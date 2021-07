L'entreprise de blockchain Core Scientific va entrer en bourse via une transaction SPAC de 4,3 milliards de dollars. 21/07/2021 | 17:03 Envoyer par e-mail :

Core Scientific va s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise d'infrastructure et de logiciels de blockchain à 4,3 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mercredi. La transaction avec Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp rapportera 300 millions de dollars en espèces, a déclaré Core Scientific. Certaines entreprises de crypto-monnaies, comme Bullish, soutenue par Peter Thiel, et FTX Trading Ltd, ont levé des fonds ou sont entrées en bourse avec des valorisations élevées, sans être perturbées par le déclin de l'enthousiasme des investisseurs pour les crypto-monnaies et la répression réglementaire au niveau mondial. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Ramakrishnan M.)

