 Les charges constatées d'avance portent exclusivement des charges d'exploitation. À 1 an au plus À plus d'1 an 3 164 - 2 - 169 409 83 - 15 748 - 81 - 258 - 886 1 919 719 - - - 26 723 - 1 171 - 1 022 - 50 026 2 328 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Montant Augmentations Diminutions Montant au début dotations reprises sur à la fin de (En milliers d'euros) de l'exercice de l'exercice l'exercice l'exercice PROVISIONS RÉGLEMENTÉES : Provisions pour hausse des prix - - - - Amortissements dérogatoires 6 076 276 278 6074 Autres provisions réglementées - - - - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : Provisions pour pénalités - - - - Provisions pour pertes de change 304 105 244 165 Autres provisions pour risques et charges* 70 696 70 696 PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION : Sur immobilisations financières 1451 243 824 870 Sur stocks et en-cours 428 120 134 414 Sur comptes clients 151 589 31 709 Autres provisions pour dépréciation 295 450 295 450 TOTAL 8 775 2 479 1 876 9 378 DOTATIONS ET REPRISES : D'exploitation - 999 216 - Financières - 798 249 - Exceptionnelles - 682 1 411 - * Dont 578 milliers d'euros de provisions pour risques et charges fiscales constituées au 31 mars 2020. COMPTES SOCIAUX DE POUJOULAT SA 127 ÉTAT DES DETTES Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères ont été valorisées au cours de change du 31 mars 2020. Les écarts de conversion actifs ont donné lieu à une provision pour perte de change. Montant À 1 an De 1 an À plus (En milliers d'euros) brut au plus à 5 ans