Groupe POUJOULAT : Résultats du premier semestre de l'exercice 2020/2021 et perspectives

Paris, le 29 janvier 2021 à 8h30

Bonne résistance du Groupe malgré la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe POUJOULAT au premier semestre 2020/2021 s'élève à 99 365 milliers d'euros selon la norme française 99-02. Il accuse un recul modéré d'environ 6% (à référentiel comparable) malgré un très net ralentissement des marchés lié à la crise sanitaire.

Le résultat net est en progression sensible et s'établit à 1 330 milliers d'euros.

Plusieurs facteurs atypiques expliquent en partie cette progression :

Tout d'abord, entre mai et septembre 2020, le rattrapage d'activité a été très supérieur à celui escompté ;

Les charges fixes ont été particulièrement contenues et plusieurs dépenses importantes ont été annulées ou reportées ;

Les mesures gouvernementales d'urgence (notamment le chômage partiel), en France et en Europe, ont permis de compenser ponctuellement les coûts salariaux de plusieurs sociétés du Groupe.

Au-delà de ces éléments exceptionnels, l'organisation interne, la capacité d'adaptation et la réactivité des équipes du Groupe ont permis de tenir un haut niveau de performance industrielle, commerciale et logistique.

Résultats consolidés – Norme 99-02 vs IFRS – (en milliers d'euros)

1er semestre 2020-2021

(1er avril – 30 septembre 2020)

Norme 99-02 1er semestre 2019-2020

(1er avril – 30 septembre 2019)

Norme IFRS

(communiqué) 1er semestre 2019-2020

(1er avril – 30 septembre 2019)

Norme 99-02 (retraitement)

Chiffre d'affaires



Résultat d'exploitation



Résultat opérationnel



Résultat net



Cash-Flow





99 365



2 470



-



1 330



6 046

105 154



-



1 912



619



5 536

105 508



848



-



(61)



5 057

Le chiffre d'affaires communiqué le 13 novembre 2020 de 98 838 milliers d'euros ne tenait pas compte de certains ajustements.

Les perspectives du second semestre

Au cours du 3ème trimestre (octobre à décembre 2020), l'activité consolidée a évolué à un rythme comparable à celui observé à fin septembre (soit -6 à -7%). Les mesures de restriction sanitaire ont eu un impact sur l'activité du commerce notamment au mois de novembre. Néanmoins les carnets de commandes se sont renforcés en fin de trimestre.

L'activité de la branche Bois Energie a été freinée par la grande douceur des températures.

Pour le 4ème trimestre de l'exercice (janvier à mars 2021), il est difficile d'anticiper les évolutions de la pandémie et ses conséquences, d'autant que les effets de la vaccination ne sont pas attendus avant plusieurs mois.

A l'international, plusieurs de nos filiales sont déjà impactées par des confinements stricts ou des fortes restrictions. Cependant, nous estimons que la baisse d'activité des branches conduits de cheminée et cheminées industrielles ne devraient pas s'accentuer. Les marges sont bien maîtrisées mais nous mesurons depuis quelques semaines une remontée assez sensible du prix des matières premières.

Consécutivement à l'accord signé entre l'Union Européenne et le Royaume-Unis, le Brexit n'a pas d'impact significatif sur l'activité outre-manche.

Concernant la banche Bois Energie, l'activité du 4ème trimestre devrait être soutenue par des températures hivernales se situant dans les normales de saison et grâce au succès grandissant de notre bois bûche haute performance. Notre nouvelle usine BOIS-FACTORY 70 monte en puissance.

Compte tenu du caractère atypique du résultat du 1er semestre et du manque de visibilité, et malgré la bonne maitrise des marges et des charges fixes, il est aujourd'hui difficile de communiquer une prévision de résultat annuel fiable.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe POUJOULAT déclare « L'exercice 2020/2021 est évidemment marqué par les effets de la crise économique inédite liée à la pandémie de COVID 19. Néanmoins, le Groupe a su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et de souplesse. Par ailleurs, les mesures gouvernementales de soutien économique du printemps ont permis, temporairement, de maîtriser les charges de structure au moment de l'arrêt de l'activité lié au premier confinement. Cela se traduit par une performance supérieure à nos espérances en matière de résultats sur le 1er semestre. Je tiens une nouvelle fois à saluer l'engagement exceptionnel des équipes du Groupe. Pour l'avenir, le Groupe POUJOULAT est confiant dans sa capacité à profiter du dynamisme du marché de la rénovation énergétique et de la décarbonation. Ils sont les piliers des plans de relance européens et nationaux. »

