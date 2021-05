Poujoulat : Communiqué financier CA 2020/2021

Chiffre d'affaires du groupe Poujoulat de l'exercice 2020/2021 : une très bonne résistance dans la crise

Paris, le 10 mai 2021 à 20h00

Malgré une année atypique très chahutée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Groupe Poujoulat affiche un chiffre d'affaires en légère progression au terme de son exercice comptable. L'activité a été particulièrement soutenue durant le quatrième trimestre de l'exercice.

Avec une progression de 1,5% sur l'année écoulée, le groupe Poujoulat confirme sa capacité de résilience et a su profiter de la reprise de ses marchés particulièrement durant l'hiver. Le quatrième trimestre de l'exercice (janvier à mars 2021) a vu le chiffre d'affaires du Groupe progresser de 29% par rapport au quatrième trimestre de l'an dernier, certes marqué par une dernière quinzaine de mars impactée par le premier confinement. La branche « conduit de cheminée & cheminées industrielles » a progressé de 22% même si l'activité cheminées industrielles est restée en retrait. La branche « Bois Energie » a connu quant à elle une très forte progression d'activité (+ 43%).

Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021



Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Variation

TOTAL 108 397

108 115

0.3 %



Chiffre d'affaires consolidé – 99-02 / Comparatif 99-02 - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021



Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020



Variation



Conduits de cheminée & cheminées industrielles



Bois Energie



TOTAL





163 517



81 897



245 414



165 272



76 486



241 758

-1.1 %



7.1 %



1.5%

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Après 6 semaines très perturbées en tout début d'exercice, le groupe a su redémarrer rapidement et efficacement. Cette agilité nous a permis de satisfaire nos clients et d'être au rendez-vous de la reprise de nos marchés. Je tiens à féliciter l'ensemble de nos équipes. Quant aux perspectives pour l'exercice 2021/2022, elles restent bien orientées. Nous serons néanmoins très vigilants à la disponibilité et au prix des matières premières qui est en très forte hausse. »



Communication financière : finance@poujoulat.fr



Prochain communiqué le 23 juillet 2021 : Publication des comptes annuels

de l'exercice 2020/2021 - Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr



POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69171-com_financier-ca-exercice-2020-2021-vdef.pdf

