Poujoulat : dépasse largement ses niveaux d'activité d'avant-crise

A 52,15 millions d'euros, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de son exercice 2021-2022 (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression d'environ 60 % par rapport à la même période lors de l'exercice précédent, et d'environ 29 % par rapport à l'exercice 2019-2020, soit avant la pandémie. La branche Conduits de cheminée (environ 80% de l'activité) profite de la très bonne dynamique du marché installée depuis le mois de janvier, notamment en France, et progresse de 17% sur deux ans, quand la branche Bois-Energie a, elle, été multipliée par plus de deux.



"Concernant le segment Bois-énergie, l'activité du printemps a été très soutenue en raison de températures relativement froides et de l'intérêt grandissant des consommateurs pour des produits prêts à l'emploi", explique le groupe.



Le groupe précise aussi que, quelles que soient les branches d'activité, "les carnets de commandes laissent présager d'un second trimestre dynamique. Cette croissance devrait néanmoins être moins forte qu'au premier trimestre".