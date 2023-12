Poujoulat : net repli des profits au premier semestre

Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2023/2024, Poujoulat a enregistré des résultats en repli, impactés notamment par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale...) et l’absence d’augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients. En un an, le résultat net est passé de 12,66 millions d'euros à 5,63 millions d'euros et le résultat opérationnel, de 16,68 millions d'euros à 8,06 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% à 175,15 millions d'euros.



Le groupe souligne que le résultat net du premier semestre 2022/2023 était historiquement élevé (7,5% du chiffre d'affaires) et que deux exercices précédents furent exceptionnels (+66% de croissance cumulée sur deux ans). Ils "furent stimulés par un marché immobilier très dynamique (neuf et ancien), une forte demande liée à l'amélioration du logement et à la transition écologique et par la crise énergétique".



Pour le spécialiste des des conduits de cheminée et des cheminées industrielles, l'exercice 2023/2024 marque "une transition". Malgré le ralentissement "temporaire" du marché, le groupe Poujoulat reste "confiant dans ses orientations stratégiques à moyen et long termes".