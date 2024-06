Poujoulat : des résultats 2023-2024 en recul

Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, a dévoilé ses résultats 2023-2024 d'où ressortent un résultat net de 10,03 millions d'euros contre 26,15 millions un an plus tôt et un Ebitda de 31,06 millions d'euros contre 50,23 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 352,3 millions d'euros s'affiche en baisse de 12,4% par rapport à 2022/2023.



Poujoulat accuse une "baisse importante des volumes de ventes des conduits de cheminée en France et en Europe en raison de mouvements de déstockage chez les clients, du ralentissement du marché immobilier et des modifications réglementaires".



Côté perspectives, "le groupe anticipe une légère reprise des marchés sur le second semestre. Nous restons néanmoins très vigilants à l'évolution de la conjoncture liée notamment à la situation politique et géopolitique", indiqué le groupe.



Avant de poursuivre : "Dans ce contexte, les prévisions tendent vers une croissance de 7 à 10% de la branche " bois énergie " et une stabilité du chiffre d'affaires de la branche " conduits de cheminée et cheminées industrielles ".