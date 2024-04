Power Corporation du Canada est une société de gestion et de portefeuille internationale basée au Canada. La société se concentre sur la prestation de services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations comprennent des activités d'assurance, de retraite, de gestion de patrimoine et d'investissement, y compris un portefeuille de plates-formes d'investissement en actifs alternatifs. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Lifeco, la Société financière IGM et GBL. Lifeco est une société de portefeuille de services financiers qui détient des participations dans des entreprises d'assurance-vie, d'assurance-maladie, de services de gestion de retraite et de placements, de gestion d'actifs et de réassurance, principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe. La Société financière IGM est une société de gestion de patrimoine et d'actifs qui soutient les conseillers financiers et les clients qu'ils servent au Canada, ainsi que les investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. GBL est une société holding belge qui se concentre sur la création de valeur durable et à long terme.

Secteur Assurance vie et santé