Poujoulat : le titre chute, semestriels en forte baisse

Poujoulat s'inscrit en net repli jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats en forte baisse au titre de son premier semestre 2023/2024.



Le spécialiste des conduits de cheminée et des cheminées industrielles a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation de 8,1 millions d'euros au titre du semestre clos fin septembre, contre un bénéfice de 16,7 millions un an plus tôt.



Le groupe explique avoir pâti de la hausse de ses coûts (matières premières, énergie, masse salariale) ainsi que de l'absence d'augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients.



Son résultat net s'est établi à 5,6 millions d'euros à comparer avec 12,6 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2022/2023.



Dans son communiqué, Poujoulat évoque aussi une tendance à la normalisation de la demande après deux exercices 'exceptionnels' (+66% de croissance cumulée sur deux ans).



Si l'entreprise dit s'attendre à un exercice 2023/2024 de 'transition' du fait du ralentissement temporaire du marché, il se dit 'confiant' dans ses orientations stratégiques à moyen et long termes.



Le fabricant de biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique s'estime en effet bien positionné face aux enjeux liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.



Le titre perdait toutefois plus de 7% après cette publication.



