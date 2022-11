Poujoulat : une croissance soutenue sur le premier semestre

Poujoulat a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de plus de 30% sur le premier semestre de son exercice 2022/2023, dans un contexte de 'fortes tensions énergétiques'.



Le numéro un européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles indique que son chiffre d'affaires a atteint 168,3 millions d'euros sur les six mois clos fin septembre, contre 128 millions un an plus tôt.



Le groupe souligne que sa branche bois-énergie a connu une croissance soutenue (+34%), portée par une anticipation marquée des achats en prévision de l'hiver et des pénuries potentielles de gaz ou d'électricité.



Dans son communiqué, Poujoulat note cependant que la douceur exceptionnelle du mois d'octobre a permis de détendre un peu les tensions du marché des biocombustibles.



Le groupe table sur une croissance de même nature au second semestre de l'exercice, ce qui devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé compris entre 380 et 400 millions d'euros sur l'exercice 2022/2023.



Suite à ces annonces, l'action Poujoulat avançait de 0,8% mardi à la Bourse de Paris.



