Poujoulat : perspectives plus incertaines, le titre chute

Le titre Poujoulat s'inscrivait en forte baisse mardi à la Bourse de Paris, le fabricant de conduits de cheminée et de cheminées industrielles ayant fait état de perspectives incertaines après une baisse de 12,5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice écoulé.



Le groupe indique avoir généré un chiffre d'affaires de 351

,9 millions d'euros sur son exercice 2023/2024 clos fin mars, contre 402 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent, un niveau qualifié d'exceptionnel.



S'il estime que quelques signes positifs laissent entrevoir une reprise des marchés sur le deuxième semestre 2024, Poujoulat souligne que le contexte actuel reste 'incertain'.



Du côté des conduits de cheminée, le marché de la construction neuve apparait déjà comme très difficile en 2024, tandis que le marché des cheminées industrielles devrait profiter des investissements dans les réseaux de chaleur et la décarbonation de l'industrie.



Concernant son activité de bois énergie, la société souligne que la demande de combustibles de qualité continue de progresser, année après année.



Dans ce contexte, les prévisions tendent vers une stabilité voire une petite croissance du chiffre d'affaires de la branche de conduits de cheminée et cheminées industrielles et une croissance de 5% à 10% de la branche de bois énergie, indique Poujoulat.



Ces prévisions jugées timides faisaient reculer le titre de plus de 7% autour de 11h00 alors que l'indice regroupant les petites et moyennes capitalisations progressait de 0,1%.



