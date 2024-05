Power Finance Corporation Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est principalement engagée dans la fourniture d'une assistance financière au secteur de l'énergie. Les produits de la société basés sur des fonds comprennent des prêts à terme pour des projets, des financements en crédit-bail pour l'achat d'équipements, des prêts à court/moyen terme aux fabricants d'équipements, des subventions/prêts sans intérêt pour des études/consultations, des prêts aux entreprises, des lignes de crédit pour l'importation de charbon, des lignes de crédit pour les acheteurs, des financements en crédit-bail pour des projets d'énergie éolienne, des refinancements de dettes et des facilités de crédit pour l'achat d'électricité par le biais de bourses d'échange d'électricité. Ses produits non fondés sur des fonds comprennent la garantie de paiement différé, la lettre de confort (LoC), la garantie pour l'exécution du contrat/des obligations en ce qui concerne l'accord de fourniture de carburant (FSA) et la politique de garantie de rehaussement de crédit. La société offre des services de consultation et de conseil en matière financière, réglementaire et de renforcement des capacités. Les filiales de la société comprennent REC Limited et PFC Consulting Ltd.

Secteur Services financiers aux entreprises