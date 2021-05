Poujoulat : OUTSTEEL, la nouvelle marque de Cheminées Poujoulat dédiée au design d'extérieur

Une nouvelle marque, de nouveaux produits et un nouveau terrain d'expression pour Cheminées Poujoulat. Avec OUTSTEEL, le fabricant français ambitionne d'habiller les PAC et climatisations installées à l'extérieur de l'habitat. Objectif : faciliter leur intégration dans le paysage extérieur. On vous propose de faire connaissance avec OUTSTEEL.

Attentif depuis toujours à l'esthétique intérieure et extérieure de l'habitat, Cheminées Poujoulat propose avec sa nouvelle marque d'habiller les unités techniques de PAC et de climatisation.

Les caches pompe à chaleur OUTSTEEL se fixent une triple mission :

- Camoufler des blocs techniques souvent inesthétiques et ce, quel que soit leur emplacement (en hauteur, au pied d'un mur, sur une terrasse, éloigné d'un mur…) ;

- Protéger les appareils des agressions extérieures (chocs, pluie, neige, feuillage…) pour leur permettre de fonctionner de façon optimale le plus longtemps possible ;

- Embellir et personnaliser l'espace extérieur pour le rendre encore plus agréable à vivre.

Rapide à monter, résistant, dotée d'une finition parfaite, la toute première collection OUTSTEEL de 5 caches pompe à chaleur et climatisation s'adapte à toutes les configurations.

Elle sera disponible à partir de juillet 2021, découvrez-la dès maintenant !

Rompu au travail des aciers avec ses nombreuses gammes de conduits d'évacuation de fumée et de sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat dévoile avec OUTSTEEL une nouvelle facette de son savoir-faire industriel.

En s'intéressant ainsi à l'habillage des PAC et des climatisations, le fabricant français rappelle aussi l'importance et l'intérêt d'associer les énergies entre elles, le fameux mix énergétique. Pour des raisons économiques, écologiques, et même de confort, combiner PAC et chauffage au bois est par exemple un duo souvent gagnant...

Nouveautés produits, services, partenariats... Toutes les actualités Cheminées Poujoulat à retrouver sur poujoulat.fr